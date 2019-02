NOVI DETALJI AFERE: ‘Želiš li biti astronaut? Ako si mačka, mogu ti srediti. Pošalji mi svoju fotografiju na Viber’

Za razliku od krivotvorenih, kod diploma koje su prodavali hercegovački fakulteti i Agencija priznaje da ne može mnogo toga napraviti

”Možeš ti za što god hoćeš, samo donesi pare. Samo novce. Hoćeš li letjeti u svemir? Hoćeš da ti sredim da budeš astronaut? Zavisi kakva si. Ako si mačka, mogu ti srediti. Ako nisi, ništa. Pošalji mi svoju sliku na Viber. Ako mi se svidiš, riješit ću ti u pola cijene”, rekao je posrednik u telefonskom razgovoru novinarki Provjerenog.

Ali nakon što je novinarki krivotvoritelj nudio diplomu u zamjenu za seks, ekipa je otkrila mnogo gore detalje. Čini se kako nije problem samo u pojedincima koji krivotvore diplome, nego i u tome sustavno sudjeluju i učilišta, a meka za kupljene diplome je Hercegovina.

U fokus je došla Visoka škola Logos koju su trojica zaposlenika zračne luke u Dubrovniku upisala 2017. Iako BiH policija, odnosno SIPA raspolaže podacima, Lutvo Haznadarević, direktor Visoke škole Logos, tvrdi da se takvo nešto nikada nije dogodilo u njegovoj školi.

‘Nikakvo se učenje nije spominjalo, samo pare’

“Proces je bio kranje jednostavan. Pođeš, prvi put se upišeš. Drugi put pođeš, odneseš pare, uzmeš diplomu i to je to. Ti si vatrogasac. Nikakvo se učenje nije spominjalo niti ikakvi predmeti, samo pare i to je to”, ispričao je za Novu TV insajder iz Zračne luke Dubrovnik, čovjek dobro upoznat sa svim detaljima nabave diploma u susjednoj BiH.

I druge škole se spominju u kontekstu prodavanja diploma. “Imate matičnu knjigu po rednim brojevima. Oni napišu redni broj jedan, pa je onda sljedeći učenik koji se upiše redni broj tri. Ovaj dva je ostao. Zato kad se netko pojavi, tko bi u tom periodu trebao završiti, pa njega upisuje pod rednim brojem dva. I sad kad uđete, vidjet ćete da kod njih u matičnim knjigama ili nekim drugim matičnim knjigama imate te praznine, prazne rubrike u koje se ljudi naknadno upisuju”, objasnio je Avdo Avdić, novinar Žurnala koji je pisao o lažnim diplomama.

Nostrifikacija otkriva krivotvorine, ali ne i kupljene diplome

U Hrvatskoj, sve strane diplome moraju se nostrificirati u Agenciji za visoko obrazovanje. Tamo se prvo provjerava ima fakultet akreditaciju, a onda se provjerava i sama diploma. ‘Postoje određeni registri, brojevi, zaštićeni nekakvi štambilji i tako dalje, kojima se može primijetiti da se radi o neautentičnoj kvalifikaciji i na takvu se sumnju kreće dalje u dodatne provjere vjerodostojnosti”, objašnjava Emita Blagdan, pomoćnica ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Zove se i fakultet da se provjeri je li osoba tamo diplomirala. Dok su velike šanse da će na toj provjeri pasti krivotvorena diploma, mnogo je teže otkriti one koje je fakultet prodao jer to znači da je fakultet sudjelovao u kriminalnim radnjama koje, jasno, neće priznati. Jedini dokaz koji može biti jest provjera koliko je puta ta osoba prelazila granicu tijekom školovanja. Na temelju takve informacije ekipa emisije Provjereno utvrdila je kako je jedna diploma kupljena.

Jedini trag su prelasci granice

Naime, osoba koja ima prekvalifikaciju centra za obrazovanje iz Širokog Brijega samo je dva puta tijekom školovanja prešla granicu. S tim da na sam dan koji je čak i upisan kao datum polaganja završnog ispita ta osoba u Širokom Brijegu nije bila. ”Osoba ode doslovno dva puta i prikaže se kao da je odradila sve vježbe, svu nastavu i stručnu praksu. Agenciji zasigurno fakultet ili škola, koja je takav dokument sama proizvela, neće priznati da osoba ondje nije to završila, već da je samo platila. I takav će se dokument nostrificirati i završiti u sustavu, a onda i kod poslodavca”, kazao je tajni izvor.

I u Agenciji priznaju kako su kod takvih situacija više ili manje nemoćni. “To je nešto gdje pod hitno trebaju nadležna tijela u BiH izvršiti nadzor, provjeru, i tako dalje. To je zapravo nelegalni rad same institucije”, ističe pomoćnica ravnateljice Agencije za visoko obrazovanje.

‘Te škole su financirale kampanje’

U teoriji, policija može ući u dosjee svakoga studenta ili učenika za kojeg postoji osnovana sumnja da to nikada nije ni bio. Mogu se provjeriti i prelasci granice. No u praksi teško da će se to ikada provesti te, koliko je sada poznato, takvih istraga u Logosu i Centru za obrazovanje još nije bilo. A novinar žurnala ima prilično dobru pretpostavku i zašto.

Ovdje državne institucije nemaju namjeru procesuirati bilo koga iz tih škola i da se oni nalaze pod apsolutnom zaštitom policijskih agencija, ustvari, u ovom slučaju, pravosudnih agencija koje su pod direktnom političkom kontrolom. Zašto? Zato što se taj Centar iz Širokog Brijega posljednjih godina pojavljivao kao financijer mnogih političkih partija”, kazao je Avdo Avdi.