NOVI DEBELI MINUSI STIŽU S ULASKOM U NOVI TJEDAN: Pravi ledeni val tek je pred nama, evo na koliko ćemo se smrzavati sutra i gdje će biti daleko najgore

Ulaskom u idući tjedan temperature i dalje padaju pa je Meteoalarm za sutra svoje upozorenje proširio na cijelu zemlju.

Nakon što je snijeg danas zabijelio i sam jug zemlje pa su u pahuljama uživali i Dalmatinci, a zemlju stisli prvi veći debeli minusi, sutra će zima još jače pokazati svoje zube.

Prema prognozi Državnog hidrometerološkog zavoda, očekuje nas pretežno oblačno vrijeme, i dalje povremeno sa snijegom, osobito u gorskim predjelima i u Slavoniji. U Dalmaciji će mjestimice biti i susnježice. U Istri bez oborina uz dulja sunčana razdoblja. Puhat će umjeren i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar, u gorju s olujnim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura, ponegdje i olujna, podno Velebita i s orkanskim udarima.

Najniža jutarnja temperatura zraka kretat će se bliže onoj jutros izmerenoj na Zavižanu i to uglavnom između -14 i -8, a na Jadranu od -5 na sjevernom do 1 °C na južnom dijelu. Najviša dnevna u gorju će iznositi od -12 do -9, u nizinama od -8 do -3, a na Jadranu između -2 i 3 °C.

Upozorenje Meteoalarma

I meteoalarm je izdao novo upozorenje za sutra. Prema njemu, pod crvenim je alarmom i dalje Kvarner, a vrlo opasno vrijeme kojim je do sada bilo označeno samo riječko područje sada se proširilo i na karlovački i zagrebački kraj.

Za Kvarner tako upozoravaju na vrlo jaku i mjestimice olujnu buru s udarima i do 140 km/h. “Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete”, navode.

Kad je riječ o narančasto označenom području upozorava se prije svega na hladnoću. “Budite spremni na hladnoću i izrazito niske temperature. Zdravstveni rizik moguć je kod osjetljive populacije, ponajprije kod starijih, male djece i beskućnika. Slušajte i postupajte prema savjetima danima od nadležnih službi”, upozoravaju navodeći minimlnu temperaturu od -14 stupnjeva.

I više od tih -14, točnije -15 očekuje se sutra u snijegom zatrpanim Delnicama. Minus 14 sutra se očekuje u Fužinama i Slatini, u Varaždinu i Koprivnici, primjerice, predviđa se -13, a -12 u Zagrebu, Karlovcu, Bjelovaru i Sisku. Najniža temperatura prognozira se u Pargu nedaleko Čabra. Tamo će se stanovnici probuditi na -17.

Dodajmo svemu da je meteoalarm izdao i žuto upozorenje za Dalmaciju , Slavoniju i gospićku regiju. Ondje se navode očekuju niske temperature, od -5 do -10 koje mogu izazvati probleme sa zdravljem kod osjetljive populacije, ponajprije kod starijih, male djece i beskućnika.

Ipak, najgore zahlađenje dolazi sredinom idućeg tjedna kada se očekuju temperature s minus 21.