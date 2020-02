NOVI DAN, NOVA ZBRLJANA IMOVINSKA KARTICA: Izgleda da je i ministar Bošnjaković zatajio oko 300 kvadrata zemljišta, ali to nije sve

Nakon Kujundžića i Krstičevića, i ministar Bošnjaković imao je problema s popunjavanjem imovinske kartice

Prema informacijama do kojih je došla ekipa 24 sata, ministar pravosuđa, Dražen Bošnjaković, nije prijavio više od 300 kvadrata dvorišta uz ilegalno izgrađenu kuću svoje supruge u Biogradu.

Naime, ministar Bošnjaković je u imovinskoj kartici upisao deset nekretnina, uključujući i ovu spornu kuću u Biogradu. Ona je zabilježena pod kvadraturtom od 140 m2, a ministar je ju je procijenio na 600.000 kuna (80.000 eura).

No, ispada kako se za ovu kuću veže se niz nelogičnosti. Ona je, naime, u zemljišnim knjigama upisana kao kuća od 77 kvadrata s dvorištem od 323 kvadrata, iako u ministrovoj imovinskoj kartici nema ni riječi o dvorištu kraj kuće u Biogradu te iako je upisana površinom od 140 kvadrata. Doznaje se i kako je t akuća izgrađena bez potrebnih dozvola, a sam ministar je za 24 sata potvrdio kako još nije legalizirana. Prema imovinskoj kartici, Bošnjakovićeva supruga tu je kuću stekla darovnim ugovorom od svojih roditelja.

Prema pisanju 24sata, gospođa Bošnjaković ima još neupisanih kvadrata na obližnjem području. Pripada joj, pišu, manjinski suvlasnički udio na još jednoj susjednoj kući i zemljištu te na obližnjem putu, ali ni toga nema u ministrovoj imovinskoj kartici.

Upitan, zašto je nekretninu u imovinskoj kartici procijenio na 80.000 eura iako agenti za nekretnine kažu da ona lako može doseći cijenu od 150.000 eura, Bošnjaković kaže kako ona sigurmno toliko ne vrijedi.

“Ona ne vrijedi toliko. Kad bi mi netko dao tu cifru, ja bih to prodao. Ta uličica nema niti asfalt ni infrastrukturu. Mislim da vodovod ide preko susjeda. Ne rentam je, nije u stanju za iznajmljivanje. Gledajte, ja sam u imovinsku više-manje sve prijavio. U redu, slažem se, vjerojatno ćemo dopuniti zemljište u imovinskoj. Možda je to omaška, ali prijavili smo kuću. Što se mene tiče, to je ipak suprugina zasebna imovina koju je ona dobila od svojih roditelja. Vi ćete sada od ovoga napraviti aferu, zar ne? Vi sada vodite hajku”, rekao je ministar novinarima 24 sata.

Što se pak nepreklapanja u kvadraturi tiče, Bošnjaković je rekao kako je obitelj u jednom trenu dorgađivala kuću, koja je isprva bila samo prizemlje s dekom pa je unio u karticu povećanu kvadraturtu, kaže, kako ne bi ispalo da nešto skriva.

No i tu mu nedostaje nekoliko kvadrata pa je ustvrdio: “U redu, fali kvadrata. Ne znam je li fali kvadrat više ili manje. Gore je manje, morali bi doći izmjeriti da točno utvrdimo, pet kvadrata više ili manje”, kazao je.

Dvorišta od 323 kvadrata također nema u imovinskoj kartici, na što ministar odgovara: “pa kuća mora biti na nekom zemljištu”.

Što se pak tiče manjinskoh udjela na obližnjim zemljištima koji glase na suprugu, a kojih nema u kartici, ministar tvrdi: “Bivši vlasnik cijelog tog područja nije imao isparcelirano i onda je prodavao okolo. Njen otac je kupio jednu površinu, susjed drugu i onda su svi ljudi koji su kupovali od njega tužbama utvrdili suvlasništvo. U toj priči je i dio neke druge čestice koji je u naravi bio put. Taj put je ulica i to ne koristimo samo mi nego i drugi ljudi.

I konačno, vezano za ilegalnu gradnju, ministar kaže kako je kuća u procesu legalizacije i da je sve napravljeno u zakonskom roku. Suprugini roditelji su to napravili bez građevinske dozvole, kao i ostali. “Mislim da je to bilo prije tridesetak godina. Ne znam kad su joj oni točno darovali nekretninu, ali nakon toga je ona podnijela zahtjev za legalizacijom”, dodaje ministar.