NOVI CROBAROMETAR: Plenković neće još dugo moći glumiti samouvjerenost, HDZ je u velikom problemu

Nakon što su ‘afera Hotmail’ i odlazak potpredsjednice Vlade Martine Dalić oslabili poziciju premijera i šefa HDZ-a Andreja Plenkovića, istraživanje Crobarometar, provedeno za Dnevnik Nove TV, pokazuje daljnji pad HDZ-a.

Za HDZ bi u ovom trenutku, prema Crobarometru, glasovalo 26,6 posto birača,a svibanj je ujedno šesti mjesec zaredom u kojem vladajuća stranka gubi potporu. Ta je potpora trenutno najlošija od izbora naovamo.

SDP pak svibanj završava na drugom mjestu s 18,2 posto potpore, s tim da je ta stranka nakon četiri mjeseca uspjela zaustaviti pad potpore. No, zato Živi zid raste li raste već deseti mjesec zaredom. Sada su, na trećem mjestu, dosegli potporu 14,5 posto ispitanika. Time je razlika između Živog zida i SDP-a najmanja otkad se ta stranka pojavila u anketama – 3,7 posto. Postojano na četvrtom mjestu stoji Most s podrškom od 7,7 posto ispitanika.

U sredini tablice Pametno se ustalilo s potporom od 3,7 posto, HSS je u svibanjskom Crobarometaru dosegao 3,6 posto, a stranka Milana Bandića je na 3,5 posto.

Skupinu stranaka ispod tri posto predvodi HSU (2,4 posto), IDS koji biračko tijelo ima samo u svojoj regiji (2,1 posto) i HDZ-ov strateški partner u Vladi HNS koji ‘pliva’ između 1 i 2 posto (1,4 posto). Tu se još ‘ugurala’ i strana Nezavisni za Hrvatsku s potporom od 1,1 posto.

Ostale stranke uvršetene u Crobarometar zbijene su ispod 1 posto,a zajedno dobivaju 6,5 posto: Hrast (0,9 posto), Reformisti Radimira Čačića (0,8 posto) i GLAS (0,5 posto) dok je neodlučnih u ovoj anketi bilo 8,9 posto – više od podrške koju, primjerice, dobiva Most.

Što se tiče povjerenja Vladi i njenim politikama, 63 posto građana je ne podupire i taj broj raste već četvrti mjesec zaredom. Istodobno, samo 25 posto birača podupire Vladine politike, a njih 12 posto ne zna što da misli o tome.

Još je veći postotak onih koji misle da zemlja ide u pogrešnom smjeru – čak 72 posto – i njihov broj raste u Crobarometru već četiri mjeseca. S druge strane, tek 19 posto građana misli da je Hrvatska na dobrom putu, a devet posto ne zna što da misli o tome.

Nadalje, 70 posto građana misli da Vlada ne može riješiti probleme s kojima se suočava Hrvatska, dok 24 posto njih misli da vlada može riješiti probleme, a šest posto je neodlučno po tom pitanju. I dok većina birača oporbe, neodlučni ili apstinentni sumnjaju u Vladinu sposobnost, 55 posto birača HDZ-a misli da Vlada uspješno može riješiti probleme u kojima se nalazi zemlja.

Na koncu, većina ispitanika u ovom istraživanju javnosti uvjerena je da će vladajuća koalicija HDZ-a i HNS-a odraditi mandat do kraja. Mišljenja je to 71 posto građana, a samo njih 20 posto misli da bi moglo biti prijevremenih izbora. Devet posto ispitanika ne zna što bi mislilo o tome. Da će Vlada opstati do kraja uvjereno je 67 posto birača SDP-a, 73 posto birača Mosta i 78 posto birača Živog zida.