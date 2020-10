NOVI CRNI REKORD U SAD, HOĆE LI GA DANAS IMATI I HRVATSKA? Vodeći epidemiolog otkrio kada će biti dostupna prva cjepiva

Hrvatska je jučer imala novi rekordan dan po broju novozaraženih – 2776 novih slučajeva te 18 umrlih od Covida-19. Rekordan dan zabilježile su i SAD s 91 tisuću novozaraženih, a glavni američki epidemiolog Anthony Fauci kaže da bi prvo cjepivo moglo biti dostupno krajem prosinca ili početkom siječnja

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

SAD imaju novi dnevni rekord novozaraženih

7.15 Sjedinjene Države u četvrtak su srušile novi jednodnevni rekord po broju novozaraženih koronavirusom, sa zabilježenih više od 91 tisuću novih slučajeva i novim rekordima hospitaliziranih u mnogim saveznim državama, pokazuju podaci novinske agencije Reuters. Novi rekordni skok broja novooboljelih u 24 sata zabilježen je niti tjedan dana prije predsjedničkih izbora 3. studenoga. Među najteže su pogođenima i ključne savezne države Ohio, Michigan, Sjeverna Karolina, Pennsylvania i Wisconsin, koje će odigrati važnu ulogu u odlučivanju o tome hoće li republikanski predsjednik Donald Trump dobiti drugi mandat na čelu te zemlje, ili će novi američki predsjednik biti njegov demokratski protukandidat Joe Biden. Prethodni dnevni rekord u SAD-u iznosio je 84.169 novih dnevnih slučajeva, zabilježen 23. listopada. Globalno, dnevni rekord drži Indija s 97.894 novooboljelih u jednome danu, zabilježen 17. rujna.

Ured zadužen za borbu protiv koronavirusa u Bijeloj kući priopćio je kako čitava zemlja hita u pogrešnome smjeru te je upozorio na “neposustajuće” širenje koje zahtijeva agresivnu akciju kako bi se smanjio broj novih slučajeva. U četvrtak, dnevne rekorde po broju novih slučajeva zabilježilo je 12 saveznih država: Illinois, Indiana, Maine, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Novi Meksiko, Sjeverna Karolina, Sjeverna Dakota, Ohio i Oregon. Raste i broj umrlih i hospitaliziranih. Treći puta u listopadu, u četvrtak je od covida-19 umrlo više od tisuću ljudi u jednome danu. U SAD-u je dosad od te bolesti umrlo preko 229 tisuća ljudi, najviše u svijetu. Broj hospitaliziranih pacijenata oboljelih od covida-19 u listopadu je narastao za 50 posto, na 46 tisuća, najviše od sredine kolovoza.

Fauci: Prva cjepiva krajem prosinca ili početkom siječnja

7.12 Ako sve prođe kako treba, prve doze sigurnog i efikasnog cjepiva protiv koronavirusa bit će najvjerojatnije dostupne krajem prosinca ili početkom siječnja za visoko rizične Amerikance, rekao je u četvrtak vodeći američki epidemiolog Anthony Fauci. Na temelju sadašnjih projekcija vodećih proizvođača cjepiva Moderne i Pfizera, Amerikanci će “vjerojatno tijekom prosinca saznati hoćemo li ili ne imati sigurno i efikasno cjepivo”, rekao je direktor Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti Fauci. “Prve privremene rezultate kliničkih pokusa trebali bismo, kako se nadamo, imati već u roku od nekoliko tjedana”, dodao je.

Obje tvrtke, Moderna i Pfizer, počele su završnu fazu kliničkih testova krajem srpnja, a u oba klinička ispitivanja sudjeluju deseci tisuća ljudi. Moderna je ranije u četvrtak objavila da bi sljedećeg mjeseca mogla imati prve privremene rezultate testova, dok je Pfizer, koji je prvotno trebao privremene rezultate objaviti u listopadu, taj rok sada pomaknuo na kasniji datum, najvjerojatnije odmah nakon američkih predsjedničkih izbora koji se održavaju 3. studenoga. Rezultate kliničkih ispitivanja morat će pregledati i američka Uprava za hranu i lijekove, te Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDCP) koji bi trebao dati preporuke o tome koje bi skupine stanovništva prve trebale biti cijepljene.

Fauci je rekao da bi to u praksi značilo da bi prve doze cjepiva trebali dobiti pojedinci kojima je ono najpotrebnije “do kraja prosinca ili početkom siječnja”. On je međutim dodao da će čak i ako cjepivo bude efikasno u zaštiti od koronavirusa proći dosta vremena “dok cjepivom potaknut imunitet ne ojača nacionalno i globalno”. Naglasio je da se život neće vratiti u normalu “najmanje do kraja 2021. godine”.

Plenković: Ulazimo u najtežu fazu borbe s pandemijom

Jučer Premijer Andrej Plenković izjavio je u četvrtak da ulazimo u najtežu fazu borbe s pandemijom koronavirusa ali, iako je trenutno izrazito nezahvalno prognozirati, prema trenutnim trendovima izgleda da se polako udaljavamo od eksponencijalne krivulje. “Bitno je da svi naši sugrađani sada shvate da ulazimo možda u najtežu fazu borbe s pandemijom”, poručio je Plenković na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade.

Uz ogradu da je u ovom trenutno izrazito nezahvalno prognozirati dinamiku pandemije u Hrvatskoj, Plenković je kazao da su brojevi novozaraženih u proteklim tjednima rasli vrlo brzo, brojevi i dalje značajno rastu, ali zadnjih dana porast je ipak slabiji nego proteklih tjedana. “Čini se, prema trenutnom čitanju tih trendova, da se polako udaljujemo od eksponencijalne krivulje. Naredni dani i tjedni će pokazati hoće li se taj trend nastaviti. Za razliku od Njemačke, Italije, Austrije, gdje je rast brži, mi isto tako rastemo, ali sporije”, rekao je.