NOVI CJENIK HRVATSKE POŠTE: Želite poslati paket u vlastitoj kutiji? Po novom, uslugu ćete platiti čak 50 posto više!

Na stranicama Pošte je vidljivo da potrošači za te kutije moraju izdvojiti 10 kuna po komadu, što znači da se popust smanjuje na samo četiri kune, posebno u odnosu na situaciju u kojoj se paket šalje u vlastitoj kutiji

Od početka svibnja Hrvatska pošta “penalizira” sve potrošače koji šalju pakete u vlastitim kutijama. U novom Cjeniku poštanskih usluga u unutarnjem prometu, usluga slanja paketa teških do 10 kilograma poskupjela je 14 kuna u svim kategorijama pa tako paketi po dva kilograma sada koštaju 39 umjesto 25 kuna, piše Jutarnji list.

Paketi težine od dva do pet kilograma sada koštaju 44 kune dok su do sada koštale 30 kuna, dok paket od pet do 10 kilograma sada treba izdvojiti 47 kuna umjesto dosadašnje 33 kune. Ako je paket do dva kilograma zapakiran u vlastitoj kutiji, sada je za 56 posto skuplji nego što je to bilo u travnju.

Paketi čija je težina od dva do pet kilograma skuplji su za 46 posto, a paketi teški do 10 kilograma dođu 42 posto više nego prije tjedan dana.

ZBOG OVOGA IH NEĆETE VOLJETI: Hrvatska pošta ima važnu obavijest. Kreće od ovoga tjedna i vrijedi za sve pošiljke…

Paket u vlastitoj kutiji je skuplji

Premda se formalno-pravno u cjeniku ne navodi da se radi o cijenama za nestandardne pakete, što znači pakete koje korisnici šalju u vlastitim kutijama, potrošač će po dolasku u Poštu saznati da ga slanje paketa može koštati isto kao i prije tjedan dana. No, postoji uvjet – potrošač ga mora poslati u jednoj od kutija koje prodaje Hrvatska pošta, piše Jutarnji list.

Korisnicima se u tom slučaju odobrava popust od 14 kuna i to za sve kategorije paketa do 10 kilograma. Tu opciju Hrvatska pošta korisnicima reklamira kao “popust na standardnu ambalažu”.

Radi se o kutijama s otisnutim logom Hrvatske pošte koje je moguće kupiti u poslovnicama Pošte. Kutije su izrađene od troslojne ljepenke i raspoložive su u tri dimenzije.

LJUDI SU BIJESNI NA NAŠU POŠTU: Pošiljke brutalno kasne: ‘Kao da živim na Kamčatki, a dostavlja medo’; Pošta: ‘Takav je mjesec’

Zapravo popust nije 14 nego 4 kune

Na stranicama Pošte je vidljivo da potrošači za te kutije moraju izdvojiti 10 kuna po komadu, što znači da se popust smanjuje na samo četiri kune, posebno u odnosu na situaciji u kojoj se paket šalje u vlastitoj kutiji. Lako je moguće da će korisnik paket slati u kutiji koju već ionako ima kod kuće.

Za Jutarnji iz Hrvatske pošte pojašnjavaju da je novi cjenik, odnosno tretman “nestandardnih” paketa posljedica tegoba koje je Pošta često imala zbog neadekvatnih ambalaža u kojima su pojedinci slali svoje pakete.

“Pošiljke koje nisu adekvatno zapakirane ili svojom veličinom odstupaju od standardnih mjera stvaraju nam značajne troškove u svim segmentima dostavnog procesa – od prijama, sortiranja, prijevoza do isporuke. Pošiljke koje nisu odgovarajuće zapakirane mnogo teže prolaze kroz naše automatizirane sustave i usporavaju sortirni proces te otežavaju maksimalno korištenje prostora u poštanskom uredu i u vozilima. Isto tako, one prilikom transporta znaju oštetiti druge pošiljke što osim povećanih troškova utječe i na kvalitetu usluge. Naprimjer, neadekvatno zapakirana boca ulja ili vina koja se razbije i ošteti drugu pošiljku”, naveli su iz Hrvatske pošte.

BRŽE DO PAKETA S AMAZONA: Hrvatska pošta je sklopila veliki ugovor, a postavljeni su i paketomati

Drugi put u godinu dana da Hrvatska pošta mijenja cjenik

Kroz popust koji sada nude za kupovinu vlastitih kutija, potrošače zapravo žele “educirati o paketima koji su odgovarajuće zapakirani u jednoj od standardnih ambalaža”, dodaju iz Hrvatske pošte.

“Standardne kutije mogu se kupiti u poštanskim uredima ili drugim trgovinama koje prodaju ambalažu za pakiranje. Ukoliko korisnici šalju pošiljke u takvim kutijama, konačna cijena se za njih zapravo ne mijenja”, poručili su iz Pošte. Ovo je već drugi put da Hrvatska pošta u godinu dana mijenja cijene poštanskih usluga u unutarnjem prometu.

U rujnu 2020. su potrošači već osjetili jedno poskupljenje kada je Hrvatska pošta, osim ostalih poskupljenja, uslugu slanja paketa do 10 kilograma podigla u svakoj kategoriji za pet kuna. Prije rujna 2020., potrošači su za pekete težine do 10 kilograma, ako su bili zapakirani u vlastitoj ambalaži, plaćali 67 i 95 posto manje, piše Jutarnji list.

Riječ je o priličnom poskupljenju i to u kratkom periodu.