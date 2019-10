NOVI AUTI POSKUPLJUJU? Nema veze, kupovat ćemo stare ‘zagađivače’! Dok ih EU gradovi zabranjuju, Hrvatska potiče njihov uvoz

Dok EU uvodi strože ekološke kriterije, Hrvatska potiče uvoz starih dizelaša koji su zabranjeni u sve većem broju europskih gradova

Zbog rigoroznije Odredbe o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisije ugljikova dioksida za nove automobile i nova laka gospodarska vozila kojuje donijela EU, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine, proizvođačima automobila nameće se znatno strože pravilo zbog kojeg bi novi automobili mogli poskupjeti.

I dok su neki već izračunali da bi zbog ove odredbe novi automobili u Hrvatskoj mogli poskupjeti od 1000 do 3000 kuna, RTL u svome prilogu donosi da automobili od 1.siječnja ipak neće automatski poskupjeti za 2,6 posto, a nije baš sigurno ni kad će i koliko će poskupjeti.

RADIKALAN PRIJEDLOG: Deset država Europske unije želi zabraniti prodaju dizelaša i benzinaca!

EU uvodi strože ekološke kriterije, a Hrvatska potiče uvoz dizelaša

Stručnjaci kažu kako je još prerano za tvrditi kolike su emisije štetnih plinova kod pojedinih proizvođača i njihovih vozila i kolike će biti kazne za pojedine proizvođače te hoće li se te kazne automatski prenijeti na cijenu vozila. S druge strane, dok EU uvodi strože ekološke kriterije, Hrvatska potiče uvoz starih dizelaša koji su zabranjeni u sve većem broju europskih gradova, kaže se u prilogu RTL Direkta. Zato je na svakom tehničkom pregledu za prolazak obavezno zeleno svjetlo na ekotestu.

“Prilikom mjerenja eko testa mjeri se volumni udio CO2 i ostalih plinova, odnosno da vidimo da li je to podešeno kako je to tvornički zamišljeno”, kazao je za RTL Direkt Veno Stojčević, nadzornik tehničke ispravnosti vozila. A Europska komisija zamislila je da treba smanjiti emisiju CO2 i to na 95 grama po prijeđenom kilometru.

“To se mjeri u ovlaštenim posebnim laboratorijima gdje se ispuh stavlja u posebne vreće i na kraju se to posebno važe”, dodaje Veno.

Kazne za proizvođače koji ne smanje emisiju CO2

To pravilo vrijedi od 1. siječnja 2020. godine za sve nove automobile, a prije nego izađu na tržište proizvođači će morati smanjiti emisiju ugljičnog dioksida. Oni koji to ne uspiju bit će kažnjeni s 95 eura za svaki gram viška.

“Gleda se prosjek svih modela koji se proizvode. Ako imate deset modela koji su benzinci, dizelaši, konvencionalni motori. Možete napraviti na brzinu još pet do sedam modela kako bi se spustili ispod te razine od 97 grama i problem ste riješili”, napominje automobilistički novinar Branimir Tomurad.

Stoga će proizvodnja električnih i hibridnih modela spašavati proizvođače od kazni. Tijekom cijele iduće godine prikupljat će se podaci o emisiji CO2 kod novoregistriranih automobila.

“2021. godine znat će se jesu li distributeri prekoračili zadane granice i za koliko su prekoračili i hoće li im Komisija odrediti kazne ili ne”, kaže Goran Pejić iz Centra za vozila Hrvatske.

Zbog ove odredbe neki su već izračunali da bi novi automobili mogli poskupiti oko dva posto.

“Prosječni automobil u Hrvatskoj je plaćen 119.000 kn. Možda griješim s podatkom, ne mogu znati točno, ali u pravilu to znači da će on poskupjeti za 1000, do 3000 kuna” napominje Tomurad.

GDJE IDU RABLJENI AUTOMOBILI IZ NJEMAČKE? Dizelaši na istok Europe, a benzinci, čak i totalno skršeni – u Afriku

Nakon ‘ispeglane’ marže, kupac neće osjetiti poskupljenje?

To bi se u autosalonu moglo “ispeglati” maržom pa krajnji kupac poskupljenje možda ne bi osjetio. Sadašnje je pravilo da novi automobili smiju emitirati 130 grama CO2 po prijeđenom kilometru prema čemu je potrošnja benzinca 5,6 litara na 100 kilometara, a dizela 4,9 litara. Kada se iduće godine smanji emisija CO2, smanjit će se i potrošnja. Benzinci će trošiti 4,1 litru, a dizelaši 3,6 litara na 100 kilometara.

“25 grama spuštanje CO2 znači u istom omjeru, to je 20 posto, spuštanje potrošnje. Spuštanje potrošnje je velika korist za kupca. Čak i auto poskupi, ali smanji potrošnji za 20 posto kupcu će se kroz dvije do tri godine posjedovanja automobila ta investicija vratiti”, govori direktor Opela za Hrvatsku i BiH, Željko Sredoja.

Lani su novi i rabljeni automobili emitirali oko 118 grama CO2 po kilometru, a prosječna starost automobila u Hravstkoj bila je oko sedam godina. Ove godine vozimo godinu dana mlađe automobile, ali svi oni emitiraju oko 119 grama po prijeđenom kilometru, kaže se u prilogu RTL-a.

“Riječ je o tome da su s 1. siječnja smanjene trošarine na automobile i kao posljedica toga dogodilo se da su novi vlasnici automobila kupili nešto jača vozila za istu količinu novca. Kao posljedicu toga imamo i veću emisiju CO2”, dodaje Pejić. Europa se polako riješava dizelaša koji previše zagađuju, pa oni stižu na naše tržište. Hrvati ih sve češće kupuju jer još uvijek nemaju toliku kupovnu moć da si mogu priuštiti nove automobile koji manje zagađuju.

JEFTINIJI AUTOMOBILI USKORO STIŽU U HRVATSKU: Njemačka zabranila stare dizelaše i sad ih se brzo mora riješiti