MINISTAR BUTKOVIĆ POZITIVAN NA KORONU: Američki predsjednik objavio rat virusu, već prvog dana će povući odlučan potez

8.25 Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković pozitivan je na koronavirus, priopćeno je jutros iz tog ministarstva. Navodi se kako se Butković testirao tijekom subote te dobio pozitivan nalaz.

“Ministar se osjeća dobro s obzirom na to da ima blaže simptome bolesti te će svoje radne obaveze nastaviti obavljati u samoizolaciji poštujući preporuke epidemiologa i liječnika”, kažu u Ministarstvu.

Teksas je prva američka savezna država s više od milijun zaraženih

8.22 Teksas je prva američka savezna država koja je prešla milijun zaraženih koronavirusom, dok Sjedinjene Države zahvaća novi val koronavirusa. Najviše zaraženih je u okruzima Harris, Dallasu i El Pasu u kojemu se kongresni centar pretvara u covid bolnicu zbog preopterećenja zdravstvenog sustava. U Teksasu se svakodnevno potvrdi oko 6800 slučajeva koronavirusa, navodi Reuters.

Teksas je imao najveći broj novih zaraza prošli tjedan u SAD-u, a slijedi ga Illinois gdje živi dvostruko manje ljudi. Kalifornija, koja je u kolovozu prva prešla 600.000 slučajeva koronavirusa u SAD-u, ne zaostaje puno za Teksasom. Najnaseljenija savezna država potvrdila je oko 30.000 novih zaraza u proteklih tjedan dana i ukupno ima više od 950.000 slučajeva koronavirusa. U Los Angelesu i okolici potvrđena je trećina svih zaraza u SAD-u. SAD je najteže pogođena zemlja u pandemiji koronavirusa s gotovo 10 milijuna potvrđenih slučajeva koronavirusa i više od 230.000 mrtvih.

Bidenova prva predsjednička zadaća – borba protiv koronavirusa

8.21 Pobjednik američkih izbora Joe Biden rekao je u subotu da Sjedinjene Države neće dijeliti na crvene i plave, već će biti predsjednik svih Amerikanaca, a za svoj prvi potez najavio je borbu protiv koronavirusa.

“Ljudi ove nacije su progovorili. Donijeli su nam jasnu, uvjerljivu pobjedu”, istaknuo je Biden i zahvalio na 74 milijuna osvojenih glasova.

Kao svoj prvi potez najavio je borbu protiv koronavirusa koji je usmrtio više od 230.000 Amerikanaca, a milijune ih ostavio bez posla. Najavio je da će u ponedjeljak imenovati tim zdravstvenih stručnjaka koji će od 20. siječnja 2021. provoditi plan borbe protiv covida-19 i da će se taj plan “temeljiti na znanosti”.

Lauc: Na vrhuncu smo ovog vala epidemije

Jučer Hrvatski znanstvenik i član Znanstvenog savjeta Vlade za borbu protiv epidemije, Gordan Lauc, sinoć je u u Dnevniku HTV-a ponovio da će “sljedeća dva tjedna biti ključna”.

“Ono što se događa danas, vidjet ćemo za tek sljedeća dva tjedna. Ako se netko danas zarazi, on će za dva tjedna razviti teške simptome. Mi smo u zadnja dva tjedna potvrdili preko 30 tisuća zaraženih u Hrvatskoj, testom potvrđenih. To znači da imamo 5-10 puta više. Između 180 i 300 tisuća ljudi koji su zaraženi. To će u idućih tjedan dana povećavati pritisak na bolnice”, rekao je Lauc.

Kazao je i da je Hrvatska polako prelazi vrhunac drugog vala epidemije, a da ga je Zagreb već prešao.

“Ne može se gledati dan po dan, obično nedjelja i ponedjeljak bude manji broj. Ako gledamo prosječnu krivulju, ona je stala preko tjedan dana i počela je već danas padati. Zagreb je počeo padati prije nekoliko dana što se tiče oboljelih. To nam govori da je Zagreb prešao sam vrhunac ovog vala, a da Hrvatska kasni nekoliko dana i polako prelazi taj vrhunac”, rekao je Lauc.

Dodao je da smo trenutno na vrhuncu broja zaraženih u ovom valu: “Jedni polako ozdravljaju, drugi se zaražuju što znači da će u mjesec dana biti zaraženo dvostruko ljudi.”