NOVE ZAVRZLAME I PROBLEMI OKO PELJEŠKOG MOSTA: Opet stižu žalbe, ovoga puta zbog pristupnih cesta i obilaznice

Dosad je na natječajima vezanima uz gradnju i opremanje Pelješkog mosta i pristupnih cesta pristiglo desetak žalbi koje su usporile proces gradnje, a pale su i dvije tužbe

Iako bi konstrukcija Pelješkog mosta trebala biti gotova do rujna, njegovu su gradnju, ali i probijanje pristupnih cesta obilježile brojne žalbe. Dobar dio tih prigovora je zlonamjeran, jer im je jedini cilj usporiti natječaj i kupiti nešto vremena za slanje ponude. Tako su, primjerice, gradnju mosta usporile žalbe na natječajnu dokumentaciju, a potom i na odluku da most gradi kineska kompanija China Bridge and Road Corporation (CRBC). Tada su austrijski Strabag i talijanski Astaldi uložili žalbe, ali i na Upravnom sudu tužili Državnu komisiju za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM), jer je te žalbe odbila, piše Večernji.

Stigle nove dvije žalbe

Nadzor radova na gradnji mosta, također su usporile žalbe. Najprije se žalio Dalekovod, a potom i Strabag. No, onda su došli natječaji za gradnju pristupnih cesta. Za dva posla, dionice Duboka – Sparagovići i Spragovići – Papratno – Doli (stonsku obilaznicu) žestoku bitku žalbama vodili su Strabag i grčki Avax. Na kraju je taj spor razriješen tako da je svaka tvrtka dobila po jedan posao.

Ali, to nije sve. DKOM je prošloga tjedna dobio nove dvije žalbe! Ovoga se puta one tiču natječaja za opremanje pristupnih cesta i stonske obilaznice. Natječaj je vrijedan 83,1 milijun kuna, ponude su otvorene još u prosincu, a Hrvatske su ceste u travnju odlučile posao dodijeliti tvrtki Telur, koja je dala najpovoljniju ponudu od 72,2 milijuna kuna. Kao i na natječaju za nadzor radova na Pelješkom mostu žalili su se Dalekovod i Strabag. Domaća tvrtka je dala ponudu od 79 milijuna kuna, dok je Strabag bio malo skuplji s 82,9 milijuna kuna.

Napola dovršeni natječaji

Inače, Hrvatske ceste su još potkraj 2019. objavile natječaj za napajanje i opremanje novih prometnica koji je bio podijeljen u dvije grupe koje su se zasebno odnosile na napajanje i na opremanje. Na tom je natječaju odabran izvođač radova samo za napajanje, dok je natječaj za opremanje poništen zbog jedne pristigle ponude koja je bila 135 posto skuplja od procijenjene vrijednosti radova i neprikladne opreme.

Na dijelu natječaja koji se ticao napajanja, posao je dobio konzorcij tvrtki Valard, Tehno-Elektro, Dalekovod i Elektrocentar Petek (potonja tvrtka je postala poznata nakon što je njen vlasnik, prema tvrdnjama USKOK-a, dao milijunski mito bivšem direktoru Janafa, op.a.). Posao su dobili unatoč tome što je njihova ponuda bila za 17,3 milijuna kuna veća od procijenjene vrijednosti radova.

Tom je natječaju prethodio onaj s početka 2019. kada su Hrvatske ceste htjele urediti napajanje i opremanje dionice Duboka – Sparagovići. No, taj je natječaj poništen, jer su sve ponude bile daleko više od 38,2 milijuna kuna, kolika je bila procijenjena vrijednost radova.