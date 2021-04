NOVE TEŠKE OPTUŽBE: Liječnik optužio Dijanu Zadravec da je stopirala životno važne zahvate; Ona mu odgovorila

Predstojnica Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC-a Sestre Milosrdnice, Dijana Zadravec i liječnik s tog zavoda Vladimir Kalousek, međusobno se optužuju zbog netransparetnog trošenja novca, falsificiranja dokumenata i zadržavanja liječenja životno ugroženih pacijenata u programu neurointervencije

Nakon što je Ivan Milas, Predstojnik Klinike za tumore KBC-a Sestre milosrdnice u Zagrebu, izjavio je da uskoro neće moći raditi jer ih je napustio velik broj radiologa te za tu situaciju okrivio predstojnicu Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, Dijanu Zadravec, iz bolnice stižu nove optužbe. Bivšu zamjenicu ravnatelja u srijedu je njen liječnik s odjela, Vladimir Kalousek, optužio da je zaustavila zahvate koji su bili važni za spašavanje života.

Jutarnjem listu je opisao da je 2013. uveo program neurointervencije za koji se vodila evidencija s dokumentacijom koja se slala HZZO-u i KBC-u Zagreb, kako bi svaka stavka oko utrošenog materijala bila transparentna. Da bi dobili novac od HZZO-a, dokumentaciju su trebali potpisati ravnatelj, ali i predstojnik, u ovom slučaju Dijana Zadravec. No, doktor Kalousek tvrdi da bi ti dokumenti tjednima stajali u njenoj ladici, zbog čega na odjelu nisu mogli raditi, jer nisu imali potrošnog materijala.

“Prvo smo 2013., kad sam krenuo, imali ugovoreno 300.000 kuna za te zahvate s HZZO-om, a sad smo došli do 15 milijuna kuna, toliko nam je HZZO dosad odobrio. Radili smo sve više takvih zahvata i HZZO je to prepoznao, vidjeli su da smanjujemo stopu smrtnosti kao i invaliditeta pacijenata i potom su nam dizali iznos prvotno odobrenih sredstava. Mi smo 2013., kad smo počeli s tim zahvatima, operirali četiri pacijenta s moždanim udarom, a lani smo ih imali 186, plus, na taj smo način operirali i 120 pacijenata s aneurizmom. Dakle, spasili smo 300 pacijenata prošle godine koji bez toga ne bi preživjeli ili bi ostali invalidi. Dakle, da takvi zahvati nisu bili učinkoviti, HZZO nam sigurno ne bi povećavao sredstva”, pojasnio je Kalousek i dodao da su ti zahvati smanjili mortalitet.

Tužba za klevetu

Upoznat je s optužbama svoje šefice za falsifikaciju dokumenata i navodne potpise na višemilijunske iznose zbog čega ju je tužio za klevetu. Navodi da to nije istina te poziva sve nadležne institucije da provjere te navode. No, profesorica Zadravec je odmah demantirala doktora Kalouseka i njegovu izjavu nazvala neistinitom.

“Ni u jednom trenutku neurointervencijski postupci u KBC-u Sestre milosrdnice nisu stopirani i pacijenti nisu bili ugroženi, o čemu svjedoči evidencija izvršenih zahvata u radiološkom informacijskom sustavu KBC-a”, tvrdi i dodaje da su takve tvrdnje protivne njenim etičkim i humanističkim načelima liječničke profesije i funkcija koje obnaša. Ponovno je optužila Kalouseka za falsifikaciju dokumenata i višemilijunske financijske malverzacije.

“Potkraj 2020. slučajno sam otkrila da dr. Kalousek vodi paralelni poslovni proces koji nije u opisu njegova posla kao odjelnog liječnika. U toj slučajno otkrivenoj dokumentaciji, teškoj nekoliko desetaka milijuna kuna, dr. Kalousek neovlašteno potpisuje sebe na moje mjesto predstojnice. Kako bih omogućila nesmetan rad i zaštitila sve pacijente i po otkriću ovog kaznenog djela dr. Kalouseka, nastavila sam potpisivati i dalje nabavu potrebnog materijala, a iz evidencije stanja zaliha neurointervencijskog materijala krajem 2020. u KBC-u Sestre milosrdnice utvrđeno je stanje zalihe u vrijednosti od 6,680.160 kuna, što također potvrđuje da je pravovremeno osigurana dovoljna količina potrebnog materijala za izvođenje zahvata”, govori Zadravec i demantira da je Kalousek uveo neurointervencijske procedure, već da su to učinili tadašnja ravnateljica bolnice, profesorica Šerić, predstojnik Zavoda Ivan Krolo i predsjednica neurovaskularnog konzilija, doktorica Vargek Solter.

Kalousek ‘više nego važan član tima’

No, nju je demantirao vršitelj dužnosti ravnatelja bolnice, doktor Mario Zovak, koji je rekao da je Kalousek “više nego važan član tima” te da se na odjelu provode neurovaskularne intervencije na vrhunskoj razini, čime su u vrhu europske medicine.

“Pioniri ovih modernih medicinskih postupaka od kojih je više nego važan član tima dr. Vladimir Kalousek, nesebično, u svako doba dana i noći izvode vrlo složene procedure, nesebično žrtvujući i svoje zdravlje i svoj privatni život. U praksi to znači kako pacijenti iz Zagrebačke županije, ali i iz drugih dijelova Hrvatske koji dožive npr. krvarenje iz rupturirane proširene krvne žile mozga ili ugrušak u istu tu krvnu žilu i koji bi bez ove mogućnosti završili kao trajni invalidi ili izgubili život, vrlo često budu kompletno i vrlo brzo izliječeni. Kvaliteta rada naših liječnika, poglavito dr. Kalouseka je i međunarodno prepoznata i cijenjena. Za naše pacijente postojanje ovog programa i kvaliteta našeg tima je od neprocjenjive vrijednosti.

Nisu rezultati zasluga samo ovog tima. Radi se o multidisciplinarnom angažmanu i neurologa, neurokirurga i radiologa dijagnostičara kao i svih koji sudjeluju u dijagnostici, koji zajedno odlučuju i o načinu liječenja kroz organizirani konzilij, a njihov rad se evidentira zajedničkim nalazom i potpisima. Ovo je osobito važno jer se intervencija provodi korištenjem sofisticirane opreme i interventnog i ugradbenog materijala čija cijena na kraju bude i nekoliko desetaka i čak stotina tisuća kuna”, ističe Zovak i dodaje da je zbog toga vrlo ponosan na tim i rezultate.

Inicijativa za ukidanje neurointervencija

Pojasnio je da je profesorica Zadravec posumnjala u netransparentne procedure provedbe i fabriciranje troškova te da nije imao ništa protiv njene ideje da se to provjeri. No, dodaje, inzistirao je na tome da se program održi, iako je postojala inicijativa da se on ukine, a pacijenti prebace u KBC Zagreb.

“Prema vlastitoj izjavi izv. prof. Zadravec je sumnju u proceduru formalizirala prijavu Državnom odvjetništvu te odbila dalje potpisivati narudžbe za materijal nužan za liječenje naših pacijenata. Nakon što sam primio više pritužbi s Klinike za neurologiju koji su morali odgađati procedure za pacijente kojima je to bila terapija izbora, potaknuo sam voditelje ustrojbenih jedinica na komunikaciju kako bi se taj problem riješio.

Budući da i dalje nije bilo rješenja i kako bi daljnje odgađanje dovelo do ugrožavanja zdravlja pacijenata, ja sam preuzeo na sebe rizik do dovršetka istrage, za koju ne znam je li od strane odvjetništva inicirana, i u suradnji s interventnim radiolozima u zadnja dva mjeseca potpisivao narudžbe za potrošni materijal”, rekao je dr. Zovak dodajući da “KBC Sestre milosrdnice sa svojih 175 godina postojanja i kao centar izvrsnosti hrvatske medicine neće dozvoliti da pacijenti budu zakinuti ili njihovo zdravlje ili život ugroženi zbog međusobnih optužbi na Zavodu”.

Vrijedi podsjetiti da se Dijana Zadravec i ranije našla u središtu dvaju skandala. Najprije se potkraj 2019. godine fizički obračunala s voditeljicom Odjela nabave medicinskih proizvoda, Mijom Primorac, nakon čega su na svjetlo izašle informacije kako liječnici zbog njenog ponašanja napuštaju bolnicu. Potom je u kolovozu objavljena snimka njenog razgovora s ministrom zdravstva Vilijem Berošem u kojem je bilo riječi o namještaju natječaja za ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice.