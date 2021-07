Prije godinu dana policija je ozvučila automobil tadašnjeg gradonačelnika Milana Bandića te snimila njegov razgovor s vozačem Ivanom Jurčićem. Tema je bila izbacivanje iz "posla" s adventskim kućicama drugog vozača Zdravka Krajine te poduzetnika, takozvanog "kralja Adventa" Denisa Mohenskog, upravo zbog policijske istrage, otkriva Jutarnji dijelove inkriminirajućeg razgovora koji je dio sadašnje istrage.

"Ova dvojica ne smiju biti blizu, biti tamo, samo ovu godinu. Neka ne preskoče, ali neka ih nema tamo, neka ide preko nekog šestog, vašeg ili njihovog, nebitno", rekao je Jurčić.

"To je jasno, ne smije ih biti nikako", složio se Bandić. "Idealno bi bilo da pauziraju ovu godinu jer je ovo izborna godina", nastavlja vozač. "Ne može ni Zagi, ni oni", dodaje Bandić.

Krajina se zaigrao

U nešto drugačijem kontekstu, ali na istu temu, Bandić je u ožujku prošle godine razgovarao i sa svojim trećim vozačem, Vladimirom Džajom, koji mu je rekao da se Krajina "malo zaigrao".

"Ja sam mu dao priliku da zaradi pare", rekao je Bandić te potom nastavio razgovor navevši mane Krajine i Mohenskog. Bandić je na kraju poentirao kako se Krajina "uvalio sa svojom firmom", da ih je Deno "sve kontaminirao" te dodaje "zna se kako se dijeli".

Potkraj istog mjeseca razgovarao je i sa Zdravkom Krajinom, kojega je upozorio: "Što smo ćapili, ćapnuli smo..."

Problem od 160.000 kuna

"Dobro, imamo mi još love, imamo mi još 950 hiljada, vi imate...", dodaje Krajina, a zatim Bandića upozorava na problem od 160.000 kuna. Riječ je o kućicama koje je naručila Turistička zajednica, a izvođač radova na toj lokaciji ispostavio je račun "njima" te su "oni" i platili tih 160.000 kuna, iako je dogovor bio da će Turistička zajednica njima platiti taj račun, ali nisu ništa platili.

"Nisu ništa ni pitali, tako su pustili, moramo to vidjeti, ali neka još stoji dok ne bude u miru", dodaje Krajina. "To ćemo polako", nadovezuje se Bandić. "Samo da se zna da smo mi taj dio platili", kaže mu Krajina. Taj "problem" nije riješen ni do rujna kada se Krajina ponovno požalio Bandiću tijekom vožnje.

"Moramo, šefe, vidjeti što ćemo, da otpišemo tih 160.000 Turističke ili što ćemo jer to je stvarno naša lova s računa kojom smo im tada izišli u susret kad je bila ona frka." "Dobro, sve u redu", uzvraća mu Bandić.

'Nije to virtualna lova'

"Naravno, kad smo to platili, onda su oni brzo zaboravili da smo to napravili za njih", dodaje Krajina. "To ste vi umjesto Turističke platili?" pita ga Bandić. "Da, bio je dogovor da će Turistička to platiti nama, a na kraju mi smo platili, ali oni nisu platili nama", odgovara Krajina.

"To je dvadeset, dvadeset i dvije tisuće eura, nije to za bacit'", konstatira Bandić. "Nije to virtualna lova...", ubacuje se Krajina. "Da, da, to su naše pare", zaključuje sada pokojni gradonačelnik.