NOVE SNIMKE: Predsjednica pjevala, ali i održala govor: ‘Voljela bi da ostvari se ona Uz križ mi napiši, bećarina ova volila je pjesmu…’

Nakon što je Milanu Bandiću otpjevala rođendansku pjesmu, predsjednica Kolinda Grabar Kitarović zapjevala je i na Broćarskoj večeri

Reakcije oko rođendanske pjesme Milanu Bandiću koju je otpjevala predsjednica Kolinda Grabar Kitarović još se nisu stišale. No, o predsjednici na bini danas stižu nove vijesti. Bandić je u petak slavio rođendan, a predsjednica i on zabavljali su se i na Broćanskoj večeri.

Kako javlja grupa Šarmeri, na Broćanskoj večeri u jednom zagrebačkom restoranu, “nezaboravna zabava je ponijela predsjednicu Kolindu Grabar –Kitarović da iz srca zapjeva ‘Croatio iz duše te ljubim’, dok je Milan Bandić, gradonačelnik Zagreba, poželio pjesmu ‘Hercegovka iz Mostara’ što su Šarmeri odsvirali za goste u njegovo ime”.

Na društvenim mrežama objavili su i dvije snimke na kojima je predsjednica.

Česti zabavljači političara

Na jednoj snimci bend pjeva “Bolje živim nego ministar”, dok predsjednica stoji uz njih na bini. Doduše, na ovoj se pjesmi suzdržala od svog vokalnog doprinosa:

‘Volim zapjevat’ s vama’

No, predsjednica je na Broćarskoj večeri pronašla i trenutak ozbiljnosti. Naime, u jednom je trenutku “izašla na bis” i započela politički govor u kojem se osvrnula i na svoje učestale pjevačke nastupe.

“Ma koliko me napadali, a vi znate nažalost koliko je ružnih riječi izrečeno, ja neću odustati; jer nisam bitna ja. Ja to sve mogu podnijeti. Bitan je narod. Jedna duša, a nas dvoje, kako kaže pjesma. I nikada, apsolutno nikada i ni pod koju cijenu neću odustati od borbe za jednakopravnost i prava Hrvata u Bosni i Hercegovini. Nikada neću odustati od odlazaka k vama, u našu prekrasnu Hercegovinu. Ja ne znam što je to u mojim genima da je meni ta zemlja toliko bliska.

Ali evo, volim zapjevat’ s vama, neki mi to zamjeraju, ali to je upravo ono što svijet cijeni. Biti normalan, biti čovjek, pokazati drugom da ga poštuješ, da nisi ništa više od njega nego jednak kao on… I zato ću zapjevati, jer pjesma, i rane, i dušu liječi i pjesma pokazuje optimizam i ono lijepo lice, i Hrvatske, i Bosne i Hercegovine. Zato, dopustite mi da završim, nadam se da mi nitko neće zamjeriti, ali doista ja bih voljela da se jednoga dana ostvari ona ‘Uz križ mi napiši, bećarina ova volila je pjesmu i zemlju svojih pradjedova'”, rekla je predsjednica te zaradila pljesak okupljenih.