NOVE SNIMKE KADROVIRANJA ŽUPANA BOBANA: ‘Bobane, ako želiš imat Dom zdravlja, skandalozan i s aferama, onda skloni mene od sebe i Petrica’

Nove dvije snimke pokazuju na koji su način vrh HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije te župan Blaženko Boban utjecali na izbor ravnatelja tamošnjeg Doma zdravlja

U rujnu prošle godine su se u javnosti pojavile skandalozne snimke na kojima su članovi Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije tvrdili da je župan Blaženko Boban izvršio pritisak na njih kako bi na natječaju za izbor ravnatelja ponovno izabrali 65-godišnjeg doktora Dragomira Petrica, iako su svi prikupljeni podaci pokazivali da se ne radi o najboljem izboru.

Te su snimke nastale nakon što je župan Boban poništio natječaj, nakon što je shvatio da Upravno vijeće neće dati novi mandat Petricu. Tada je i smijenio Ivana Nasića, Antu Vučemilovića i Damira Mendeša, sve odreda liječnike i članove HDZ-a te postavio Dijanu Luetić, pročelnicu za zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije; doktora Antu Obada iz Kerumove stranke HGS i Nelu Norac-Kevo iz Upravnog odjela za financije Splitsko-dalmatinske županije.

Na natječaj su, osim Petrica, bili prijavljeni i doktorica Natalija Bralić iz HZZO-a, magistar farmacije Paulo Peronja i ginekologinja Maria Divić. DORH je započeo, pa u međuvremenu obustavio istragu dok se ne normalizira situacija oko epidemije koronavirusa.

Petric u glavi

No, za to je vrijeme Večernji došao u posjed još dvije snimke koje bi mogle poslužiti u istrazi, ali i produbiti neke podjele unutar županijskog HDZ-a. Prva snimka je zapravo dio snimke objavljene u rujnu u kojoj razgovaraju Nasić, Divić i nepoznati muškarac. U rujanskoj se snimci Nasić hvalisao poznanstvom s Milijanom Brkićem te jasno otkrio kako Petric nije dobar kandidat te kako će o njemu odlučivati župan Boban i politički tajnik HDZ-a Ante Sanader. Nasić je u snimci naveo i kako pouzdano zna da se u priču upleo i sam premijer Andrej Plenković.

Transkript prve snimke:

Ivan Nasić: “Već je jedno Upravno vijeće žrtvovano. Hoćemo žrtvovati još jedno? Ali rekao sam ovo: ‘Dobro, usporedi mi, jer čovjek nije u branši, Petrica i Paula Peronju’. Kazao mi je je da je to neusporedivo, i da bi prije uzeo Peronju… Upleo se premijer… A što će Vaso meni reći? Što Vaso meni može reći? Vaso može, ako ima odnos sa županom i Antom Sanaderom… Vaso je dvije godine imao vremena maknuti Sanadera. Zašto ga nije maknuo?”

Maria Divić: “Ne može maknuti županijsku…”

Ivan Nasić: “Znam, ali ja sam bio u grupi ljudi između kojih je Vaso rekao da će to učiniti.”

Maria Divić: “Vidio je da ne može… Ali nije bio Sanader ovdje.”

Ivan Nasić: “Ali ne, on ga je za pola godine nagradio mjestom potpredsjednika Sabora. Ja idem sad kod njega i tražim razgovor u četiri oka. Kazat ću mu ‘Bobane, ako želiš imat Dom zdravlja, skandalozan i s aferama, onda skloni mene od sebe i Petrica’. Mi kad dolazimo kod njega na sastanak, on već u glavi ima jednu osobu…”

Maria Divić: “Da, on već ima Petrica…”

Ivan Nasić: “E, a što će on sad pripremati drugu osobu kad ima Petrica.”

Maria Divić: “Ne smije mijenjati sada jer će ispasti da on namješta…”

Ivan Nasić: “Dakle ja ne mogu… Ja ne dižem ruku za Petrica i to smo mi rekli. Nas troje ne dižemo ruku za Petrica. I sad je on u glavi našao Petrica kad je nas zvao. Mi smo prošli otpor. Rješenje je ok, ali zato on nije razmišljao o ovoj temi. On misli da da ja nisam mogao biti ravnatelj bez skandala. Mendeš, Vučemilović i ja smo jedinstveni. Mi ovdje nismo bili jedinstveni. Rekao sam ti sad to. U odnosu na Petrica, ja mislim da je samo to nama cilj. Ja zato sad i kažem da nas troje imamo sad cilj da skinemo Petrica, a ne govorim sad o drugome, koga namjestiti.”

Ni HDZ-ovcima ništa nije jasno

Druga je snimka nastala otprilike u isto vrijeme kao i prva, tijekom 2018. Na njoj dožupan, HDZ-ovac Luka Brčić, koji je trenutno šef županijskog Stožera civilne zaštite, u razgovoru sa suradnikom i nepoznatom osobom priznaje da je Petric problematičan i da mu nije jasno zašto Boban i Sanader inzistiraju na njegovu imenovanju. Snimka je nastala kad je Brčić već bio upozat s Petricevim skandalima i brojnim izgubljenim sudskim sporovima. Na kraju je priznao da je predložio Nasića u Upravno vijeće, jer je “njegov Sinjanin od povjerenja”.

Transkript druge snimke u kojoj Brčić isprekidano govori o Petricu:

“To će, rekao sam, odlučiti dvojica ljudi plus predsjedništvo županijskog HDZ-a, a ti znaš jako dobro…”

“Ja nemam nikakav dug prema Petricu, da je on meni nešto učinio, pa da ja imam potrebu govoriti pozitivno o njemu. Nego, ja znam već o tome što vi govorite, to ja svakodnevno slušam… Dovoljno je da premijer reče dvije riječi.”

“Možeš se ti slagati ili ne slagati, on je dobio legalno, njemu se sviđalo ili ne sviđalo, jer to je njemu bilo govoreno tako, ali on gubi sporove, a dalje ide u ponude jer ne plaća svojim novcem…”

“On je takav, ne samo kod vas, nego u svim situacijama. On jednostavno ima tako, možemo slobodno reći, malo bahatiji nastup. Teško je preko razgovora s Petricom doći do rezultata. On kad nešto naumi, onda tvrdoglavi, a o njemu odlučuju dvojica ljudi, Sanader i župan, hoće li biti on ili ne.”

“Ovo što se događa na višoj razini, to je malo čudno za HDZ što se događa, a događa se.”

“Čuo sam da je zainteresiran i za Makarsku, dolje su se lomila koplja. I oni su protiv njega. JUa mislim da će to bit čudno ako on opstane. To je jedno jako čudno biće, upoznao si ga. Nekad je dobro biti tako uporan, tvrdoglav kad si u pravu, a kad nisi, onda je to opasno”.

“Ja sam Ivana Nasića nagovarao, ali on se javio tek kad je prošao natječaj. Da je to samo tvoja priča onda bi mi stali i rekli da nije samo tvoja i tako…”

Nemaju komentara

Novinari Večernjeg su za komentar upitali Ivana Nasića koji je potvrdio da je snimka autentična i da nema komentara, jer mu je neugodno opet prolaziti kroz skandale. Na pitanje o poznanstvima s Milijanom Brkićem i njegovu utjecaju na kadroviranje u Domu zdravlja, izjavio je kako su to “nebitne stvari” i da je on “sporedan i periferan”. Nešto rječitiji je bio oko objašnjenja zašto je kao član Upravnog vijeća bio na kavi s jednom od kandidatkinja i otvoreno pričao o kadroviranju.

“Pa Maria je moja kolegica. Ne mogu zbog funkcije prestati pričati s kolegicom, mi smo surađivali na svakodnevnoj bazi. A za razgovor ne znam”, rekao je Nasić.

Dožupan Brčić je demantirao postojanje snimke, kao i to da je ikad razgovarao o Petricu. No, nakon što ju je preslušao, promijenio je ploču.

“Sjećam se, to je bio jedan privatni razgovor. Nisam znao da me snimaju, a ja sam uvijek iskren jer sam tako odgojen. U svakom slučaju ja nisam nikome pogodovao i nisam nikome napravio uslugu. Za sve oko Petrica možete se obratiti županu Bobanu”, poručio je Brčić.

Je li HDZ kriv za koronu u splitskom domu?

Zanimljivo je kako je trenutni ravnatelj splitskog Doma zdravlja još jedan član županijskog Stožera civilne zaštite, Marko Rađa. On je blizak županu Bobanu te je navodno postavljen umjesto Petrica kako bi smirio medijski pritisak zbog objavljenih snimki. Petric je pak postao Rađin pomoćnik za kvalitetu primarne zdravstvene zaštite. Naime, županijski je Dom zdravlja sa svojih 13 ispostava “zlatna koka” koja ubire milijune od zakupnina, koncesijskih naknada i decentraliziranih sredstava zdravstva te ogroman bazen za uhljebljivanje.

No, takav je ogroman sustav u jeku pandemije koronavirusa zakazao, zajedno s tamošnjim Nastavnim zavodom za javno zdravstvo. Naime, ravnatelj Doma Rađa i Županijski stožer su ovlastili liječnicu opće prakse Belitu Šurjak da istovremeno bude dežurna u karanteni za oboljele od koronavirusa na splitskom Duilovu te da obilazi štićenike Doma za starije osobe u Vukovarskoj ulici, u kojem je nakon proboja koronavirusa dosad preminulo 18 korisnika. Ravnatelj tog doma je također HDZ-ovac Ivan Škaričić, za kojeg je već utvrđeno kako je imenovan bez potrebnih stručnih kvalifikacija.

Na čelu NZJZ-a, koji 10 dana nije reagirao na sumnju u koronavirus u tom domu, pak, sjedi Željka Karin, osoba vrlo bliska lokalnom HDZ-u. U cijelom slučaju se propituje i odgovornost Stožera civilne zaštite s Brčićem na čelu jer je on 22. ožujka na e-mail glavne sestre doma u Vukovarskoj Zdravke Đapić Kolak o nedostatku zaštitne opreme, odgovorio da joj ne može pomoći, iako je županija vlasnik i osnivač staračkog doma. Inspekcije HDZ-ovih Ministarstva zdravstva i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku nisu utvrdile nikakve propuste u slučaju probijanja koronavirusa u splitskom domu.

