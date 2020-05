NOVE PREPORUKE ZA VRTIĆE I ŠKOLE: Povećali broj djece u grupama i učionicama, maske nisu obvezne – osim u dva slučaja

HZJZ u svojim preporukama ne forsira držanje distance, ali preporučuje 1,5 metara razmaka, a objavljena su i posebna pravila za učitelje i odgajatelje, djecu, roditelje, čak i čistačice

Hrvatski zavod za javno zdravstvo danas je propisao epidemiološke upute za predškolske ustanove i nastavu od prvog do četvrtog razreda osnovne škole te posebne razredne odjele i djecu koja zbog teškoća u razvoju imaju asistenta. Napominju kako upute vrijede od ponedjeljka, 25. svibnja, te da je procijenjeno kako je rad u vrtiću ili školi uz poštivanje uputa jednako siguran kao i rad od kuće. Zbog toga su naglasili kako je omogućeno slanje sve djece u vrtiće i škole.

Suprotno od dosadašnjih uputa, HZJZ sada ne preporučuje da roditelji popunjavaju obrasce o vraćanju djece u vrtiće i škole, a potiče se i kasnije uključivanje djece u nastavne grupe. Roditelje se upozorava da ne dolaze u pratnji djeteta ako imaju povišenu temperaturu, kašalj, teškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi koronavirusom te da ne dovode djecu ako su ona u istoj situaciji.

Iako tjelesni razmak nije striktno propisan, zbog specifičnog ponašanja djece koje uključuje interes za druge osobe i potrebu za kretanjem, preporučuje se postavljanje školskih klupa te stolova ili krevetića u vrtićima na razmak od 1,5 metara, a maksimalan dopušten broj djece po prostoriji je 15 do 20. Ako to nije moguće provesti, preporučuje se nastava u većim prostorima, razdvajanje skupina ili preraspodjela vrtićke djece i učenika. Uz to, nije preporučljivo da se djeca iz jedne skupine miješaju s ostalima, kao niti s odgajateljima, učiteljima ili roditeljima djece iz drugih skupina.

POVEĆALI MAKSIMALNI BROJ DJECE U UČIONICAMA; Divjak: ‘Epidemiolozi tvrde da su škole sigurne’; Kreće se od ponedjeljka

Umjesto rukavica, češće pranje ruku

Potiče se češće pranje i dezinficiranje ruku zbog potrebe, naročito vrtićke djece da dodiruju predmete i česte motoričke nespretnosti. Tako se preporučuje detaljno pranje ruku vodom i sapunom prije ulaska u učionicu, prije i nakon pripreme hrane, prije jela, kada ruke izgledaju prljavo, nakon obavljanja nužde i nakon čišćenja nosa, a na dostupnim mjestima u objektu treba postaviti dozatore s dezinficijensom i pripadajuće upute. Poželjno je djecu poticati na što češće pranje ruku i što rjeđe dodirivanje predmeta.

Preporučuje se i što kraće zadržavanje djece u zajedničkim prostorijama objekta, a naročito u toaletima, gdje treba paziti na tjelesnu distancu. Nije poželjan dolazak osoba izvana (majstora, kuharica), niti posjeti (kazališne predstave, izvannastavne aktivnosti). Prehrana djece se može organizirati u blagovaonicama uz poštivanje epidemioloških mjera, a ako to nije moguće, onda je poželjno hraniti djecu porcijama u zasebnim prostorijama.

Preporučuje se da učenici škola dolaze na nastavu kako su dolazili i prije pandemije (sami, prijevozom ili u pratnji roditelja). Ulazna vrata se otvaraju na telefonski poziv ili zvono. Kod ulaska se preporučuje distanca od 1,5 metara no roditelji ili skrbnici ne bi trebali s njima ulaziti u objekte. U pratnji učenika ili vrtićkog djeteta smije biti najviše jedna odrasla osoba. U vrtićima i školama se preporučuje presvlačenje i pranje ruku prije ulaska u učionice. U vrtićima se preporučuje ostavljanje ruksaka s djetetovim stvarima koje preuzimaju i pohranjuju odgajatelji i to petkom kako bi se spriječilo eventualno širenje zaraze. Ista je stvar i s dostavom, koju osoblje preuzima na ulaznim vratima objekta, uz mjere dezinfekcije i osobne zaštite.

Preporuke u slučaju pojavljivanja simptoma

Djelatnici koji imaju kronične bolesti trebali bi biti raspoređeni na poslove gdje nemaju učestali kontakt s drugim osobama. Za njih se preporuča održavanje razmaka te nošenje rukavica i zaštitnih maski. Djeci i ostalim djelatnicima, osim onih koji se brinu za dojenčad, nije propisana obvezna uporaba maski i rukavica.

Zaposlenicima u vrtićima potrebno je osigurati zamjensku obuću ili dezinficiranje obuće te dezinficiranje mobitela i mjerenje temperature beskontaktnim toplomjerom prije dolaska na posao i odlaska s posla. Ako je ona veća od 37,2 stupnja, odgajatelji i učitelji trebaju dojaviti nedolazak na posao. Potrebno je voditi i evidenciju s izmjerenom temperaturom za svakog zaposlenika. Ako za vrijeme rada dobiju temperaturu, djelatnici moraju odmah napustiti školu ili vrtić te se javiti liječniku i po potrebi se testirati na koronavirus. Roditelji bolesne djece također trebaju odmah doći po njih, ako za vrijeme boravka u školi ili vrtiću dobiju temperaturu ili neki drugi simptom koronavirusa, a u svim se slučajevima obavještava ravnatelj ustanove.

Spremačice, prema preporukama, prve ulaze i zadnje odlaze iz obrazovnih ustanova. Za vrijeme radnog vremena provjetravaju prostorije, čiste i dezinficiraju sve dodirne plohe i igračke i to u vrijeme kada su djeca u dvorištu ili kod kuće. Preporučuje se da djeca ne dijele školski pribor, igračke ili pribor za jelo, a zabranjeno je korištenje igračaka koje se ne mogu oprati te kinetičkog pijeska, gline, kukuruza i slično. Također nije preporučljivo održavati nastavu iz tjelesne i zdravstvene kulture u zatvorenim prostorima.

S RADOM POČINJU GLAZBENE I JEZIČNE ŠKOLE; Objavili upute: Razmak između puhača dva metra, a između pjevača čak četiri

Posebne preporuke za djecu s teškoćama

Asistenti u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju trebaju se pridržavati svih navedenih epidemioloških mjera, osim održavanja distance s djetetom kojem pomaže. Preporučuje se da asistenti nose maske te jednokratne rukavice kod korištenja toaleta. Preporučuje se uključivanje djece s teškoćama u stacionarima i u dodatnim programima i drugim terapijskim postupcima, sukladno posebnim uputama. U tom slučaju potrebno je odvojiti djelatnike i djecu iz oba vida nastave.

Na kraju, ravnatelji mogu zadužiti medicinsku sestru ili drugog stručnog suradnika da umjesto njih obavljaju poslove za koje su prema preporukama zaduženi, no moraju biti u stalnom kontaktu s osnivačem ustanova (lokalnom i regionalnom samoupravom). U slučaju nedovoljnog broja zaposlenika, moguće su i preraspodjele između škola ili vrtića. Iz HZJZ-a poručuju kako će se preporuke prilagođavati trenutačnoj epidemiološkoj situaciji te da mogu uključivati i provedbu drugih epidemioloških mjera.