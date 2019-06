NOVE OTKRIĆE O HORORU NA ODMORIŠTU: Vozač kamiona je noć prije kobne nesreće zvao Hitnu zbog neizdrživih bolova, dali su mu blokadu

Liječničku intervenciju vozač je zatražio zbog jakih bolova koje nije mogao podnijeti

Ekipa Hitne medicinske pomoći sa županjskoga područja u četvrtak rano navečer intervenirala je na poziv 60-godišnjeg Ivana Filipovića, vozača kamiona tvrtke Marin Promet, koji je sljedeći dan oko 9.30 sati prouzročio prometnu nesreću na 133. kilometru autoceste A3, na odmorištu kod Novske, zbog jakih bolova u lokomotornom sustavu, prenosi Jutarnji list. To je i potvrđeno Jutarnjem listu, a potvrdu je dao Filipovićev branitelj, odvjetnik Luka Lenić, kojega je s tom intervencijom upoznao i vlasnik tvrtke Marin Promet, Miroslav Pejić, a obrana će tu dokumentaciju dostaviti u sudski spis.

Podatak o intervenciji mora postojati u Službi hitne medicinske pomoći. Kako Jutarnji neslužbeno doznaje, vozaču je ordinirana blokada zbog jakih bolova u leđima prouzročenih sjedenjem i ta se bol spuštala prema donjem dijelu kralježnice i u noge. Hitna pomoć sugerirala je vozaču ordiniranje dvaju lijekova, s time da bi se nakon primjene drugog ponuđenog lijeka morao odmarati jer je njegovo djelovanje u kontraindikaciji s mogućnošću nastavljanja vožnje. Budući da se ionako morao odmarati zbog poštivanja pravila vožnje, Filipović je izabrao blokadu i odlučio prespavati u kabini teretnjaka MAN na odmorištu u Županji.

Podsjećamo, 7. lipnja na odmorištu autoceste Bregana – Lipovac između Novske i Okučana kamion je naletio na grupu ljudi koji su se nalazili izvan svojih vozila. Poginule su dvije djevojčice iz OŠ Dalj, a dvije djevojke su završile u bolnici. S tim da je jedna kritično.

Nije mogao nastaviti vožnju pa je zvao hitnu

Liječničku intervenciju zatražio je on sam zbog jakih bolova koje nije mogao podnijeti. Prethodno je u Beogradu utovario građevinsko ljepilo, a do odmorišta u Županji prošao je stotinjak kilometara. Imao je dvije pauze zbog stajanja na granici, na srbijanskoj strani na Batrovcima i na hrvatskoj na Bajakovu. Nakon toga vozio je još 30-ak kilometara do odmorišta u Županji, ali su bolovi očito bili toliko jaki da nije mogao nastaviti vožnju pa je pozvao Hitnu pomoć.

Put je nastavio u petak oko 8 sati do kobnog 133. kilometra kada je sa 90 kilometara na sat, brzinom čak 50 kilometara većom od dopuštene, ušao u Ininu benzinsku postaju Novska sjever, prvo udario u vozilo HAC-a, pokosio dvije žene na odmorištu, na mjestu usmrtio dvije 14-godišnjakinje, udario u vozilo BiH oznaka te završio na travnjaku izvan benzinske crpke. Obrana vozača okrivljenog za izazivanje teške nesreće raspolaže tom dokumentacijom i sasvim je izvjesno da će se i od hitne službe u Županji zatražiti podaci o liječničkoj intervenciji i ordiniranoj terapiji, kao i ispitivanje medicinskog osoblja koje je interveniralo na njegov poziv.

Bio je u stanju šoka

Nakon kobne nesreće te nakon što se javio poslodavcu i poslije dolaska policije, i vozaču je pružena hitna medicinska pomoć jer mu je naglo porastao tlak. I ta intervencija morala bi biti evidentirana u dokumentaciji ekipa hitne pomoći koje su intervenirale na mjestu nesreće. Vozač, ali i njegov odvjetnik Luka Lenić na postupanje policije prilikom obavljanja očevida, ali i tijekom kriminalističke obrade i ispitivanja u policiji nisu imali nikakve primjedbe na postupke policije i vozač je dobio svu potrebnu medicinsku skrb jer je bio i u stanju šoka.

Vozač je alkotestiran, izvađena mu je krv i urin pa se tek mora vidjeti što će pokazati analiza z MUP-ova Centra za forenzička ispitivanja i vještačenja “Ivan Vučetić”, a sasvim je sigurno da je ta analiza među prioritetnim postupcima MUP-ovih laboranata. Tek kada dođu rezultati te analize, moći će se znati nešto više je li u krvi i urinu bilo sastojaka koji su mogli djelovati na njegovu sposobnost upravljanja teretnjakom.

Stručnjaci: ‘Nema šanse da su lijekovi mogli utjecaj na budnost vozača’

Vozač koji je skrivio tešku nesreću prošlog petka kod Novske dan ranije dobio je, kažu, blokadu zbog bolova u sustavu za kretanje. Naravno, postavlja se pitanje je li ta injekcija dobivena u Zavodu za hitnu medicinu u Županji mogla “uspavati” ili smanjiti reflekse vozača.

“Teoretski je sve moguće, ali s obzirom na to da su blokade obično kokteli kortikosteroida koji smanjuju upalu i laganog lokalnog anestetika, gotovo da i nema šanse da bi mogla utjecaj na budnost vozača”, kaže farmakolog prof. dr. Dinko Vitezić iz KBC-a Rijeka.

Farmakolog dodaje da bi se nešto moglo reći sa sigurnošću, trebalo bi znati koji su sve lijekovi bili sadržani u toj injekciji. No moguće je da je vozaču propisan i neki oralni lijek protiv bolova. S obzirom na to da se radi o vozaču, vjerojatnije je da mu liječnici ipak nisu propisali neki opijatni lijek koji zaista može utjecati na sposobnost upravljanja motornim vozilom.

Treba pričekati rezultate analize krvi

Naime, takvi lijekovi mogu uzrokovati omamljenost, omaglicu i zamagljen vid odnosno osoba koja ih koristi može biti usporena. No tek bi analiza krvi, ne samo na alkohol nego i na neke lijekove, mogla dati određeniji odgovor je li to bio slučaj kod vozača koji je skrivio ovu nesreću.