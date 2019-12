NOVE OPTUŽBE NA RAČUN DIREKTORICE RADIJA, GRADONAČELNIK TVRDI: ‘Plaća joj je bila 10 tisuća kuna neto, ali je ona sebi isplaćivala još dvije’

Gradonačelnik Biograda na Moru tvrdi da je Nikolina Kovačević, mimo odluka skupštine društva u čijem je Radio BnM vlasništvu, odlučila svoju plaću malo podebljati

Biogradske gradske vlasti neće odustati od Radija BnM, u kojem deset djelatnika nije dobilo plaću još od ljeta. Gradonačelnik Ivan Knez, potvrdio je Slobodnoj Dalmaciji, kako će pokriti oko 300.000 kuna troškova njihovih plaća kroz rebalans proračuna. Bio je to njegov odgovor na višemjesečni skandal u kojem je ovaj lokalni radio već mjesecima.

‘Sredila’ auto i električni skuter

Naime, bivša direktorica Nikolina Kovačević je navodno namjestila nagradnu igru i izmislila 30. obljetnicu Radija BnM, na kojoj je Toyota Aygo, kao glavna nagrada otišla u ruke majci njenog dečka. Tvrdi se i da je Kovačević u godinu dana “natukla” minus od 800.000 kuna zbog čega je račun radija blokiran, a zaposlenici su ostali bez plaće. Sve već neko vrijeme istražuje i zadarska policija.”Ona je u skladu sa suvremenim potrebama, kao što je portal, a turistička televizija je bila krajnji cilj. Naime, biogradska regija je velika i jaka turistička regija i procijenili smo da takvi medijski projekti ovdje imaju smisla. Trebali smo nekoga tko ima viziju razvoja medija, a ona je to ponudila. Mi smo se kao osnivači složili da ćemo podržati njene zamisli, ali vidite i sami kako su se stvari na kraju razvile”, rekao je gradonačelnik Knez na upit kako je ona zaposlena.

Život na visokoj nozi

Gradonačelnik je istaknuo kako je skupština društva upozoravala Kovačević da vođenje poslovnih knjiga prepusti knjigovođama gradske uprave, no ona je to prepustila nekome drugome. Trenutno radi kao novinarka, uz nisku plaću, no donedavno je živjela drugačije.

“Njezina plaća je bila 10 tisuća kuna neto, ali je ona sebi, bez odobrenja skupštine, isplaćivala još dvije. Ali o tim i drugim detaljima svoje će reći kriminalistička istraga”, potvrdio je gradonačelnik.

Kovačević je pak na facebooku pod naslovom “Do sad sam šutila i čekala da se situacija sama riješi. A sad mi je dosta!!!” nabrojala je osam točaka na koje reagira. No, u njima ne demantira da si je sama isplaćivala još 2000 kuna, ali slikom uvjerenja da se protiv nje ne vodi kazneni postupak, nastoji uvjeriti sve da protiv nje nema istrage. Zainteresiranima za slučaj poručila je: “Odj***te sitne duše i politički d**elisci”.