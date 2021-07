Od ponedjeljka će na Jadranskoj obali vrijediti nove i strože epidemiološke mjere. Index doznaje kako će se one uvesti za sve pomorske županije, a ne samo za četiri dalmatinske, kako je ranije bilo najavljivano. Novim se mjerama žele spriječiti rizična okupljanja, posebno u Dalmaciji, gdje je incidencija zaraze viša nego u ostatku Hrvatske, a istodobno je procijepljenost niža.

Nacionalni će stožer danas na konferenciji za medije objaviti odluku kojom se smanjuje broj osoba koje se mogu okupljati bez covid potvrda te se određuje maksimalan broj ljudi na okupljanju bez obzira na to imaju li svi prisutni covid potvrde.

Prema sadašnjoj odluci bez covid potvrde se može okupljati najviše 100 ljudi, no od ponedjeljka će se u Jadranskoj Hrvatskoj ta brojka smanjiti na 15. Ista će pravila vrijediti za privatna okupljanja i svadbe na kojima uzvanici nemaju covid potvrde.

No, maksimalan broj osoba s covid potvrdama na svadbi će, kao i dosad, biti neograničen. Zato se ograničava, najvjerojatnije na 1000, maksimalan broj ljudi koji s covid potvrdama mogu sudjelovati na manifestacijama, no to još nije definirano.

Novost je i to da Nacionalni stožer od lokalnih i županijskih stožera očekuje veću odgovornost pri odobravanju raznih manifestacija. Ako se oko procjene rizičnosti nekog događaja ne usuglase lokalni i županijski stožer, konačnu će odluku donijeti Nacionalni stožer. Prvi preduvjet odvijanja bilo kakvih događanja jest da ih organizatori najave lokalnom i županijskom stožeru sedam dana ranije.