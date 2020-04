NOVE DOBRE VIJESTI ZA VOZAČE: Gorivo će od sutra biti još jeftinije, ovakve cijene dugo nismo imali

Spremnik od 50 litara dizela bit će jeftiniji za 15,50 kuna, benzina za osam kuna, a autoplina za 4,50 kuna

Zbog drastičnog pada cijene nafte na svjetskom tržištu, uzrokovanog pandemijom koronavirusa i padom potražnje za energentima, već nekoliko tjedana zaredom padaju cijene goriva i na hrvatskim benzinskim postajama. Taj će se trend nastaviti već od sutra, jer portal cijenegoriva.info predviđa novo blago pojeftinjenje benzina, dizela i autoplina.

Najviše će pojeftiniti dizel, i to za 15,50 kuna po spremniku od 50 litara. To znači da će vozači od ponoći plaćati od 7,32 do 7,50 kuna po litri, što je za 31 lipu jeftinije.

Spremnik benzina bi, prema najavama trebao pojeftiniti za osam kuna, što znači da će, ovisno o distributeru, litra od ponoći koštati između 7,60 i 7,74 kune po litri, odnosno 16 lipa po litri jeftinije. Autoplin će, pak, pojeftiniti za 4,50 kuna po spremniku, što znači da će litra koštati između 3,31 i 3,65 kuna, ovisno o benzinskoj postaji na kojoj ga vozači kupuju. Tako bi njegova cijena trebala biti niža za devet lipa po litri.