NOVE BROJKE POKAZUJU DA SU MNOGI U PROBLEMU: Vodeće liste u padu, no jedna je postala apsolutni hit; HDZ bi zbog nje mogao požaliti

Listom najnegativnijih političara i dalje suvereno vlada premijer Plenković, a približava mu se još jedan HDZ-ovac

Iako HDZ i dalje uvjerljivo vodi i sada je na 27,3 posto (u travnju 28 posto), ovo je najslabiji rejting još od listopada prošle godine. SDP je i dalje daleko, na 17,4 posto (travanj – 16,9 posto), ali raste, baš kao i Živi zid, koji je nakon tromjesečnog negativnog trenda, narastao u odnosu na travanj i sada ih bira 9,6 posto ispitanika (travanj – 8,5 posto). Most je na 6,6 posto, slično kao i u travnju kada su imali 6,8 posto.

Blaži rast bilježi stranka Brune Esih i Zlatka Hasanbegovića, Neovisni za Hrvatsku s 3,8 posto potpore (travanj – 3,6 posto). HSS je na 3,3 posto (travanj – 3,4 posto), slično kao i mjesec prije, a potpora stranci zagrebačkog gradonačelnika Bandića nešto je narasla, na 3 posto (travanj – 2,6 posto).

Nezavisna lista, i dalje suca Mislava Kolakušića, ima istu potporu kao HNS (svibanj 2,8 posto), no to je tek pola puta do praga. Baš kao i Start Dalije Orešković (2,6 posto) koja je dobro startala, ali rejting je sada prepolovljen (travanj – 3,7 posto). Sve ostale stranke, Pametno, GLAS, HRAST, HSU imaju između 1 i 2 posto potpore.

Najjače liste padaju

Rezultati lista za Europske izbore su malo drugačiji, jer mnoge stranke izlaze u koalicijama. Ono što je zajedničko svim vodećim listama to je da bilježe – pad.

Unatoč kampanji koja se zahuktala, HDZ-ovu listu bira jedan postotni poen manje birača nego u travnju. No, njihovih dvanaestero kandidata namjerava zaokružiti najviše birača – 26 posto (travanj – 26,9 posto). Blago pada i SDP-ova lista, ali ostaje drugi izbor sa 16,2 posto (travanj 16,5 posto). Živi zid osvaja upola manje, njihovu listu bira 7,9 posto ispitanika (travanj – 8,3 posto). I da, i oni padaju, baš kao i Amsterdamska koalicija čiju listu ili kandidate u Bruxelles želi poslati 7 posto ispitanika (travanj – 8,2 posto).

Mostov europski tim želi 5,6 posto ispitanika (travanj – 6 posto) i oni su ujedno peta i zadnja lista koja prelazi prag. No, jako im je blizu Nezavisna lista Marijane Petir koja nije htjela ući u HDZ i biti na njihovoj listi. Nakon dramatičnog prikupljanja potpisa u tri dana bira je 4,4 posto birača, a pragu se približila i lista Mislava Kolakušića (svibanj – 4,3 posto).

Marijana Petir uzela je glasove desnice, HDZ-a, MOST-a, ali i Neovisnih za Hrvatsku, pa oni u koaliciji s HSP-om bilježe pad, sad su na 3,4 posto (travanj – 4,5 posto). Slično ima stranka Milana Bandića (svibanj – 3,3 posto), a Suverenisti Ruže Tomašić su tek nešto iznad 3 posto (svibanj – 3,1 posto), pa zorno možemo vidjeti mrvljenje desnice. Manje lijeve opcije: START, HNS, Pametno – svi su ispod ovih rejtinga.

I najvažnije, čije kandidate građani žele poslati u Europski parlament: HDZ-ovih petero, SDP-ovih troje, dok po jedan mandat osvajaju Živi zid, Amsterdamska koalicija i MOST. Za 12. mandat bori se čak 8 lista, a najbliži su mu Živi zid i HDZ. Manje stranke desnice HDZ-u uzimaju birače, zajedno su mogli osvojiti mandat ili čak dva. Ali, zbog razmrvljenosti, osvajanje mandata im je na dugom štapu.

Najpozitivniji predsjednica i premijer

I dalje općenito građani nisu impresionirani akterima na političkoj sceni, ali prvi izbor na ljestvici najpozitivnijih političara ostaje Kolinda Grabar-Kitarović. Bira je 15,7 posto, jednako kao i prošlog mjeseca, dok premijer Plenković bilježi rast na 12 posto potpore (travanj – 10,3 posto). Čelnik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić također raste na 4,1 posto (travanj – 3,2 posto), dok je bivši SDP-ov premijer Zoran Milanović, iako potpuno izvan politike, četvrti izbor ispitanika (svibanj – 3,5 posto).

Slijede Anka Mrak Taritaš (svibanj – 3,1 posto), dok čelnici Starta Daliji Orešković (svibanj – 2,9 posto, travanj – 3,6 posto), baš kao i stranci, rejting pada. Mislav Kolakušić na sličnoj je razini kao i u travnju (svibanj – 2,8 posto). A da je kampanja za EU izbore u jeku, pokazuje i to što je u top deset najpozitivnijih, petero kandidata s lista, ali NITKO je i dalje na tronu – bira ga 17,3 posto ispitanika.

Plenković najnegativniji, na treće mjesto skočio Brkić

Na vrhu ljestvice najnegativnijih političara i dalje je premijer Plenković (svibanj – 21,5 posto), nešto više od petine ispitanika tako ga ocjenjuje. No slijedi ga šef oporbe, Davor Bernardić s 9,4 posto (travanj – 9,8 posto). A gotovo triput češće nego u travnju ispitanici negativno ocjenjuju Milijana Brkića. Drugi čovjek HDZ-a i potpredsjednik Sabora, uslijed afera u kojima se spominje i pokretanja istraživanja u aferi “Prisluškivanje” postao je najnegativniji političar za 5,7 posto birača (travanj – 1,9 posto). Nešto manje ima Milorad Pupovac (svibanj – 5,2 posto) koji se sa svojom strankom također uključio u utrku za EU izbore, ali istraživanje im daje svega 1 posto potpore.

Na neprestižnoj ljestvici su i Milan Bandić (svibanj – 4,1 posto), Ivan Pernar (svibanj – 2,8 posto), ministar zdravstva Milan Kujundžić (svibanj – 2,7 posto). Ali i bivši premijer Ivo Sanader (svibanj – 2,1 posto) nakon što je ponovno završio u zatvoru. Da su baš svi političari negativni, misli visokih 11,6 posto ispitanika.

Istraživanje je provela agencija PROMOCIJA PLUS od 30. travnja do 6. svibnja 2019. CATI metodom (telefonski) na uzorku od 1300 punoljetna građana Republike Hrvatske. Uzorak je stratificiran po županijama i veličini naselja, uz kontrolu socio-demografskih obilježja birača po spolu, dobi i obrazovanju. Standardna pogreška uzorka iznosi +/- 2,77 posto, uz razinu pouzdanosti od 95%.