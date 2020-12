NOVČANE POTPORE DOBIT ĆE SVI, NE SAMO ZATVORENI! Stižu i subvencije za radnike, evo koliki je iznos odredila Vlada

Subvencija za 40 posto pada prihoda iznosit će 2000 kuna po radniku, za pad od 50 posto 3000 kuna, a za pad prometa od 60 posto i više 4000 kuna

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) danas će potvrditi odluku o novim mjerama za očuvanje radnih mjesta zbog novog lockdowna. Subvenciju od 4000 kuna po radniku dobit će sve djelatnosti zatvorene odlukom Stožera, bez obzira na to koliki im je pad prihoda, pa i ugostitelji kojima je dana mogućnost dostave hrane, a potporu će moći dobiti i tvrtke koje su poslovno povezane kao dobavljači s poslodavcima koji su trenutačno u lockdownu, piše Jutarnji list.

Pomoć i za dobavljače i kooperante zatvorenih

Također, mjerama za očuvanje radnih mjesta od listopada naovamo bit će obuhvaćeni i svi poslodavci koji su dobavljači i kooperanti restorana, kafića, barova, noćnih klubova, fitness, sportskih i rekreacijskih centara, industrije igara na sreću, organizatora svadbi, ali prethodno moraju dokazati pad prihoda od najmanje 40 posto, bez obzira na djelatnost.

Poznati su i iznosi subvencija: za 40 posto pada prihoda – 2000 kuna po radniku, za 45 posto – 2500 kuna, za 50 posto – 3000 kuna, za 55 posto – 3500 kuna, a za 60 posto i više – 4000 kuna.

Mjeru za očuvanje radnih mjesta od 4000 kuna po radniku moći će zatražiti svi poslodavci koji su osnovani do 30. rujna ove godine, a potporu će moći dobiti i za radnike koje su zapošljavali sve do trenutka kada im je odlukom Stožera zatvorena djelatnost. Potpora se može isplatiti i za radnike zaposlene do 31. listopada za mjesec studeni, a za radnike zaposlene do 30. studenoga za mjesec prosinac, piše Jutarnji list.

Paket novih mjera ‘težak’ 2,1 milijardu kuna

Novost je da će za potporu biti prihvatljivi i direktori/prokuristi tvrtki koje imaju više od 10 zaposlenih ako primaju plaću iz te firme. Za potporu za studeni gledat će se pad prihoda u odnosu na studeni prošle godine, a za potporu za prosinac pad u odnosu na prosinac prošle godine, a ne kao dosad pad u mjesecu prije. No, poslodavci će moći birati hoće li im se gledati ukupni pad za dva kvartala od 1. travnja do 30. rujna ili će im se gledati mjesečni pad u odnosu na isti mjesec lani.

Paket novih mjera pomoći gospodarstvu vrijedan je 2,1 milijardu kuna, a od toga 1,3 milijarde kuna odnosi se na povoljne kredite za likvidnost tvrtki u teškoćama. Mjera subvencije od 2000 do 4000 kuna po zaposlenom do kraja godine proračun će koštati oko 470 milijuna kuna, a procjenjuje se da će tu mjeru koristiti od 80.000 do 85.000 radnika koji sada ne rade zbog odluke Nacionalnog stožera te još oko 20.000 radnika iz tvrtki koje rade, ali su dobavljači zatvorenih tvrtki i znatno im je oslabljena poslovna aktivnost.

