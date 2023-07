Već tjednima društvenim mrežama kolaju nevjerojatne fotografije računa s jadranske obale koje svjedoče koliko su poslovni subjekti besramni u 'pelješenju' turista koji su u našu zemlju došli na odmor.

Zadnja u nizu fotografija koje su nas ostavile u čudu stiže iz Novalje.

Tako se društvenim mrežama širi račun s jednog parkirališta u ovom čuvenom jadranskom party odredištu. Na računu se može vidjeti kako je vozač za parking u gradu morao platiti 9.50 eura. Ne bi to bilo ništa čudno da se na parkirališti nije zadržao - vjerovali ili ne - samo dvije minute! Od 1.09 sati do 1.11 sati!? I to je 'zadovoljstvo' platio čak 9.50 eura.

'Imaš livadu, ti si poduzetnik'

Pretpostavljamo da vozač ili nije našao parkirališno mjesto ili je samo pokupio nekoga, ali za tamošnji poduzetnici milosti nemaju.

"Plaćanje 10 eura za nepronalazak parkirnog mjesta. Čestitke, imaš livadu, ti si poduzetnik", jedan je od komentara.

"Sve nam propalo dabogda…", napisao je drugi komentator.