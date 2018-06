NOVAKOVIĆ POPLJUVALA KUŠĆEVIĆEV PRIJEDLOG ZAKONA: ‘Da, osjećam razne vrste pritisaka, ali mi je najbitnije da ostanem objektivna’

O tom prijedlogu više uopće ne razgovaramo, komentirala je Novaković.

Ministarstvo uprave predložilo je novi nacrt Zakona o sprečavanju sukova interesa, koji radikalno smanjuje ovlasti Povjerenstva koje bi se de facto, svelo na tijelo koje samo provjerava imovinske kartice.

Šokirani su bili i u radnoj skupini, a kao odgovor na kritike, dali su Povjerenstvu da izradi svoj prijedlog. Usprkos kratkom roku, Povjerenstvo je izradilo svoj prijedlog, na temelju važećeg zakoga.

“U utorak smo imali radnu skupinu na kojoj smo išli članak po članak, po izmjenama i dopunama Zakona koje je Povjerenstvo predložilo, a koje je utemeljeno na Zakonu koji je sada na snazi, a još su poboljšali neki instituti” pojasnila je za HRT predsjednica povjerenstva, dodajući da se na prijedlog Ministarstva više ne obaziru.

“Onaj Zakon oko kojeg se digla prašina, o njemu više nismo ni razgovarali”, kazala je Novaković ponavljajući kako bi se prema Kušćevićevom prijedlogu Zakona, Povjerenstvo svelo na nekoga tko bi samo kontrolirao imovinske kartice.

Mi smo neke instrumente i pojačali

“Za to ne trebate imati ljude sa pravosudnim ispitom i toliko veliki ured, a ne znam niti treba li vam takvo tijelo”, kazala je Novaković te dodala da bi danas trebali završiti prvi prijedlog na temelju prijedloga Povjerenstva. “U tom prijedlogu nema smanjenja ovlasti Povjerenstva, a u nekim smo ih i pojačali”, kazala je Novaković te dodala kako Povjerenstvo kako o prijedlogu Zakona koje je dalo Ministarstvo više ne želi raspravljati. “Zakon kakav je sad na snazi je u redu. Ovaj zakon kakav je sada je puno bolji od onog što je bilo predloženo u prvom nacrtu”, kazala je Novaković.

Što očekuje u Saboru?

Ipak, zadnju riječ ima Ministarstvo uprave, a potom Sabor.

“Na meni je da profesionalno radim svoj posao i politika mi u ovom trenutku nije relevantna niti se želim baviti njihovim političkim prepucavanjima, niti ću svoje odluke temeljiti na tome”, kazala je Novaković na pitanje što očekuje od rasprave o prijedlogu novog Zakona.

Rekla je kako joj je teško zbog pritiska, ali neće pokleknuti niti žali za poslom u HGK.

“Razne pritiske osjećam, od javnosti i političkih stranaka. Meni je najbitnije da ostanem objektivna, a to je dosta teško jer kad imate čitav dan, od medija pa do šire javnosti i politike koja vas promatra i ima različite sudove što biste trebali napraviti, a vi želite ostati objektivni i donositi odluke onako kako mislite, a tako svaki član Povjerenstva… Želim naglasiti da smo kolektivno tijelo i ni jednu odluku ne mogu donijeti sama, nego mi treba barem još dvoje kolega… Kad sve to stavite na stol, i svatko od nas je pod tim pritiscima i morate ostati objektivan, izuzetno je teško, ali se doista trudimo. Jako dobro je da je to kolektivno tijelo jer se jako teško kao pojedinac oduprijeti svim tim pritiscima, namjernim ili nenamjernim, i donositi odluke onakve kakve bi trebale biti”, kazala je Novaković.