NOVAKOVIĆ O PRESUDI VISOKOG SUDA PROTIV BANDIĆA: ‘Velik udarac borbi protiv korupcije’; Pada trećina odluka Povjerenstva?

Visoki upravni sud je u predmetu protiv zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića ukinulo odluku Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa pa se postavilo pitanje kako će to tijelo obavljati svoju dužnost. Šefica Povjerenstva, Nataša Novaković, najavila je pred novinarima da će Povjerenstvo od DORH-a tražiti da se “ide na preispitivanje presude”.

“Nakon što je Visoki upravni sud osporio pravo Povjerenstvu da odlučuje o onim slučajevima kada dužnosnik nije bio transparentan, kada su povrijeđena načela Zakona o sprečavanju sukoba interesa, Povjerenstvo je odlučilo da će protiv te presude uložiti izvanredni pravni lijek. Uputit ćemo prijedlog DORH-u da se ide s izvanrednim preispitivanjem pravomoćne presude”, prenosi RTL izjavu Nataše Novaković.

Novaković je naglasila da je nakon presude Ustavnog suda na koju se u svojoj odluci u Bandićevom slučaju poziva Visoki upravni sud, isti taj sud donio dvije odluke potpuno oprečnog stajališta. “U ovom trenutku ne možemo tvrditi je li ovo generalni končani stav cijelog Visokog upravnog suda ili stav jednog sudskog vijeća”, kazala je šefica Povjerenstva.

Visoki upravni sud poništio je odluku Povjerenstva iz studenog 2017. u slučaju Milana Bandića u kojoj je Povjerenstvo zaključilo da je Bandić povrijedio načela časnog i odgovornog ponašanja jer je prihvatio jamstvo odvjetničkog ureda Hanžeković i partneri u iznosu od 15 milijuna kuna kako bi izašao iz istražnog zatvora. Povjerenstvo je smatralo da se Bandić tada u odnosu na to odvjetničko društvo postavio u ovisan položaj.

Komentatori navode da ta presuda Visokog upravnog suda ima dalekosežne posljedice i na sve ostale odluke koje je Povjerenstvo donijelo za povredu načela dužnosti definirane u članku 5. Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Radi se navodno o čak trećini svih odluka Povjerenstva. Novaković ističe da je Povjerenstvu ovakvu praksu imalo od 2014. godine.

“Povjerenstvo bez ovlasti da utvrđuje ono što je osnova postupanja dužnosnika, imat će znatno smanjene ovlasti. Osobno mi je nevjerojatno da možete reći da je netko bio netransparentan i da možete na to reći da je to OK, ako nije povrijedio neki drugi zakon”, prenosi RTL izjavu Nataše Novaković.