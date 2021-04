NOVAKOVIĆ O POKRETANJU POSTUPKA PROTIV TROJICE MINISTARA: ‘Predmet nije otvoren protiv Milanovića jer se ne radi o istoj situaciji’ 

Nataša Novaković, predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa komentirala je pokretanje postupka protiv trojice ministara, ali i zašto je postupak pokrenut protiv njih, a ne i protiv predsjednika

Predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Nataša Novaković komentirala je za RTL Danas pokretanje postupka protiv trojice ministara – Josipa Aladrovića, Olega Butkovića i Tomislava Ćorića.

Novaković se na početku osvrnula na otvaranje predmeta protiv ministra zdravstva Vilija Beroša zbog platforme CijepiSe. “Prošli tjedan smo uputili dopis Ministarstvu zdravstva s nizom pitanja. Dokumentaciju i očitovanje još nismo primili, ali nije bilo niti za očekivati s obzirom da smo tek nedavno poslali dopis”, rekla je predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

Postupak pokrenut protiv trojice ministara, ali ne i predsjednika Milanovića

Pojasnila je zašto je Povjerenstvo pokrenulo postupak protiv tri ministra zbog druženja u spornom klubu Dragana Kovačevića, ali ne i protiv predsjednika Republike Zorana Milanovića. “Ne radi se o istoj situaciji”, rekla je Novaković:

“Pokrenuli smo postupak protiv tri ministra. S obzirom da su sva tri ministra u Vladi, s obzirom da je Dragan Kovačević na Vladi bio izglasan kao prijedlog Vlade za predsjednika Uprave (JANAF-a), a pri čemu je još ministar Tomislav Ćorić bio na mjestu predsjednika povjerenstva koje je intervjuiralo ljude i zapravo odlučilo da će Dragan Kovačević biti prijedlog ministarstva prema Vladi”, pojasnila je.

Dodala je da je istina da odluka u Povjerenstvu o pokretanju postupka protiv ministara nije bila jednoglasna. “Svatko od nas ima pravo na svoje mišljenje, naše sjednice su javne i svatko može izgraditi svoje mišljenje”, komentirala je.

Komentirala izjave Orešković i Milanovića

Novaković se osvrnula i na izjavu svoje prethodnice Dalije Orešković da je “politika postavila tu gospođu tamo radi neznanja”. “Politika je, Sabor, postavila sve nas. To je činjenica, možda ne najsretnija, ali to je tako. Pritom svatko od nas ima svoje mišljenje, a na javnosti je da procjenjuje kakvi su čiji stavovi i tko je zašto postavljen”.

Komentirala je i izjavu predsjednika Milanovića da on nije dužan odgovarati povjerenstvu koje je izglasano običnom većinom jedne stranke u Saboru. “Činjenica je da je on sukladno zakonu obvezan nama odgovarati. To je potvrđeno i pred Ustavnim sudom”, rekla je. Također, inzistira na tome da bilo koji dužnosnik – od općinskog načelnika, pa i premijera i predsjednika, moraju odgovarati na pitanja Povjerenstva prema zakonu.

Na kraju je rekla da se neće kandidirati za novi mandat. “Prvenstveno zato što bi to uopće bila utopija, a ne želim se iscrpljivati. S druge strane, mislim da je pet godina dosta”, zaključila je.

