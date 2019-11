NOVAC ZA KUPNJU ŠKOLE U KUMROVCU JOŠ NIJE SJEO NA RAČUN: Vlada je Kinezima produljila rok za uplatu do 31. prosinca

‘Budući da kupac nije uplatio što je trebao, Ministarstvo državne imovine je na zahtjev kupca, a zbog političke situacije u Hong Kongu i problema transfera novca iz posebne regije Hong Kong, 15. rujna odobrilo jedno produljenje roka za plaćanje, do 14. studenoga ove godine’

Do najkasnije 31. prosinca ove godine Vlada je u četvrtak produljila rok za uplatu kupoprodajne cijene za bivšu političku školu u Kumrovcu, za koju je kao kupca sredinom lipnja izabrala tvrtku Zhongya nekretnine koja se jedina javila na natječaj ponudivši 14,09 milijuna kuna.

Riječ je o dopuni Vladine odluke od 13. lipnja o izboru ponuditelja i prodaji nekretnine u k.o. Razvor u naravi hotel Zagorje ili bivša politička škola u Kumrovcu, a kojom je uz odabir kupca Vlada odredila da se kupac obvezuje na isplatu kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od zaključenja ugovora, umanjeno za iznos od 598 tisuća kuna koji je uplaćen u državni proračun kao jamčevina u postupku javnog poziva za tu kupnju.

Razlog produljenja roka

Objašnjavajući zašto se produljuje rok, ministar državne imovine Mario Banožić na Vladi je podsjetio da je kupoprodajni ugovor sa Zhongya nekretninama sklopljen 6. kolovoza ove godine, s utvrđenim rokom za plaćanje od 30 dana od zaključenja ugovora.

“Budući da kupac nije uplatio što je trebao, Ministarstvo državne imovine je na zahtjev kupca, a zbog političke situacije u Hong Kongu i problema transfera novca iz posebne regije Hong Kong, 15. rujna odobrilo jedno produljenje roka za plaćanje, do 14. studenoga ove godine. No, kupac je 12. studenoga podnio novi zahtjev za produljenje roka za plaćanje do 31. prosinca ove godine, navodeći kao razloge produljenje nepovoljne političke situaciju između Posebne upravne regije Hong Kong i Narodne Republike Kine, zbog čega je otežan transfer novca iz Hong Koga”, kazao je Banožić. Dodao je da investitor i dalje ima ozbiljne namjere za investiranje u Hrvatskoj.

Kineska poduzetnica pokazala interes da daljnja ulaganja

Podsjetio je da je za nekretninu u Kumrovcu od 2007. do danas objavljeno pet javnih poziva za prodaju, na koji se u prva četiri nitko nije javio, a na ovaj peti, zadnji, ove godine samo ta tvrtka iza koje stoje kineski investitori. U postupku javnog poziva za prodaju odnosno kupnju te nekretnine u Kumrovcu tvrtka Zhongya nekretnine jedina je poslala ponudu sa oko 2 milijuna kuna više od početno tražene cijene, odnosno ponudila je 14,09 milijuna kuna, a tu je tvrtku u Hrvatskoj predstavljala njezina suvlasnica, kineska poduzetnica Jiang Yu.

Osim u tu nekretninu, zadnjih mjeseci ta je poduzetnica najavljivala i interes za druga ulaganja u Hrvatskom zagorju odnosno Krapinsko-zagorskoj županiji. Za samu nekretninu bivše političke škole u Kumrovcu, župan krapinsko-zagorski Željko Kolar je krajem rujna, a nakon sastanka sa Yu, kazao da ga “raduje što će u Kumrovcu već iduće godine, u kasno proljeće ili ljeto, imati objekt u funkciji, u prvoj fazi”.

Hoće li to tako i biti s obzirom na produljenje roka za plaćanje kupoprodajne cijene do kraja ove godine ostaje za vidjeti.

