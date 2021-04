NOVA ŽALBA NA PROJEKT PRUGE DO KARLOVCA: Po 12. put netko je za 5000 kn zaustavio projekt od 2 milijarde

Zbog 12. žalbe zaustavljen je 2,04 milijarde kuna vrijedan projekt obnove i dogradnje drugog kolosijeka pruge između Hrvatskog Leskovca i Karlovca

Prije sedam mjeseci objavljeni su natječaji za građevinske i elektroenergetske radove te rekonstrukciju i gradnju drugog kolosijeka na dionici pruge od Hrvatskog Leskovca do Karlovca. Natječaji su nekoliko puta odgađani, a ponude nisu otvorene niti u petak. Naime, one su trebale biti otvorene u 10 sati, no svega 16 sati prije toga svoju je žalbu poslala tvrtka N-ING iz Beograda. Tako je po 12. put obustavljen cijeli natječajni proces, jer se o žalbi ponovno mora očitovati Državna komisija za kontrolu javne nabave, piše Jutarnji.

Ovo je rekord u broju žalbi na jedan infrastrukturni projekt u Hrvatskoj; i to kapitalni. Naime, spomenuta bi dionica trebala biti dio buduće nizinske pruge od Rijeke do mađarske granice. Procijenjena vrijednost radova je 2,04 milijarde kuna, a 85 posto tog iznosa sufinancirat će Europska unija s bespovratnim sredstvima koje će trebati potrošiti do 2023.

Za 5000 kn zaustave kapitalni projekt

Prema neslužbenim informacijama, iza tvrtke N-ING koja se bavi inženjerskim djelatnostima i tehničkim savjetovanjem, stoji jedna kineska kompanija koja obavlja poslove u Srbiji. Ponovljeni je to scenarij u kojem se na natječaj javljaju tvrtke koje nemaju nikakvih referenci te daju 5000 kuna za troškove žalbe i zaustavljaju strateške projekte, jer se velike građevinske tvrtke nisu spremile za natječaj. Slične su se situacije događale i ranije, naročito uz radove vezane za Pelješki most, a nedavno se ista situacija dogodila i za obilaznicu kod Novog Vinodolskog.

Problem bi se, tvrde upućeni, vrlo lako mogao riješiti izmjenom Zakona o javnoj nabavi, koji sada omogućuje takve manevre. Jedan od zagovornika izmjena je i ministar mora, prometa i infrastrukture, Oleg Butković. “To je zaista frustrirajuće. Žalbe na natječaje daju tvrtke bez ijednog zaposlenog, koje se bave nekretninama i kupuju vrijeme. Potičem ministra gospodarstva Horvata da se počne s izmjenom zakona; da se trošak žalbe s 5000 podigne na 100.000 kuna i skrate žalbeni rokovi”, još je prije godinu i pol zahtijevao ministar.

No, njegov kolega Darko Horvat, koji je sada prešao u Ministarstvo graditeljstva, nije učinio ništa, a isto čini i sadašnji ministar gospodarstva Tomislav Ćorić. Tako se bilo tko može sjetiti uplatiti 5000 kuna, žaliti se i zaustaviti projekte vrijedne nekoliko milijardi kuna.

Neke su žalbe i priznate

Od dosadašnjih 11 žalbi, bilo je i onih koje je DKOM priznao. Tako je 17. rujna prošle godine Beton Lučko podnio žalbu koja je na kraju uvažena, no tvrtka je odustala. Samo zbog toga je natječaj bio obustavljen gotovo mjesec dana. U prosincu je dio žalbi prihvaćen, pa je došlo do izmjene natječajne dokumentacije. U HŽ Infrastrukturi nadaju se da će nova blokada kratko trajati, jer su DKOM-u već poslali odgovor na žalbu u kojem tvrde kako je ona neutemeljena i zakašnjela.

