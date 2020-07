NOVA VLADA VEĆ ZA 2-3 DANA? Šprajc tvrdi: ‘Pitanje je kakvu će Vladu htjeti imati Plenković. Dolaze ozbiljne nevolje…’

Ja mislim da će to biti slaba Vlada. Tu će jedini ozbiljan biti Marić. Božinović je ministar koji se boji policije. U HDZ-u ga ne vole jer ga smatraju ljevičarem, kazao je Puhovski

RTL-ovi analitičari Žarko Puhovski, Krešimir Macan i Zoran Šprajc su prokomentirali buduću Vladu.

“Ne bi rekao da smo skrenuli desno. Bit će to Vlada desnog centra. Pogotovo s oporbom koja će biti jaka lijeva oporba kakvu dugo nismo imali”, kazao je Zoran Šprajc.

Puhovski na pitanje kada bi mogli imati definiranu parlamentarnu većinu misli da će to biti za 2,3 dana.

“To je u okviru želja predsjednika koji je rekao da to želi što prije riješiti. Plenkoviću nedostaje 4,5 mjesta. On ne mora s nikim pregovarati. To će biti obavljeno za 24 ili 48 sati. On će imati 77, 78, 79 mandata. Kakva će biti Vlada, to ćemo vidjeti. Zekanović, Glasnović ili Hasanbegović neće biti u Vladi… Vlada će biti gotovo pa ista…. Škoro ne može dobiti ministarstva”, kazao je Puhovski.

Macan je dodao kako je pitanje hoće li Škoro biti dio pregovora.

Šprajc je napomeno kako je Kolinda Grabar-Kitarović pokazala na predsjedničkim izborima da ne može odigrati neku bitnu ulogu.

“Milanović se nije petljao u kampanju. HDZ bi to više volio, nedostajao im je pravi protivnik na lijevom krilu. Pitanje je kakvu će Vladu htjeti imati Plenković. Dolaze ozbiljne nevolje”, poručio je Šprajc, a Macan dodao: ‘Jer će za teške odluke dobijati podršku iz suprotnih tabora jer su svjesni situacije’.

Puhovski, pak, smatra da će to biti slaba Vlada.

