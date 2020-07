NOVA VLADA VEĆ IDUĆI TJEDAN? Evo tko bi sve mogao postati žrtvom Plenkovićevog ‘rezanja’

Detaljnija konfiguracija nove vlade znat će se u ponedjeljak, a onda bi Andrej Plenković od predsjednika Republike trebao i službeno dobiti mandat za sastav nove Vlade

Idućeg tjedna trebali bi konačno saznati kada će se formirati nova vlada. Predsjednik Republike najavio je sastanak s premijerom na kojem će mu dati mandat, a budući da je Andrej Plenković već izbrojio 76 ruku podrške u Saboru, sve ostalo bi trebala biti formalnost.

Prema najavama trebali bismo dobiti manju, efikasniju i mlađu vladu u kojoj će sudjelovati nacionalne manjine, a čak i desnica najavljuje da će podržati sve što je dobro za Hrvatsku, piše RTL.

Uz premijera umjesto 20 ministara bit će ih petnaestak. Detaljnija konfiguracija nove vlade znat će se u ponedjeljak, a onda bi Andrej Plenković od predsjednika republke trebao i službeno dobiti mandat za sastav nove Vlade.

“Razgovarali smo neki dan i naći ćemo se sljedeći tjedan pa ćemo se dogovoriti”, rekao je predsjednik RH Zoran Milanović.

Žrtve reduciranja broja ministarstava, neslužbeno, bit će Gari Cappelli, Dražen Bošnjaković, Mario Banožić i Vesna Bedeković.

“Pričekat ćemo sljedeći tjedan pa ćete dobiti sve moguće odgovore”, rekla je ministrica za demografiju, obitelj i socijalnu politiku Vesna Bedeković.

Turizam i energetika mogli bi postati dio istoga

Spekulira se da u novom sazivu više neće biti mjesta ni za Gorana Grlića Radmana, Marka Pavića i Darka Horvata. Aktualni ministar gospodarstva potvrđuje smanjenje broja ministarstava i daje naslutiti da bi turizam i energetika mogli postati dio istog, megagospodarstvenog resora. Međutim, svoju sudbinu krije iza smješka.

“Bit će sve ono što ima gospodarski karakter i ono što vam poručuje premijer, siguran sam da smo na dobrom putu da do toga i dođe, bit će petnaestak ministarstava, ne treba više u Hrvatskoj. Ovaj osmijeh na licu vam sve govori”, rekao je ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat.

Ali zato će ministar bez resora i potpredsjednik vlade biti manjinac, i to jedan od članova SDSS-a. Boris Milošević prekjučer u RTL-ovom studiju nije potvrdio da će on sjesti u vladu, ali je naglasio važnost sudjelovanja nacionalnih manjina u kreiranju državne politike.

“Pa mislim da je jako bitno, pogotovo kad uzmemo prošli period gdje je pogotovo desnica jako pokušavala razbiti suradnju između vlade i manjina, gdje se naglasak stavljao na srpsku nacionalnu manjinu, gdje se jako vodila ta antimanjinska klima”, rekao je Boris Milošević.

Milanović pozdravlja Plenkovićevu odluku

Desnica je, dok je računala da će biti važan faktor, kao uvjet, uz da Plenković ne može biti premijer, postavila da SDSS ne može biti dio vlade. Birači su Plenkoviću omogućili da svoju većinu slaže po volji. U Domovinskom pokretu nisu iznenađeni manjincima u vladi koju će, ne isključuju, ponekad i podržati.

“On je izabrao svjetonazorski bliske stranke za suradnju, onako kako je unaprijed rekao da će učiniti bez obzira na njihov smanjeni legitimitet u smislu izbornog legitimiteta”, kazao je član Glavnog odbora Domovinskog pokreta Igor Peternel.

Za razliku od Škorine stranke, Milanović pozdravlja Plenkovićevu odluku.

“Podržavam to. Nitko me ništa ne pita i ja o tome ne odlučujem, ali meni je to O. K.”, kazao je Milanović.

Milanović će reći O. K. i za minimalnih 76 potpisa s kojima će Plenković sastaviti svoju Vladu, nikad bližu političkom centru.