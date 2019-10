NOVA TURISTIČKA PONUDA U OSIJEKU, RODITELJI SABLAŽNJENI: ‘Stariji stranci s kruzera obilaze vrtićku djecu i uplaćuju priloge’

Turisti su u Dječji vrtić ‘Mak’ svratili pet puta, a u ‘Nevičici’ su bili jednom, iz vrtića tvrde kako je sve transparentno i kako su roditelji dali svoju suglasnost

Roditelji djece u dva osječka dječja vrtića novinarima Glasa Slavonije poslali su priopćenje s opisom neobične i potencijalno opasne priče. Naime, tvrde da vrtiće obilaze organizirane skupine stranih turista koji gledaju što djeca rade, a potom uplaćuju donacije.

“Djeca nam kažu da u Dječji vrtić ‘Mak’ dolaze skupine stranih turista s kruzera ograniziranim prijevozom do vrtića, promatraju aktivnosti djece te potom, navodno, uplaćuju dobrovoljne priloge. Djeca kažu da su to stariji ljudi. Postavlja se pitanje imaju li ti ljudi dozvolu za boravak u vrtiću i suglasnost roditelja? Jesu li zdravi? Gdje su u cijeloj priči prava i zaštita djece? Trebaju li djeca ovoga grada biti dio gradske turističke ponude koja se naplaćuje – a i da se ne naplaćuje, bilo bi sramotno. Trebamo li dopustiti manipuliranje djecom na ovakav način? Gospodo, dajte svoju djecu u turističke letke kao ponudu, našu nećete”, gnjevna je grupa roditelja osječkih vrtićanaca koja poručuje kako očekuje odgovore od gradske uprave, ali i Uprave dječjih vrtića.

Sto pitanja, nula odgovora

Mediji su se potrudili pronaći odgovore, no nisu ih dobili. Jedino što znaju jest da Upravo vijeće gradskih dječjih vrtića provjerava istinitost te informacije, ali niti oni ništa konkretno ne znaju.

“Istražujemo jesu li navedene informacije vjerodostojne ili nisu. Zato će na sljedećem zasjedanju Upravnog vijeća idući tjedan to biti glavna tema rasprave. Ravnateljica će tada dati podrobnije informacije u vezi s cijelom situacijom, jer sve je stiglo od roditelja, a što je nas sve jako iznenadilo. Oni se najprije o svemu moraju očitovati, pa ćemo imati više informacija. Ako je to istina, važno je znati je li obavljen roditeljski sastanak, jesu li roditelji o svemu obaviješteni i jesu li svi oni dali suglasnost. Ne mora biti ništa strašno, ali i može”, rekao je predsjednik Upravnog vijeća Aleksandar Mihajlović.

Nema razloga za zabrinutost?

Zaposlenici i uprava Dječjeg vrtića “Mak” iznenađeni su reakcijom roditelja i tvrde kako su oni sa svime upoznati te su dali suglasnost. Iza misterioznih turističkih obilazaka stoji suradnja s jednom američkom organizacijom, a iz vrtića poručuju kako razloga za zabrinutost nema.

“Istina je da turisti s kruzera dolaze u vrtić. Naime, surađujemo s američkom organizacijom ‘Grand Circle Foundation’ od travnja prošle godine, a ‘Nevičica’ od prošlog mjeseca. Procedura je išla preko Dječjih vrtića Osijek, imali smo natječaj. Ravnateljica, kao i naša pedagoginja koja ih i primi kada dođu, upoznate su sa svime, kao i roditelji djece koji su dali suglasnost na roditeljskom sastanku. ​Djeca turistima otpjevaju nekoliko pjesmica, razmijene nekoliko riječi. Izrađujemo suvenire, kažemo im da je to za njih, oni to uzmu i kasnije na kruzeru preko fondacije uplaćuju donaciju. O iznosima ne znamo ništa, jer ništa ne dobijemo na ruke, to ide na račun Vrtića”, poručuju iz vrtića.

Iako nisu otkrili na što troše dobiveni novac, tvrde kako im je suradnja s Amerikancima trebala zbog njihova statusa ekovrtića.

“Suradnja s lokalnom zajednicom takoreći nam je uvjet za ekoprogram. Tko god s nama želi surađivati, družiti se, to bismo trebali ispoštovati. S američkom ogranizacijom ukazala nam se prilika, roditelji su to pozdravili, i ne vidimo u čemu je problem. Turisti kada dođu s vodičima, zadrže se oko pola sata, budu u prizemlju, obiđu dvije prostorije u kojima djeca pripreme radionice gline, kompostiranja, a neke se odvijaju i u dvorištu. Među turistima ima i prosvjetara i odgojitelja. Fotografiranje je zabranjeno, i oni to poštuju”, kažu u Dječjem vrtiću “Mak”.