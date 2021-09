Zbivanja u školi u Krapinskim Toplicama čine se kao dobra uvertira u novi antimaskerski i antivakserski prosvjed "Festival slobode" koji bi se u subotu trebao održati u Zagrebu. Izgleda kako će to biti kulminacija epidemioloških i koronaških podjela koje su uhvatile maha u društvu.

Na drugom izdanju tog prosvjeda jedan od glavnih govornika bit će i čovjek koji tvrdi da je otkrio piramide u Bosni i Hercegovini, poznati pseudopovjesničar i pseudoarheolog Semir Osmanagić.

On je poznat u svijetu teorija zavjere, jer na svome YouTubeu iznosi neobične tvrdnje, poput one da je rušenje "blizanaca" u New Yorku namješteno, baš kao i slijetanje na Mjesec. Za pandemiju su, po njegovu mišljenju krivi Bill i Melinda Gates, jer im je krajnji cilj kontrola čovječanstva.

Čarobne bosanske piramide

Osmanagić tvrdi da postoji i način kako očistiti organizam od koronavirusa. Tvrdi da je potrebno otići "u tunele ravni" te da bosanske piramide mogu zaustaviti zarazu, jer negativni ioni u tunelima skaču na pipke koronavirusa i tako ga uništavaju.

U "slobodarskom Zagrebu", kako ga naziva Osmanagić bit će "jako puno stručnjaka i jako puno ljudi i bit ćete jako, jako ugodno iznenađeni", rekao je za RTL Direkt Tony Cetinski.

Jedna od njih će biti i doktorica Lidija Gajski. Njoj je cilj pandemije kristalno jasan: "Nadzor zdravstvene zaštite odnosno kretanja ljudi, uvođenje u tijelo senzora putem ovog cjepiva i onda će oni javljati o našim biološkim funkcijama", tvrdi ona.

Covid polarizacija

Na stranicama "Festivala slobode" se pojavila i podrška roditeljima i školarcu koji su zakuhali antimaskersku dramu u Krapinskim Toplicama. Rez je napravljen. Oni koji vjeruju da je cjepivo jedini izlaz iz pandemije ne razumiju zašto drugi to ne shvaćaju. Drugima, pak, nije jasno zašto bi se itko htio cijepiti kad će država sve ionako totalitarno stisnuti.

"Jednostavno oni u svojoj komunikaciji i svakodnevici, koja je prvenstveno u digitalnom svijetu, drugu stranu više ni ne čuju. Gdje je kraj tog zaoštravanja? Pa kraj je u javnoj debati, kraj je onda kad će moći početi uvažavati jedni druge", smatra sociolog Ivan Balabanić.

No, takav rasplet još nije na vidiku. Čini se da će covid polarizacija rastočiti društvo, pogotovo nakon snimki sa školskih hodnika i najave obveznog cijepljenja medicinskog osoblja. Kad i to počne, razuvjeriti bilo koga bit će gotovo nemoguće.