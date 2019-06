NOVA SRAMOTA ZET-A: Vozač bolesnu djevojku nije pustio u bus zbog romobila! ‘Pišem ovo tužna, bijesna i nemoćna…’

‘Dala bih sve na svijetu da ne moram moliti da me se pusti u bus sa romobilom, dala bih sve da nemam invalidsku karticu i da mogu čekati u redu i stajati satima ako treba! Ali, moram i ne žalim se na to, pokušavam izvući najbolje što mogu iz svega, ali svako malo dobijem pljusku’, kaže Zagrepčanka Sandra Mehić kojoj, zbog bolesti, elektirčni tomobil olakšava kretanje

Zagrepčanka Sandra Mehić požalila se na Facebooku da ju u srijedu navečer vozač ZET-ovog autobusa na liniji 281 nije pustio u vozilo jer nije sklopila električni romobil. Romobil joj služi za lakše kretanje s obzirom na teško zdravstveno stanje. U ZET-u su opravdali postupak svoga vozača time što se, prema propisu o prijevozu putnika romobil ne smatra invalidskim pomagalom.

Zbgo bolesti romobil joj olakšava kretanje

“Pomalo tužna, bijesna, ali i nemoćna u totalno besmislenoj situaciji, pišem ovaj status. Oni koji me znaju, upoznati su sa mojim zdravstvenim stanjem, znaju da mi pri fizičkom naporu treba kisik i da se teško krećem. I da bi sebi olakšala kretanje nabavila sam si električni romobil koji mi zaista super dođe jer se mogu kretati da ne ovisim o drugima. Međutim, za neke relacije moram koristiti javni prijevoz i sinoć pokušam ući u ZET-ov autobus i kaže mi vozač da moram sklopiti romobil. Ja mu govorim da ne mogu, ali on inzistira i na kraju zatvori vrata i ode!!!

Da objasnim, romobil je težak preko 10 kg i ne mogu ga nositi!!! Apsurd je što romobil sklopljen ili nesklopljen i dalje stoji na nogaru i nema apsolutno nikakve razlike. Mozda je čak i bolje da je nesklopljen jer ga mogu držati. Apsurd drugi, zašto bih sklopila i nosila romobil po autobusu ako se mjesto za invalide nalazi pola metra od drugih vrata?!!!! Napominjem, romobil mi služi kao pomagalo jer zbog specifičnosti dijagnoze ne postoji pomagalo propisano od strane HZZO-a. Poslala sam upit u ZET i naravno da odgovor nisam dobila pa sam tražila pomoć od Narodnog radija. Njima su odgovorili i rekli da se romobil mora sklopiti! I sad se ja pitam, u kakvom mi to društvu živimo koje nema sluha za ovakvu situaciju?

‘Dala bih sve na svijetu da ih ne moram moliti’

Pokušavam maksimalno biti samostalna u svojoj borbi, i bez nečije pomoći obavljati stvari koje još uvijek mogu, ali svako malo nailazim na prepreke, bilo u vidu zetovaca, bilo u vidu stričeka koji se dere na mene jer sam stala na mjesto za invalide, a kartica sigurno nije moja ili tete na šalteru koja me poprijeko gleda ako ne čekam red, jer gle čuda invalidi imaju prednost, a ja sam mlada i ne mogu biti bolesna!!!

E pa na žalost mogu i dala bih sve na svijetu da nisam i da ne moram moliti da me se pusti u bus sa romobilom, dala bih sve da nemam invalidsku karticu i da mogu čekati u redu i stajati satima ako treba!!! Ali, moram i ne žalim se na to, pokušavam izvući najbolje što mogu iz svega, ali svako malo dobijem pljusku! Želim samo malo razumjevanja i ljudskosti, kako za mene tako i za druge koji su u sličnoj situaciji. Nadam se da će se naći netko razuman u svemu ovome i da će pozitivno odgovoriti na moju molbu”, napisala je Mehić na Facebooku.

ZET: Nesklopljeni romobil predstavlja opasnost za ostale putnike

Potom je svojoj objavi dodala i odgovor koji joj je stigao iz ZET-a.

“Izražavamo žaljenje zbog opisane situacije i poteškoća s kojima se gospođa susreće prilikom putovanja, međutim, vozači svoj posao obavljaju u skladu s odlukom o prijevozu putnika kojom se nastoji osigurati sigurno putovanje u javnom prijevozu. Navedeno prijevozno sredstvo, iako vjerujemo da uvelike pomaže gospođi pri kretanju, ne smatra se invalidskim pomagalom, kao što su kolica za osobe s invaliditetom, koja se ne moraju sklapati prilikom ulaska u vozilo javnog gradskog prijevoza jer su jedini način pomoću kojeg se takve osobe kreću, i za koja postoji predviđen prostor u tramvajima i autobusima. Nesklopljeni romobil predstavlja određenu opasnost za ostale putnike ukoliko dođe do neke nepredviđene situacije u prometu”, odgovorili su joj iz ZET-a.

U kratkom razgovoru za Vijesti.hr, Mehić je kazala da razumije vozača ZET-a “koji je samo radio svoj posao”, ali da ne razumije Upravu ZET-a.

“Da bar možemo naći neki kompromis pa da me pusti na druga vrata, ja da doguram romobil metar do mjesta gdje stoje kolica i onda da ga sklopim. To bi mi bilo super, kad već ne daju da bude nesklopljen”, kazala je.

