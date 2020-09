NOVA SNIMKA OTKRIVA ŠTO SE DOGODILO S HITNOM NA ‘FESTIVALU SLOBODE’: Cetinski kod Šprajca: ‘Povlačim se iz cijele rasprave, umoran sam od svega’

Sudionici ‘Festivala slobode’ su najprije propustili vozilo Hitne pomoći da bi počelo negodovati kada se vozač htio okrenuti i prići onesviještenoj osobi s druge strane, a svemu je svjedočio i Tony Cetinski

Subotnji “Festival slobode” u Zagrebu izazvao je mnoštvo kritika javnosti, medija i struke koja se ne slaže s porukama koje su na njemu odaslane. No, posebne su reakcije uslijedile na dolazak vozila Hitne pomoći. Naime, u jednom su trenutku okupljeni građani počeli vikati prema liječničkom timu, poletjela je i čaša, a činilo se kako svi nastoje spriječiti dolazak vozila do osobe kojoj je bila potrebna medicinska skrb.

No, nova snimka, koju je objavio RTL, otkriva kako su se ljudi razmaknuli vozilu Hitne pomoći te omogućili prolaz, no vozač je u suradnji s policijom i redarima odlučio okrenuti vozilo i prići drugim putem što je izazvalo negodovanje.

“S bine je cijela situacija bila puno jasnija nego onima koji su sada postali dušobrižnici. Vozilo Hitne pomoći je, očito, mimo protokola, krenula po njima možda najbržim putem. Tad su policajci, moram se njima zahvaliti, pravovremeno reagirali nakon što je kombi već ušao među ljude. Policija je došla i vratila ga natrag. Tada su ljudi počeli reagirati. Ne okrivljujem nikoga i pokušavam shvatiti i ovog što je vozio kombi i dvije djevojke što su bile u vozilu. Nadam se da će policija otkriti što je bilo, ako je bilo. Ali.. Čista je sreća da kada je vozilo krenulo natrag nije pregazilo dijete, jedna trudnica je bila tamo i jedan gospodin na štakama. To je bila situacija koja nije bila nimalo blaga i moglo je tu eskalirati. Ljudi su se uplašili i opet se dogodio taj strah”, pojasnio je u RTL Direktu Tony Cetinski, pjevač i jedna od zvijezda “Festivala slobode.”

Strah i medijska manipulacija

Govoreći o strahu, rekao je kako ljudi u takvom stanju žive već šest mjeseci te da bi sve trebala ispitati policija. Nije se htio miješati u teorije kako je netko namjerno htio opstruirati prosvjed šaljući vozilo Hitne pomoći. Pojasnio je kako je prije prosvjeda, obilazeći Domove za starije osobe “vidio ljudima sjaj u očima, neki su plakali, emocije su bile jake.” Dodao je da nema stav da epidemija ne postoji, iako su se i takve poruke mogle čuti na Trgu bana Jelačića.

“Emotivno je u jednom trenutku organizator uzeo mikrofon i rekao. Ali to se odnosilo kao da govoriš malom djetetu. Rekao je: ‘Nije to tako strašno’. A nije mislio reći ne postoji”, poručio je i dodao da naše društvo pati od “virusa medijske manipulacije”, odnosno “medijske cenzure” ili “copy/paste novinarstva”.

“Nije ni njima u Stožeru lako. To su liječnici i imam mnogo medicinskih djelatnika koji su mi prijatelji, ali oni nemaju veze s onim što se radi. A radi se nešto drugo. Radi se psihoza na ljudima, što nije u redu. Ta situacija u ljudima stvara očaj i to sam vidio gledajući u publiku. Gledaš ljude i vidiš očaj, ali taj očaj se pretvorio u veliku ljubav. I ti ljudi su željni istine”, rekao je Cetinski.

Nije protiv cijepljenja i medicine

Dodao je da je namjerno preskakao pročitati neke parole koje su se pojavile na prosvjedu te je istaknuo da je laž kako je on protiv cijepljenja i medicine. Komentirao je i status bivšeg košarkaša Dine Rađe koji je napisao da kad netko oboli od koronavirusa ode kod Cetinskog “na 3-4 doze pozitive.”

“Dinu znam i kada tako nešto pročitam, uvijek to uzmem s rezervom. No, ovo je napisao na Fejsu. S druge strane, Rađu su kontaktirali iz Festivala bi li dao video podršku ideji o tome da ljudi imaju pravo propitkivati i da imaju pravo slobode mišljenja, a da ne budu gurnuti u antivaksere. Od početka se mene guralo u antivaksere, sad sam antimasker. A ja to nisam”, poručio je i dodao da je on “za pravo izbora”. “I svi ljudi koji su došli na Trg, a kojih nije bilo stotinjak, niti 200, nego ih je bilo dovoljno. Da ih je bilo i 1000 ja bih bio sretan jer su ljudi progledali i neke su stvari vidjeli. A to je bila bit Festivala. Da propitkuju i da se nađu stručnjaci iz više struja.”

Naglasio je da Festival nije imao nikakve veze s politikom, niti je ikoga propagirao, iako su se pojedine ličnosti iz saborskih klupa na njemu pojavile. Poručio je i da će se povući iz cijele rasprave, jer je već umoran od svega. Dodao je i zbog čega bi još trebalo drugačije gledati na epidemiju koronavirusa.

“Naravno da je zdravlje na prvom mjestu, ali stvari treba gledati i ekonomski. Ako ljudi neće imati za jesti… Imamo još jedan virus koji je jak i hara svijetom, a to je da imamo 6000 male djece umire dnevno, a o tome nitko ne priča i ne piše”, rekao je i prisjetio se svog prijatelja koji je u Italiji preminuo zaražen koronavirusom: “Ali nije bilo od korone, nego sa koronom. A to sam samo jednom čuo da se spomenulo u javnosti jer se to izbjegava. A zna se i svi znamo. Moj prijatelj je umro, ali nije umro od korone jer je bio kronični astmatičar”, zaključio je pjevač.

