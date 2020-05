NOVA ŠEFICA DORH-A POLOŽILA PRISEGU, NOBILO KOMENTIRAO CIJELU PRIČU: ‘Pokazala je da je njihova. Našla krpa zakrpu…’

‘U jednoj koruptivnoj atmosferi, kada politika postavi takvu osobu, to je jasna poruka: Nećemo promijeniti stanje’, kaže Nobilo

Novoizabrana glavna državna odvjetnica, Zlata Hrvoj-Šipek, položila je danas prisegu pred predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem. Sabor ju je imenovao 18. svibnja. Hrvoj-Šipek je zahvalila na povjerenju te rekla kako je ponosna što je prva žena na ovoj funkciji i što je izgovorila novi tekst prisege. Naglasila je kako će štititi jedinstvenost, suverenitet i pravni poredak Hrvatske.

Navela je kako je svjesna percepcije javnosti i nepovjerenja građana prema pravosuđu te je obećala da će raditi na učinkovitom procesuiranju kaznenih djela, posebno onih koruptivne naravi i učinkovitoj zaštiti imovine RH.

‘Dokazat ću da je DORH samostalan’

“Čvrsto sam uvjerena da ću uz podršku kolega dokazati da je Državno odvjetništvo samostalno i neovisno pravosudno tijelo u koje naši građani mogu imati povjerenje”, rekla je Hrvoj-Šipek koja se zahvalila i svojoj obitelji te suprugu.

Jandroković joj je zaželio sreću i dodao da će se rukovati kada se za to steknu uvjeti, prenosi N1.

Nobilo: ‘Politika je izabrala poslušnika’

Imenovanje Zlate Hrvoj-Šipek na ovu važnu funkciju jutros je komentirao poznati odvjetnik Anto Nobilo. Za N1 je kazao kako je politika izabrala poslišnika, rekavši kako je hrvatska politika uvijek nastojala imati svog čovjeka na toj poziciji, od Tuđmanova vremena pa do danas. Dodaje kako je problem to što to nisu uvijek bile najstručnije osobe.

Navodi kako je tu bilo i ljudi izvan odvjetništva i vrlo prosječnih, a bilo je i onih s dobrim rezultatima, rekao je i pritom istaknuo Mladena Bajića i Dinka Cvitana.

No, kaže Nobilo, “uvijek je to hrvanje s politikom, a problem se vidi kada se odmaknemo od statistike u procesuiranju kaznenih djela i pogledamo prema velikim, posebno osjetljivim predmetima”.

“I tu se sve vidi. Važno je što politika hoće, stručnjaka ili poslušnika, zadnje imenovanje pokazuje da je izabrala svog poslušnika. Glavna državna odvjetnica nikad nije radila kazneno pravo, ne zna što je kazneno pravni progon, i to onda pokazuje da ne želimo jači kazneni progon, ne želimo otkrivati nova, visoko pozicionirana kaznena djela, a znamo da je Hrvatska visoko korumpirana država“, zaključio je Nobilo.

Objasnio je da oslanjanje na zamjenike i tim što je nova glavna državna odvjetnica istaknula kao namjeru, u DORH-u ne drži vodu.

‘Glavni državni odvjetnik je ključna osoba’

“To je visoko hijerarhijski uređeno tijelo, za razliku od suda. Samo je jedan glavni državni odvjetnik, on može davati uputstva zamjenicima kako voditi predmet, može naređivati, on dodjeljuje, on odlučuje. To je ključna osoba, za razliku od recimo predsjednika suda koji ne utječe na rad drugog suca. Glavni državni odvjetnik daje ton rada za sve“, poručio je.

Podsjetio je i na činjenicu da je 15 ministara napustilo Vladu, i to uglavnom zbog prikrivanja imovine, dok je reakcija DORH-a izostala.

“U jednoj koruptivnoj atmosferi, kada politika postavi takvu osobu, to je jasna poruka: Nećemo promijeniti stanje. A te su istrage relativno jednostavne, riječ je o zazoru od sukoba s politikom, pa dobivamo povlaštene građene protiv kojih se ne može ići”, rekao je Nobilo.

‘Pokazala je HDZ-u da je njihova’

Uglednom odvjetniku sporno je i što je Hrvoj-Šipek s 64 godine u CV-u navela kako joj je otac bio domobran i na križnom putu čime je, smatra, jasnom šifriranom porukom HDZ-u pokazala “da je njihova”. “To je ta simbioza, našla krpa zakrpu”, kaže Nobilo.

Stanje u pravosuđu prema njegovom se mišjenju najbolje vidi po dva velika predmeta – Fimi mediji i Agrokoru.

“Na optuženičkoj klupi je i HDZ, ako nisu krivi držali smo ih 10 godina pod presijom, a ako jesu, to se moralo riješiti u razumnom roku zbog poruke da se kazneno djelo ne isplati”, rekao je Nobilo.

On u slučaju Agrokor brani Pirušku Canjugu, a cijeli je predmet nazvao pravosudnim skandalom u kojem je potrošeno deset milijuna kuna na vještačenje za koje je uvjeren da će pasti.

“U tom smo slučaju zastali i nikako se ne možemo maknuti jer ne mogu donijeti odluku”, zaključio je Nobilo.