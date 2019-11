ZAVRŠIO MARATONSKI SASTANAK; PLENKOVIĆ: ‘Ponudili smo rast plaća za 10,4 posto’; Mihalinec: ‘Ovo nije ono što smo tražili’

Oko ponoći završila je nova runda pregovora. Stvari i dalje nisu čiste

Štrajk u osnovnim i srednjim školama se nastavlja do petka, a hoće li i dalje, ovisi o tome hoće li sindikati prihvatiti paket povećanja plaća od 10.4 posto koji im je Vlada ponudila u utorak navečer.

Premijer Andrej Plenković naveo je četiri datuma na koja bi se postupno povećale plaće zaposlenicima u hrvatskim školama.

Od 1. prosinca plaće bi se kroz dodatak granskom kolektivnom ugovoru povećava za 3 posto, od 1.siječnja povećale bi se za još dva, od 1. lipnja 3 posto, te od 1. listopada još 2 posto.

U ukupno bi se u 2020. plaća povećala 10,4 posto. Usto stavljamo osigurač od 1 posto zbog koeficijenta, o kojima će se odlučivati nakon izbora da se izbjegne politizacija, o kojima bi uredba vrijedila za cijelu sljedeću godinu.

Očekujemo da će, nakon što sindikati provedu odgovarajuće procedure, doći do okončanja štrajka te počne škola od petka, rekao je Plenković.

Predstavnik sindikata Branimir Mihalinec izjavio je da to nije ono što su sindikati tražili te da će prepustiti članstvu da se izjasni i tome budući se, kao je kazao, radi o njihovim plaćama.

Mi smo tražili koeficijente, vlada je prihvatila da o koeficijentima razgovaramo sljedeće godine, rekao je Mihalinec i dodao kako je prošla ponuda bila nula te kako ova ponuda ne zadovoljava njihove zahtjeve. Odbio se izjasniti je li on osobno zadovoljan i kazao kako to nije ono što su očekivali.

TIJEK SASTANKA

NOVO 0:15 Nakon maratonskog sastanka pred novinare je izašao premijer Andrej Plenković i kazao da je Vlada školskim sindikatima predstavila dogovoreni paket prema kojem bi plaća učitelja iduće godine rasla 10,4 posto. Dodao je da su sada na potezu sindikati čije članstvo se treba izjasniti o ovoj ponudi.

Plenković zahvalio se sindikatima na konstruktivnom dijalogu i najavio da su postigli kvalitetan kompromis koji će se odnosti na cjelovit paket dogovora o dodatku koji će biti postpisan uz granski kolektivni ugovor za djelatnike u osnovnoškolskom, srednjoškolskom i visokoškolskom obrazovanju, javlja N1.

“Od 1.12. povećat će se plaća učiteljima i profesorima, vodeći računa o njihovom statusu i dostojanstvu za tri posto kroz dodatak granskom kolektivnom ugovoru. Od 1.1. bi se povećala plaća za još dva posto kroz kolektivni ugovor što znači da će profesori i učitelji već u veljači imati veću plaću za pet posto. Također, dogovorili smo da se od 1. lipnja akumulira povećanje dva posto kroz temeljni kolektivni ugovor i jedan posto kroz granski kolektivni ugovor. Plaća u srpnju će onda biti veća za osam posto, a od prvog listopada bi se povećala za još dva posto i ukupni paket u 2020. je 10,40 posto”, rekao je premijer.

Čelnik Nezavisnog sindikata srednjih škola Hrvatske Branimir Mihalinec kazao je da će u srijedu i četvrtak sindikati provesti referendum među članovima i na temelju rezultata odlučit će prihvaćaju li ponudu Vlade.

“Ovo nije ono što smo tražili i o čemu smo pregovarali. Mi smo tražili koeficijente, Vlada je ponudila ovo. Ova ponuda ne zadovoljava naše zahtjeve, ali ljudi moraju odlučiti o tome. Radi se o njihovim plaćama i njihovom statusu”, kazao je Mihalinec.

Na pitanje novinara je li zadovoljan ponuđenim, kazao je da bi odgovor zadržao za sebe. “Odlučit će naši članovi”, rekao je i dodao da se štrajk nastavlja do daljnjega.

23:45 – Nedugo nakon što se svima učinilo da bi pregovori još do ponoći pogli završiti, novinarima je isprd Banskih dvora rečeno da je teško procijeniti kad će oni uistinu biti gotovi.

23:15 Pregovori predstavnika sindikata zaposlenih u obrazovnom sustavu i predstavnika Vlade koje predvodi sam premijer Andrej Plenković, bliže se kraju – javlja N1. Sastanak je započeo još u 16.30 sati, a tijekom večeri u Banske dvore došao je i premijer Plenković. Uz njega su, nasuprot sindikalistima, ministar rada Josip Aladrović, ministar financija Zdravko Marić te premijerov savjetnik akademik Zvonko Kusić.

Plenković je prethodno novinarima izjavio da Vlada nudi sindikatima obrazovanja rješenje koje treba vratiti djecu u škole i omogućiti nastavak obrazovne reforme, ne otkrivajući detalje Vladine ponude.

HRT neslužbeno doznaje da je na večerašnjem sastanku na stol stavljeno nekoliko ponuda. Sindikati navodno inzistiraju da dio povišice kao dodatak na plaću dobiju u prosincu. To znači da se ne pregovara samo o koeficijentu, nego i o dodatku na plaću.

21:30 – Iza 21 sat, dakle pet sati nakon početka današnje runde pregovora, predstavnici sindikati izašli su na kratak predah i poručili – ovo će potrajati.

21:10 – Kako javlja Jutarnji list, pregovorima su se, osim premijera Plenkovića, pridružili i ministar financija Zdravko Marić te ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović. No, resorna ministrica Blaženka Divjak, kako kako se neslužbeno doznaje, na sastanku neće biti jer na njega nije pozvana

19:10 – Premijer Andrej Plenković došao je u utorak na pregovore s predstavnicma obrazovnih sindikata, koji se vode u Banskim dvorima, potvrdio je novinarima glasnogovornik Vlade Marko Milić.

“Pregovori sa sindikatima sada su u Banskoj sobi, vodi ih predsjednik Vlade”, rekao je Milić.

Plenković je prethodno novinarima izjavio da Vlada nudi sindikatima obrazovanja rješenje koje treba vratiti djecu u škole i omogućiti nastavak obrazovne reforme, ne otkrivajući detalje Vladine ponude.

“Rješenje mislim da je jako dobro koje predlaže Vlada. Pustimo pregovaračima da se dogovore”, rekao je Plenković prelazeći Trg Sv. Marka iz Banskih dvora prema Hrvatskom saboru, na sjednicu Kluba zastupnika HDZ-a.

No, Plenković je ubrzo napustio sjednicu Kluba zastupnika HDZ-a i iz Sabora se vratio u zgradu Vlade.

Predstavnici sindikata i Vlade pregovaraju u Banskim dvorima od 16,30 sati, a Vladine pregovarače vodio je do sada predstojnik Ureda premijera Zvonko Frka Petešić.

18:45 – Premijer Andrej Plenković izjavio je u utorak da Vlada nudi sindikatima u obrazovanju rješenje koje treba vratiti djecu u škole i omogućiti nastavak obrazovne reforme, ne otkrivajući detalje Vladine ponude.

“Rješenje mislim da je jako dobro koje predlaže Vlada. Pustimo pregovaračima da se dogovore”, rekao je Plenković prelazeći Trg Sv. Marka iz Banskih dvora prema Hrvatskom saboru, gdje se održava sastanak Kluba zastupnika HDZ-a.

“Riječ je o rješenju koje treba vratiti djecu u škole, omogućiti da se nastavi naša politika obrazovne reforme i jedna apsolutno priprema za normalan rad”, dodao je premijer.

Naveo je i kako nije čuo izjavu čelnika Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Vilima Ribića da bez njegove prisutnosti na sastanku neće doći do dogovora.

Predstavnici sindikata pregovaraju u Banskim dvorima od 16,30 sati s predstavnicima Vlade na čelu s predstojnikom Ureda premijera Zvonkom Frkom Petešićem.

Čelnik Nezavisnog sindikata srednjih škola Hrvatske Branimir Mihalinec kazao je uoči početka sastanka da sindikati od Vlade očekuju konačnu ponudu kako misli riješiti problem zaostajanja plaća u obrazovanju i štrajka koji traje već 32 dana.

Vilim Ribić poručio je pak da bi se u pregovore trebao uključiti i Plenković.

“Mislimo da nema rješenja dok se premijer ne pojavi na pregovorima. Nema nikakvog razloga da njega ovdje nema, nedopustivo je da njega ovdje nema”, rekao je Ribić.

Na Markovom trgu u Zagrebu poslijepodne su nastavljeni pregovori školskih sindikata i predstavnika Vlade kako bi se postigao dogovor oko sindikalnih zahtjeva i okončao štrajk u školama. Uoči sastanak, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjem obrazovanju Branimir Mihalinec ponovio je da u javnost neće iznositi sadržaj pregovora, ali je kazao kako danas očekuje konačnu ponudu Vlade.

“Kada je dobijemo, dat ćemo je članovima na izjašnjavanje”, rekao je Mihalinec, prenosi N1.

Divjak: Najvažnije je zadržati hladnu glavu

Mihalinec je dodao kako danas ne očekuje duge pregovore te napomenuo da neće biti ni optimističan ni naivan kao prije. Izvijestio je da je danas u srednjim školama štrajkalo 87 posto profesora i nastavnika.

Vilim Ribić iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja kazao je uoči počtka današnjeg satsanka u Banskim dvorima da rješenja neće biti sve dok se premijer Andrej Plenković ne pojavi na pregovorima. Ribić drži nedopustivim da Plenkovića nema na sastancima s predstavnicima sidnikata.

“Radi se o stotinama tisuća ljudi, javnom mijenju i on se mora pojaviti i to ću zastupati danas”, rekao je Ribić novinarima dodavši da će prihvatiti samo onu ponudu koja odgovara sindikatima u osnovnom i srednjem obrazovanju.

A uoči današnjeg sastanka užeg kabineta Vlade, ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak izjavila je da je “najvažnije zadržati hladnu glavu i završiti pregovore na način da učenici budu pobjednici”.

“Mislim da je sad važno da ovi pregovori jesu u tijeku i da uskoro očekujemo rezultate, a sve drugo možemo ostaviti po strani. Status učitelja i nastavnika ne ovisi samo o primanjima, iako je to važna komponenta, nego ovisi i o nekim drugim elementima, kao što je nagrađivanje najboljih, što smo uveli, edukacije. U tom smislu mislim da je jasna pozicija”, rekla je Divjak.

Aladrović: Očekujem da ćemo danas postići dogovor

Upitana što misli o premijerovoj izjavi da će razgovarati s njom o njezinoj ulozi u ovoj situaciji, Divjak je odgovorila da se “veseli tom razgovoru”.

“Ja niti sam profesionalna političarka, niti je ovo vrhunac moje karijere. Tako dugo dok reformski procesi idu i imam rezultate, ja sam ovdje”, kazala je.

Uoči sastanka užeg kabineta Vlade, minsitar rada Josip Aladrović kazao je kako se nada pozitivnom ishodu pregovora sa sindikatima.

“Očekivali smo to jučer, pregovori su trajali sedam sati, no nije se došlo do rješenja, ali koliko znam ima dovoljno toga na stolu što može biti prihvatljivo rješenje i očekujem da će se to dogoditi danas”, rekao je ministar Aladrović.

Bačić: Čini mi se da neće biti promjene koeficijenata

Predsjednik saborskog Kluba HDZ-a Branko Bačić izjavio je u utorak kako mu se čini da neće biti promjene koeficijenata zaposlenih u obrazovanju, no to treba pitati pregovarače jedne i druge strane.

“Bojim se da neće biti promjena u koeficijentu, no to ćete morati pitati pregovarače s jedne i druge strane”, rekao je Bačić novinarima nakon izlaska iz Vlade komentirajući nastavak pregovora o zahtjevima sindikata obrazovanja za povećanjem koeficijenata složenosti poslova za 6,11 posto.

Bačić je istaknuo da je Vlada najveći poslodavac u Hrvatskoj, koji zapošljava 250.000 radnika. “Znate li vi koji to poslodavac povećava plaću za 20 posto, a za uzvrat dobije štrajk”, upitao je.

“Ima poslodavaca koji su smanjili cijenu proizvoda, u ovom slučaju porez koji je smanjen kroz četiri kruga porezne reforme, a znali su povećati prihode”, opisao je slikovito rad Vlade.

‘Unatoč izdašnim povećanjima, sindikati nisu zadovoljni’

Bačić kaže kako razumije ulogu profesora i nastavnika, ali ni jedna Vlada od pet zadnjih nije javnim i državnim službenicima toliko povećala plaće i materijalna prava, kao što su božićnice, regresi, jubilarne nagrade i slično. Unatoč takvim izdašnim povećanjima, dodaje Bačić, sindikati nisu zadovoljni.

“Vlada je za dogovor i razgovor, uvažavamo značaj prosvjete i znanosti i želi se doći do sporazuma”, rekao je upitan zašto Vlada ne povuče konkretan potez za završetak štrajka.

Podsjetio je kako je Vlada u procesu mirenja nudila povećanje od četiri posto samo prosvjetarima, što je odbijeno.

“Nakon toga krenuo je štrajk, a nakon toga došlo je još šest posto svim državnim i javnim službenicima, to je moj odgovor”, kaže Bačić.

