NOVA RUNDA PREGOVORA! Sindikati očekuju konačnu ponudu Vlade, ali izjava HDZ-ovca ne ulijeva nadu: ‘Bojim se da neće biti promjena u koeficijentu’

Predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjem obrazovanju Branimir Mihalinec kazao je kako danas očekuje konačnu ponudu Vlade, dok ministar rada Josip Aladrović očekuje da će danas biti postignut dogovor Vlade i školskih sindikata

Na Markovom trgu u Zagrebu poslijepodne su nastavljeni pregovori školskih sindikata i predstavnika Vlade kako bi se postigao dogovor oko sindikalnih zahtjeva i okončao štrajk u školama. Uoči sastanak, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjem obrazovanju Branimir Mihalinec ponovio je da u javnost neće iznositi sadržaj pregovora, ali je kazao kako danas očekuje konačnu ponudu Vlade.

“Kada je dobijemo, dat ćemo je članovima na izjašnjavanje”, rekao je Mihalinec, prenosi N1.

NEMA DOBRIH VIJESTI: Iscrpljujući pregovori se nastavljaju. Ali, čak i da danas postignu dogovor, škole neće biti ni u četvrtak…

Divjak: Najvažnije je zadržati hladnu glavu

Mihalinec je dodao kako danas ne očekuje duge pregovore te napomenuo da neće biti ni optimističan ni naivan kao prije. Izvijestio je da je danas u srednjim školama štrajkalo 87 posto profesora i nastavnika.

Vilim Ribić iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja kazao je uoči počtka današnjeg satsanka u Banskim dvorima da rješenja neće biti sve dok se premijer Andrej Plenković ne pojavi na pregovorima. Ribić drži nedopustivim da Plenkovića nema na sastancima s predstavnicima sidnikata.

“Radi se o stotinama tisuća ljudi, javnom mijenju i on se mora pojaviti i to ću zastupati danas”, rekao je Ribić novinarima dodavši da će prihvatiti samo onu ponudu koja odgovara sindikatima u osnovnom i srednjem obrazovanju.

A uoči današnjeg sastanka užeg kabineta Vlade, ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak izjavila je da je “najvažnije zadržati hladnu glavu i završiti pregovore na način da učenici budu pobjednici”.

“Mislim da je sad važno da ovi pregovori jesu u tijeku i da uskoro očekujemo rezultate, a sve drugo možemo ostaviti po strani. Status učitelja i nastavnika ne ovisi samo o primanjima, iako je to važna komponenta, nego ovisi i o nekim drugim elementima, kao što je nagrađivanje najboljih, što smo uveli, edukacije. U tom smislu mislim da je jasna pozicija”, rekla je Divjak.

UČITELJI SPREMNI ZA JOŠ JAČI PROSVJED!:’Sad je prilika da premijer popravi nešto od onoga što je uprskao. Neće mu pasti kruna s glave’

Aladrović: Očekujem da ćemo danas postići dogovor

Upitana što misli o premijerovoj izjavi da će razgovarati s njom o njezinoj ulozi u ovoj situaciji, Divjak je odgovorila da se “veseli tom razgovoru”.

“Ja niti sam profesionalna političarka, niti je ovo vrhunac moje karijere. Tako dugo dok reformski procesi idu i imam rezultate, ja sam ovdje”, kazala je.

Uoči sastanka užeg kabineta Vlade, minsitar rada Josip Aladrović kazao je kako se nada pozitivnom ishodu pregovora sa sindikatima.

“Očekivali smo to jučer, pregovori su trajali sedam sati, no nije se došlo do rješenja, ali koliko znam ima dovoljno toga na stolu što može biti prihvatljivo rješenje i očekujem da će se to dogoditi danas”, rekao je ministar Aladrović.

Bačić: Čini mi se da neće biti promjene koeficijenata

Predsjednik saborskog Kluba HDZ-a Branko Bačić izjavio je u utorak kako mu se čini da neće biti promjene koeficijenata zaposlenih u obrazovanju, no to treba pitati pregovarače jedne i druge strane.

“Bojim se da neće biti promjena u koeficijentu, no to ćete morati pitati pregovarače s jedne i druge strane”, rekao je Bačić novinarima nakon izlaska iz Vlade komentirajući nastavak pregovora o zahtjevima sindikata obrazovanja za povećanjem koeficijenata složenosti poslova za 6,11 posto.

Bačić je istaknuo da je Vlada najveći poslodavac u Hrvatskoj, koji zapošljava 250.000 radnika. “Znate li vi koji to poslodavac povećava plaću za 20 posto, a za uzvrat dobije štrajk”, upitao je.

“Ima poslodavaca koji su smanjili cijenu proizvoda, u ovom slučaju porez koji je smanjen kroz četiri kruga porezne reforme, a znali su povećati prihode”, opisao je slikovito rad Vlade.

KOGA ĆE JOŠ PLENKOVIĆ IZVUĆI? Pred moćne sindikalce poslao je kartografa koji se nije školovao u Hrvatskoj i voli davati autograme u Africi

‘Unatoč izdašnim povećanjima, sindikati nisu zadovoljni’

Bačić kaže kako razumije ulogu profesora i nastavnika, ali ni jedna Vlada od pet zadnjih nije javnim i državnim službenicima toliko povećala plaće i materijalna prava, kao što su božićnice, regresi, jubilarne nagrade i slično. Unatoč takvim izdašnim povećanjima, dodaje Bačić, sindikati nisu zadovoljni.

“Vlada je za dogovor i razgovor, uvažavamo značaj prosvjete i znanosti i želi se doći do sporazuma”, rekao je upitan zašto Vlada ne povuče konkretan potez za završetak štrajka.

Podsjetio je kako je Vlada u procesu mirenja nudila povećanje od četiri posto samo prosvjetarima, što je odbijeno.

“Nakon toga krenuo je štrajk, a nakon toga došlo je još šest posto svim državnim i javnim službenicima, to je moj odgovor”, kaže Bačić.

SINDIKALIST KOD ŠPRAJCA OBJASNIO ZAŠTO I FAKULTETI ŠTRAJKAJU: ‘Ne inzistiramo na većim koeficijentima, može i nešto drugo’