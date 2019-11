NOVA RUNDA OKRŠAJA PLENKOVIĆ VS. MILANOVIĆ: Zoki ‘baca’ udarce, a jednom je sam sebe ‘nokautirao’. Andreja osobito boli jedna izjava

Dvoboj Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića traje već više od tri godine te se intenzivira što se više primiču predstojeći predsjednički izbori

Sjednica Glavnog odbora SDP-a održana pretprošlog vikenda nova je runda u obračunu Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića. Njih dvojica su se prvi put sučelili prije tri godine, kada je Milanović “bacao salve udaraca” na Plenkovića koji je čekao svoju priliku. Milanović je na zatvorenoj sjednici glavnog SDP-ovog tijela nastavio s “bacanjem udaraca” prema Plenkoviću.

“Ako ja dobijem izbore, kada ih dobijem, on je gotov. Neće dočekati sljedeću rundu i sljedeće točenje goriva. I zato, ako je imalo svjestan, borit će se do zadnjeg jer je to pitanje njegova opstanka s obzirom na socijalni kanibalizam koji vlada u HDZ-u”, rekao je Milanović svojim kolegama u stranci.

Ravno u slabu točku

Kako piše Novi list, Milanović je na taj način gađao Plenkovićevu slabu točku, odnosno to da njegov politički opstanak ovisi o pobjedi Kolinde Grabar Kitarović. Naime, čim se zatvore birališta, započet će unutarstranački izbori u HDZ-u gdje bi Plenković, prema svemu sudeći, trebao imati mnogo protivnika. HDZ je doživio debakl na europskim izborima, a eventualni poraz predsjednice Kitarović bi značio povećanje šansi Plenkovićevih protivnika. Zato je Milanović “udario” i po načinu na koji Plenković vodi stranku, što se ne sviđa jednom dijelu njenog članstva.

“Tko god kaže da je HDZ u rasulu, nije u rasulu, ali je slabiji nego što je bio kad su ih motivirali i okupili oko jedne ideje, a to je ustašluk. Na tome se HDZ digao od 2012. do 2015. i to je ferceralo, to je išlo, funkcioniralo, palilo. Sada toga nema, vodi ih jedna grupa ispranih birokrata koji nemaju nikakav sustav vrijednosti, ni rajski ni dijaboličan, ni lijevo ni desno, nego kakav treba. Politika ne može bez ideologije bez neke vrste vjere, vjere u vrijednosti i vjerovanja u nešto, ne institucionalne religije. Politika je emocija”, rekao je Milanović.

ZORAN MILANOVIĆ UVJEREN U POBJEDU, ALI I PLENKOVIĆEV KRAJ: ‘Kada postanem predsjednik države, on je gotov u HDZ-u’

‘Majka’ svih okršaja zbog Plenkovićeve majke

Njihov politički okršaj prije tri je godine definirala jedna izjava, koja je poput ovih nedavnih, bila snimljena u zatvorenom krugu ljudi, a potom puštena u javnost. Naime, Milanović se u kolovozu 2016. braniteljima pohvalio kako su dvojica braće njegova djeda po majčinoj strani poginula u ustašama, te zaključio kako “moja stara nikada nije bila vojni lekar kao Plenkovićeva”.

No, to je bilo doba šatora u Savskoj iz kojeg su dolazile optužbe prema SDP-u da rade protiv branitelja i da žele novu Jugoslaviju, pa je, uz to što je Plenkovićeva majka, Vjekoslava Raos Plenković, prije 1990. radila u Vojnoj bolnici JNA u Dubravi, umjesto da “udari Plenkovića”, zapravo sam sebe “nokautirao”.

Plenković: To je slučaj bez presedana

Plenković mu je suzdržano odgovorio: “Milanović se drznuo spomenuti moju majku, a to je slučaj bez presedana. Bez obzira što mislim da je to ispod razine, ja mu kao kršćanin mogu oprostiti, ali neću zaboraviti. Nikada mi neće niti pasti na pamet da izgovorim nešto tako o bilo čijem članu obitelji i inače u životu, a kamoli u političkoj utakmici. Moja majka je ugledni internist, kardiolog, doktor znanosti, liječnica koja je danas u mirovini i o čijim profesionalnim i ljudskim kvalitetama mogu govoriti njezini kolege i pacijenti. Radila je kao civilna osoba u bivšoj vojnoj bolnici, a kasnije je karijeru nastavila u KB Dubrava. Razlikuje nas jesmo li diletanti kad komentiramo druge države i narode i sagledavamo li sve aspekte izgovorenog, Siguran sam da takve riječi nisu dostojne onoga tko obnaša dužnost premijera. Zato je na hrvatskim biračima da odluče žele li ozbiljno i vjerodostojno vodstvo, ili šarlatanstvo i diletantizam. To je izbor pred hrvatskim biračima 11. rujna”.

Isprika je izostala

Poslije toga i Milanović je održao konferenciju za novinare, ali se Plenkoviću nikad nije ispričao, već je podsjetio da su s desnice napadali njegova oca zbog navodnog sudjelovanja u ubojstvu Brune Bušića te za Plenkovića ustvrdio da je “otkrio hrvatstvo u 42. godini”.

“Gospodin Plenković nije vjerodostojan, otkrio je HDZ u 42. godini života uz duhovno vodstvo Jadranke Kosor, kojoj se nakon toga nije javio”, rekao je Milanović. Na to mu je Plenković odgovorio: “Nisam sve čuo, ali jesam određene elemente. Vidim da se izmotava od svojih izjava od prije nekoliko dana, bez imalo namjere da se ispriča. Daleko je to što on izgovara, a moju vjerodostojnost i moje domoljublje i obećanja – o tome govori cijela moja karijera i moj cijeli put”. Dodao je da je vodio predsjedničku kampanju HDZ-a “kad nije imao ni 30 godina, a onda se tek Milanović prepoznao kao SDP-ovac”.

Na kraju se pokazalo da je taj okršaj vjerojatno i koštao Milanovića parlamentarnih izbora. Lijevi komentatori su ga usporedili s Hasanbegovićem, a njihovi birači su ostali kod kuće, percipirajući Plenkovića kao “manje zlo” u odnosu na Karamarka. Dodatan udarac je Milanović u svome “mlataranju” sam sebi zadao i pogrdnim opisivanjem srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića i same Srbije kao “šake jada”, što je uvrijedilo dio Srba u Hrvatskoj koji su skloni SDP-u.

MILANOVIĆ ŽESTOKO ODGOVORIO PLENKOVIĆU: Usput oprao i predsjednicu i ”off shore’ hobotnicu koja neumorno dela 365 dana’

MILANOVIĆ ŽESTOKO ISKRITIZIRAO PLENKOVIĆA PA SE OKOMIO NA KOLINDU: Bacio joj je rukavicu u lice i ponudio joj dosad neviđen izazov

Trbuhozborci s lijeve strane

Milanović i Plenković su sudjelovali u još nekoliko rundi svog obračuna. Novi list podsjeća da je ovoga srpnja Milanović napao Plenkovića, optuživši ga da svoje privatne interese pretpostavlja nacionalnima, ciljajući na navodnu premijerovu želju da postane šef Europske komisije. Istovremeno se Milanović odlučio kandidirati za predsjednika države, pa je Plenkovića optužio da se promovirajući sebe upušta u sukobe s europskim državnicima. Milanović je optužio Plenkovića i za “sukob s izglednim budućim šefom Europske komisije koji će u procesu odlučivanja o pristupu Hrvatske Schengenu i euru imati taman toliki utjecaj da ga moramo imati za saveznika”.

No, Plenković se iz okršaja izvukao time što predsjednik Europske komisije nije postao Frans Timmermans, već Ursula von der Leyen. Usput je i uzvratio Milanoviću podsjetivši ga da je njegova saborska većina usvojila Zakon o europskom uhidbenom nalogu i time spriječila izručenje Josipa Perkovića i Zdravka Mustača Njemačkoj.

Milanović je “uzeo u usta” Plenkovića i prije dva mjeseca u emisiji Nedjeljom u dva, kada ga je Aleksandar Stanković upitao jesu li točne glasine da je Plenković razmatrao mogućnost ulaska u SDP.

“Plenković nema veze s HDZ-om. Ja ga znam godinama i znam što je govorio o Tuđmanu i kakav je njegov stav. Družilo se to naše društvo. Josipović ga je 2010. zvao kad se vratio. Tada smo Andrej i ja dosta razgovarali o tome. I nisam jedini koji je razgovarao. Bolje mu je da šutim. Jeste li me čuli što sam rekao? Bolje mu je da ja šutim”, oštar je bio Milanović, no Plenković mu je oštro i uzvratio: “Nisam gledao to gostovanje Zorana Milanovića. Teza da sam trebao ići u SDP, ja sam prvi put to čuo. To je laž. Mogli su pitati mene. Ja, za razliku od njega, imao sam karijeru prije nego sam se angažirao kao premijer. I to je bilo dosta respektabilno i utjecajno. Ušao sam u politiku kada sam imao dosta toga iza sebe. Čini mi se da ima kompleks poraza iz 2016. i očito, u nedostatku argumenata, plasiranjem tračeva hrani kroz par trbuhozboraca s lijeve strane, da bi ih par s desne strane meni bacalo kao kritiku”.

MILANOVIĆ KOD ACE STANKOVIĆA: Komentirao Škoru i Kolindu i odgovorio zašto si u svojoj firmi isplaćuje minimalac

PLENKOVIĆ JE NASJEO: Jedan Milanovićev bahati štos potpuno ga je izbacio iz takta. Pokazao je da ga to baš jako i osobno boli…