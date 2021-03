NOVA RUNDA AMBICIOZNIH FILIPOVIĆEVIH OBEĆANJA: Govorio je o planovima za Maksimir, dječjoj bolnici, Ciboni…

‘To su nedopustive stvari koje se više nikad neće događati u našem gradu, a ako nešto i treba skuplje platiti, to su one stvari za dobrobit svih naših sugrađana’

HDZ-ov kandidat za zagrebačkog gradonačelnika Davor Filipović gostovao je u RTL Direktu gdje je govorio o svojim ambicioznim planovima za glavni grad. Do sada je rekao da planira otvoriti tvornicu za proizvodnju cjepiva protiv karcinoma, a otkrio je kako planira riješiti problem Jakuševca, što planira s Maksimirom, o planovima o dječjoj bolnici ali i da će Cibonu vratiti na staze stare slave.

SUČELJAVANJE FILIPOVIĆA, KLISOVIĆA I TOMAŠEVIĆA: ‘Centar Zagreba postat će muzej’; ‘Odselilo je 20.000 ljudi’ – ‘Neće postati muzej!’

U jednom trenutku ste rekli da se nitko ne treba bojati za svoj posao. Ima li doista mjesta za tri tisuće ljudi u gradskoj upravi koliko ih je sada tamo?

“Neki moji protukandidati govorili su o rezanju glava, tjeranju ljudi u ovoj krizi, međutim da bi se moglo govoriti ima li višak ili manjak zaposlenika na određenim pozicijama, potrebno je provesti ozbiljnu organizacijsku analizu koju planiram napraviti i na temelju toga donositi konkretne odluke, međutim opet s ovog mjesta mogu reći da nikakvih otkaza neće biti. Plan mi je uvesti red. Svi ljudi trebaju biti na svojim radnim mjestima, ne trebaju se bojati ničega, ali se mora uvesti reda. To znači pravi ljudi na pravim mjestima i kao što sam maloprije rekao, oni najbolji moraju doći do izražaja i samo tako Grad Zagreb može ići naprijed, s pravim ljudima na pravim mjestima”.

Koji je vaš plan za odlagalište Jakuševec? Hoćete li vi kao mnogi drugi obećati da ćete riješiti taj plan do kraja?

“Jakuševec se treba zatvoriti. Međutim, preduvjet za zatvaranje Jakuševca je izgradnja centra za gospodarenje otpadom. Treba bit pošten pa krenuti od sebe, ja ne želim taj centar blizu moje kuće, vjerujem da ga ne želite vi ni nitko od naših sugrađana prema tome, najprije treba naći lokaciju za centar za gospodarenje otpadom i planiram to napraviti na način da taj centar bude izvan Zagreba, prema tome učinit ću sve da se to dogodi, a nedavno ste mogli vidjeti da sam poslao poruku i Ne otpadu u Resniku za razliku od mog kolege Tomaševića koji centar hoće upravo u Resniku”.

FILIPOVIĆA U RESNIKU DOČEKALI PROSVJEDNICI: ‘Neće pobijediti, HDZ će spalionicu gurati kao što je i Bandić’

Ali vi ste isto bili za taj Centar u Resniku kad ste bili u skupštini?

“Nismo. Mi smo tražili da se to makne iz prostornog plana. Mora se pronaći mjesto van Zagreba. Kaže jedna poslovica, gdje je volja velika, problemi su mali. Ako nešto u Zagrebu treba platiti skuplje, onda su to stvari gdje će svi naši sugrađani imati koristi, a ne stvari poput projekata, poput Sljemenske žičare koju su sa 300 išli na 750 milijuna kuna. To su nedopustive stvari koje se više nikad neće događati u našem gradu, a ako nešto i treba skuplje platiti, to su one stvari za dobrobit svih naših sugrađana”.

KLISOVIĆ I PETEK JAMČE SANACIJU JAKUŠEVCA: ‘Nije tekla prema rasporedu, za to su također zaslužni HDZ i Filipović’

Kaže Joško Klisović da ste vi krivi što se Jakuševec nije sanirao jer sanacija nije tekla prema rasporedu, da je i HDZ u skupštini kriv za to…

“Izjave kolege Klisovića bih ipak uzimao s rezervom jer znate da je on prije nekog vremena rekao kako nije poznavao pokojnog gradonačelnika. Sad se ispostavlja da ne zna kako se zove obnašateljica dužnosti gradonačelnika prema tome, on teško pliva u ovim gradskim temama tako da ne bih previše komentirao njegove izjave”.

Bili ste nedavno i u Blatu, rekli ste da ćete dovršiti nacionalnu bolnicu, to je još jedno od tih popularnih predizbornih obećanja. Zašto mislite da vi to možete napraviti, a netko drugi prije vas nije?

“Sada je došlo 45 milijuna kuna za izradu projektno-tehničke dokumentacije upravo za nacionalnu dječju bolnicu u Blatu, a 80 posto tih sredstava financira EU. U tijeku je studija izvodljivosti koja će biti gotova tijekom ove godine i ona će dati odgovore na pitanja na koji način treba pristupiti gradnji te bolnice. Novci EU su tu za prvu fazu, Vlada RH na čelu s premijerom Plenkovićem će osigurati EU sredstva i treba samo zasukati rukave i našoj djeci, ne samo u Zagrebu, nego i u cijeloj Hrvatskoj priuštiti najbolju skrb”.

Tvornica za cjepivo. Puno je bilo govora o tome. Doista ste mislili na cjepivo protiv karcinoma ili ne?

“Svatko onaj tko je htio čuti što sam govorio mogao je čuti da sam govorio o tvornici cjepiva protiv Covida koja će se bazirati na najmodernijim tehnologijama. Vidjeli ste o kakvoj nestašici cjepiva se radi u Europi i svijetu. Takve tvornice su napravljene u Belgiji, Njemačkoj. Takva tvornica je napravljena u našoj susjednoj Srbiji, a vidjeli ste da je jučer, prekjučer Angela Merkel upravo rekla da se treba ići u tom smjeru i da se trebaju graditi tvornice cjepiva upravo kako bismo riješili ovaj problem s Covidom, prema tome, ovo je grad u kojem je stvoren Sumamed, imamo tradiciju cijepljenja od 1893. godine i ono što želim je da Grad Zagreb postane centar izvrsnosti biofarmaceutske industrije. Imamo Infobip koji rastura u IT industriji, Rimac rastura što se tiče automobilske industrije u svijetu, prema tome, trebamo postati i centar biofarmaceutske industrije i ovu krizu treba iskoristiti kao šansu za jedan ozbiljan napredak”.

FILIPOVIĆ SE HVALI UPRAVLJAČKIM ISKUSTVOM – U NADZORNOM ODBORU HRVATSKIH ŠUMA; A obećanja? ‘Napravit ćemo cjepivo i za rak’

A cjepivo za karcinom? Koji karcinom?

“Što se tiče toga, ja sam ekonomist i pustit ću struku da o tome govori, a svi, i vi i brojni drugi znate da postoji cjepiva protiv HPV-a i protiv melanoma, ali kažem neću ulaziti u tu priču, to je posao struke, a moj je posao da Grad Zagreb pozicioniram kao centar izvrsnosti. Ako se nešto može napraviti bilo gdje drugdje, može kod nas ako ništa na istoj razini, a uvjeren sam da može i bolje. Uspjeh nije rezerviran za druge, nego za nas”.

Vjerujem da ste dobro mislili, ali zahvaljujući tome ste postali zvijezda internetskih šalova i memeova. Hoće li vam to naštetiti ili koristiti u kampanji?

“Mene to u svakom slučaju nasmije. Sigurno mogu obećati da ću Cibonu vratiti na stare staze slave, da će opet biti faktor što se tiče europske košarke, a to nažalost već godinama nije. Znate i sami da sam bio košarkaš, prema tome, u rukometu ne mogu dati toliki doprinos, ali u košarci itekako mogu”.