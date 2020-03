NOVA PROMJENA VREMENA, TEMPERATURE PADAJU ZA 10 STUPNJEVA! Vakula najavio snijeg, i to ne samo u unutrašnjosti…

Tijekom hladnijeg i vjetrovitijeg početka tjedna, ali i u drugom dijelu tjedna, najbolje je ostati doma! I pokušati smanjiti širenje koronavirusa i dodatne nevolje ne samo našim znanim junacima, nego i mnogobrojnim manje znanim, navodi Zoran Vakula

“Slijede nam opet hladniji dani. Već u ponedjeljak poslijepodne će u većini unutrašnjosti temperatura zraka biti niža od nedjeljne i za više od 10 °C, a još veće će nevolje mnogima prouzročiti temperaturni minusi – u ponedjeljak uglavnom u gorju, od utorka do petka ujutro u većini unutrašnjosti”, navodi meteorolog HRT-a Zoran Vakula.

“Osjećaj hladnoće, a i ograničenja u prometu, posebice na Jadranu, stvarat će i vjetar – u kopnenom području sjeverni i sjeveroistočni, gdjekad i jak, pa i s olujnim udarima, a na Jadranu uglavnom još jača bura, osobito podno Velebita na udare i orkanska. I dok su pad temperature i vjetar sigurni, oborina je, po običaju, prijeporna. No, vrlo je velika vjerojatnost da će je u većini krajeva povremeno biti u ponedjeljak, mjestimice i u utorak, na jugu još i u srijedu, i to uglavnom u malim količinama. Na Jadranu i u početku na kopnu kiša, prema kraju ponedjeljka i osobito u utorak ponegdje i snijeg, i to ne samo u unutrašnjosti, nego i na sjevernom Jadranu”, navodi Vakula za HRT.

U drugom dijelu tjedna, dodaje Vakula, bit će stabilnije – mirnije, sunčanije i toplije, ali na kopnu uz još često hladna jutra.

“No, i tada, a i tijekom hladnijeg i vjetrovitijeg početka tjedna – najbolje je ostati doma! I pokušati smanjiti širenje koronavirusa i dodatne nevolje ne samo našim znanim junacima, nego i mnogobrojnim manje znanim”, piše Vakula za HRT.

Detaljniju prognozu po područjima za HRT je pripremio mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz Sektora za vremenske i pomorske analize i prognoze DHMZ-a.

Ponedjeljak: Vjetrovito, većinom i hladnije, ponegdje slabe oborine

“U ponedjeljak će u istočnoj Hrvatskoj u početku biti barem djelomice sunčano, zatim postupno sve više oblaka sa zapada. Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 7 °C, a najviša dnevna između 9 i 11 °C. Malo hladnije poslijepodne bit će u središnjoj Hrvatskoj, uz umjereno oblačno, u drugom dijelu dana i potpuno oblačno vrijeme, ponegdje uz malo kiše, a moguća je i susnježica. Bit će i vjetrovito, s umjerenim i jakim sjevernim vjetrom. U gorskim krajevima većinom oblačno, u početku s kišom, a zatim, uz pad temperature zraka, ponegdje susnježicom i snijegom. Puhat će mjestimice jak sjeveroistočnjak. Na sjevernom Jadranu promjenjivo, ponegdje s kišom, osobito poslijepodne, a može biti i snijega nošena burom. Puhat će jaka i olujna bura, podno Velebita na udare i orkanska, pri čemu će more biti valovito, mjestimice i jače valovito. Temperatura zraka u gorju od 0 do 4 °C, uz obalu uglavnom između 9 i 14 °C. U Dalmaciji djelomice sunčano, a u njezinoj unutrašnjosti povremeno može biti kiše ili kratkotrajnih pljuskova. Puhat će jaka, na sjevernom dijelu i olujna bura. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 6 °C, uz obalu između 8 i 12 °C, a najviša dnevna od 15 do 18 °C. Na jugu Hrvatska još većinom sunčano i danju razmjerno toplo, s temperaturom i do 19 °C. Puhat će slab do umjeren zapadnjak i jugozapadnjak, navečer bura”, navodi Dragojlović.

U nastavku tjedna najprije hladno i vjetrovito pa toplije i mirnije

“I u utorak u unutrašnjosti umjereno i znatno oblačno, vjetrovito i hladno. Padat će uglavnom snijeg, a moguće je i stvaranje tanjeg snježnog pokrivača. U srijedu djelomice sunčano, u unutrašnjosti Dalmacije ponegdje s kišom. Od četvrtka pretežno sunčano i toplije. Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, koji će u srijedu oslabjeti. Na Jadranu u utorak i srijedu promjenjivo, mjestimice s kišom, u srijedu uglavnom u Dalmaciji. U utorak snijega nošenog burom može biti na sjevernom dijelu. Od četvrtka pretežno sunčano. Puhat će jaka i olujna bura, podno Velebita u utorak na udare i orkanska, koja će potkraj srijede oslabjeti”, prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.