VAKULA NAJAVIO NOVE EKSTREME: Sljedećih dana lude temperature, ali proljetni dojam kvarit će kiša. Evo gdje najviše

Temperatura primjerenijih studenom još neće biti, barem do sredine mjeseca

Zoran Vakula u najnovijoj vremenskoj prognozi koju je objavio navodi kako se vremenske prilike neće puno mijenjati. Naime, sljedećih dana vjerojatno neće biti ni izraženijih pljuskova, no bit će novih temperaturnih zanimljivosti, kaže Vakula. Primjerice, jučer je u Rijeci izmjereno 20.4 stupnjeva Celzijevih, što je druga najviša temperatura zraka na dan 7. studenog na toj postaji DHMZ-a.

U kopnenom će se području nastaviti uglavnom suho, uz čestu maglu i niske oblake, kojih će biti i ponegdje na Jadranu, gdje je i sljedećih dana najvjerojatnija povremena mjestimična kiša, osobito za vikend na riječkome području. Nekime bi moglo smetati i slabo do umjereno jugo, prognozira Vakula.

Magla će kvariti dojam

Četvrtak će također biti suh, no ponegdje će vremenske prilike kvariti dugotrajna magla. Istok Hrvatske bit će većinom sunčan, a magla bi se dulje mogla zadržavati u dijelu Posavine i zapadne Slavonije.

I u središnjoj Hrvatskoj magla, uz mjestimičnu izmaglicu i rosulju. Jutarnja temperatura od 6 do 10 °C, a najviša dnevna između 14 i 17 °C, uz dugotrajnu maglu niža.

U Gorskom kotaru i Lici prijepodne također često niski oblaci i magla, a poslijepodne sunčana razdoblja. I na sjevernom Jadranu prijepodne oblačnije, ponegdje i uz malo kiše, ponajprije na širem riječkom području i u Istri, a poslijepodne uglavnom suho, uz manje oblaka. Temperatura ujutro od 6 do 10 stupnjeva, a u unutrašnjosti Istre te uz more između 12 i 17 °C. Najviša dnevna od 14 u gorju do 21 °C na otocima.

Temperatura mora oko 20 stupnjeva

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije prijepodne će biti promjenjive naoblake, mjestimice i nešto kiše. Na krajnjem jugu Hrvatske također još ujutro i prijepodne ponegdje može pasti malo kiše, a zatim djelomice sunčano, uz najvišu temperaturu oko 20 °C.

Od petka nadalje bit će iznadprosječno toplo, ali ne posvuda i suho. U unutrašnjosti u nastavku ovog tjedna i dalje uglavnom suho, uz maglu i niske oblake, u petak ponegdje i dugotrajnije. Za vikend će sa slabim i umjerenim jugozapadnjakom rasti vjerojatnost i za dulja sunčana razdoblja, ali i za poneku kap kiše u gorju i u unutrašnjosti Dalmacije.

Novi tjedan neće donijeti velike promjene, nastavit će se iznadprosječna toplina.