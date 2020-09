NOVA PROGNOZA: IMAT ĆEMO 3855 UMRLIH? Bakić: ‘Ovaj model je idiotski! Ispada da su Srbi 10 puta otporniji od Hrvata, a Mađari će skroz izumrijeti’

Nakon najnovijih epidemioloških modela američkog Neovisnog instituta za metriku i procjene, koji predviđaju 3855 preminulih od posljedica koronavirusa u Hrvatskoj do 1. siječnja 2021., domaći matematičar i poduzetnik Nenad Bakić odlučio je ponovno kritizirati te procjene, ovoga puta, uz ozbiljnu dozu sarkazma

Američki Neovisni institut za metriku i procjene ponovno je revidirao svoje modele kojima procjenjuje koliko će biti preminulih od posljedica zaraze koronavirusom u svakoj pojedinoj zemlji do kraja godine. Ovoga puta su predvidjeli kako će do 1. siječnja 2021. u Hrvatskoj preminuti 3855 osoba, a u Srbiji svega 795. Procjenu za Hrvatsku možete vidjeti OVDJE.

BAKIĆ NATJERAO AMERIČKI INSTITUT DA ISPRAVI CRNU PROCJENU ZA HRVATSKU: ‘Više nam ne prognoziraju 1500 mrtvih…’

‘Nabijači panike nisu ovo podijelili’

Na tu je procjenu, po treći puta reagirao naš matematičar i poduzetnik Nenad Bakić. Podsjetimo, on je u srpnju natjerao IHME da isprave svoju procjenu kako će u Hrvatskoj zbog COVIDA-19 umrijeti 1500 ljudi do kraja rujna. Potom je procjenu koja je govorila o 2376 preminulih do početka siječnja sljedeće godine nazvao bezveznima, a najnovijem pridjevu IHME-a dao je pridjev “idiotski”. Na svom je Facebook profilu pojasnio zašto.

“IHME: Hrvatska će stradati 10 puta više od Srbije (Hrvatska ima pola stanovnika koliko Srbija). Srbi 10 puta otporniji od Hrvata. Ili su im projekcije bezvezne. IHME je izašao s novim još katastrofičnijim procjenama. Tko zna kako će biti. Ali to nema veze s ovim modelom jer je idiotski. Svejedno me čudi da nabijači panike već nisu ovo podijelili. Pogotovo jer su ovo projekcije uz jako čvrsti lockdown cijelog prosinca. Ako ga ne bude, onda valjda i 2-3 puta više smrti”, napisao je Bakić.

BAKIĆ ‘SRUŠIO’ EPIDEMIOLOŠKE MODELE: ‘Kao da predviđaju da će vam dijete biti visoko 6 metara… U tu zamku pali su i neki znanstvenici’

Promašili i u drugim zemljama

Potom je u komentarima sarkastično ismijao i IHME-ove modele za druge zemlje u Europi. “Sloveniji se ‘loše piše’, al’ ne baš kao nama.”, “Mađari ako ovako nastave, u 2021. skroz će izumrijeti.”, “Švedska zaslužuje odmazdu. Osim ako ne pristanu nositi maske svuda i stalno, onda mali rast umrlih.”, “Španjolsku ni maske ne spašavaju od poduplavanja umrlih. Naravno kad ih već sada nose najviše na svijetu.”, “Austrija će imati do 1.1. deset puta više umrlih nego do sada.”

U Hrvatskoj je u protekla 24 sata preminulo petero ljudi, čime se ukupan broj umrlih od početka epidemije (25. veljače) popeo na 266.

