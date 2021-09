Američki neovisni institut za metriku i procjene u zdravstvu (IHME) iz Washingtona procjenjuje kako će u Hrvatskoj broj ukupno preminulih od koronavirusa do 1. prosinca, prema najsvježijim projekcijama baziranima na podacima Svjetske zdravstvene organizacije, dosegnuti 10.625 osobe. To je tek neznatno više u odnosu na posljednju procjenu koja je objavljena prije nešto više od dva tjedna, kad su prognozirali da će do spomenutog datuma umrijeti 10.611 osoba.

Projekcije američkog instituta za Hrvatsku.

Trenutan broj onih koji su u Hrvatskoj preminuli od covida-19 ili s njim je 8.440 – drugim riječima, u iduća dva i pol mjeseca računaju da bi moglo preminuti još preko dvije tisuće ljudi, javlja Novi list.

Najveći dnevni broj umrlih imat ćemo 6. studenog?

Vrhunac četvrtog vala u smislu dnevnog broja novih slučajeva zaraze, IHME Hrvatskoj predviđa za 13. listopada. Najveći dnevni broj umrlih trebao bi biti tri tjedna kasnije – 6. studenog predviđaju da će umrijeti 37 osoba u jednom danu. Nakon toga, brojke bi opet trebale padati.

Više pročitajte na stranicama IHME-a.

Hoćemo li i kada doseći 70 posto cijepljenih?

Hrvatska je, podsjetimo, od ovog tjedna na koronakarti Europe obojena crvenom bojom.

Zaključno s 11. rujna utrošeno je 3.330.644 doza cjepiva, a cijepljeno je je 43,36% ukupnog stanovništva, odnosno 52,06% odraslog stanovništva. Na dan 11. rujna utrošeno je 3.750 doza cjepiva, a od toga je 1.809 osoba cijepljeno prvom dozom. Zaključno s 11. rujna 1.759.542 osoba cijepljena je barem jednom dozom, a od njih je cijepljenje završeno za 1.649.627 osoba (1.571.102 osoba cijepljeno s dvije doze te 78.525 osoba cijepljeno cjepivom Jannsen), što čini 48,87% odraslog stanovništva.

Kampanja cijepljenja od početka ljeta odvija se znatno sporije i teško je predvidjeti hoće li se i kada dostići zacrtani cilj od barem 70 posto cijepljenih. U međuvremenu je najavljeno i docjepljivanje trećom dozom. Kakav god bio, postotak procijepljenih ipak daje nadu da na četvrtom valu epidemije nećemo surfati kao na onom prošlojesenskom.