Hrvatska je izgubila presudu na Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu zbog mučenja u splitskom zatvoru. Riječ je o slučaju iz 2012., a sporna je bila gumena soba u kojoj se ne može ozlijediti i to što je zatvorenik umjesto 48 sati u njoj završio dva puta, jednom na 12 dana, drugi put na 5 dana.

Odvjetnica zatvorenika Lidija Horvat, koja se prije Strasbourga obratila svim hrvatskim institucijama, za RTL je objasnila: "Zatvorenik je bio gol, potpuno. Bez odjeće. I bio je konstantno izložen svjetlu, i po danu i po noći, što je Europski sud utvrdio. A ono što nije mogao sa sigurnošću utvrditi, a bili su navodi moje stranke, da je pri tom bio izložen ventilaciji zbog čega je drhtao cijelo vrijeme zbog hladnoće, i da je cijelo vrijeme urinirao po sebi, vršio malu i veliku nuždu jer nije bio vođen na toalet."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Privremeni obnašatelj dužnosti ravnatelja uprave za zatvorski sustav Zvonimir Penić tvrdi to se dogodilo 2012.-te i od tada do danas puno se toga promijenilo. Iako, i tada, kaže, to nije bio čest slučaj, pa objašnjava: "Nakon toliko vremena, želim reći da smo sve naše prostorije bez opasnih stvari opremili video nadzorom, da smo u međuvremenu znatno poradili na evidencijama i redovitim obilascima službenika isto tako zasigurno svi upravitelji poštuju zakonski rok od 48 sati."

Progutao je dvije baterije i dio daljinskog upravljača

Soba, koju inače zovu "gumenjara", namijenjena je osobama koje se samoozljeđuju kako bi se sačuvalo zdravlje zatvorenika. Ovdje je očito bio veliki propust jer je osoba bila 70 sati vezanih ruku i nogu, a po zakonu je 12 maksimalno. Uz to, štrajkao je glađu i pokušao suicid.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Odvjetnica Horvat dodaje i kako se njezin klijent prije toga pokušao ubiti tako što je razbio ogledalo i kaže: "To je učinio jer je htio da ga se premjesti u zatvor u Zagreb gdje bi bio bliže svojoj obitelji. Oni njegovu molbu nisu htjeli uvažiti. Nakon što je progutao dvije baterije i dio daljinskog upravljača, smješten je u gumenjaru".

Lidiji Horvat ovo je već 26. pobjeda protiv države. No, odgovorni uvjeravaju kako se takvo što više ne može dogoditi: "S obzirom na to da smo 2012., 2017. i 2022. godine imali posjete nadležnih institucija u kojima nije utvrđena takva vrsta povrede."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U zadnjih pet godina Hrvatska je zbog presuda u Strasbourgu zatvorenicima isplatila gotovo 90 tisuća eura. U posljednje vrijeme dosta toga se i obnovilo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Predsjednik Sindikata pravosudne policije Jelenko Krešo kaže kako još ima posla pa ističe: "Remetinec stoji kao u vremenskoj kapsuli. kako je izgrađen to stoji, ništa se ne ulaže, to se nešto krpa, nešto se pokušalo, ali uvjeti su isti kao kad je otvoren, stolice, stolovi, a to je sad protokom vremena pohabano."

Uz 19.000 eura koje država sada opet mora platiti, nakon ove presude trebao bi se mijenjati i zakon da se jasno propiše tko i pod kojim uvjetima može u gumenjaru!

POGLEDAJTE VIDEO: Modrić će ponovno na sud i to kao optuženik. Prijeti mu do 5 godina zatvora

Tekst se nastavlja ispod oglasa