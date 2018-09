NOVA OPASNOST ZA BERNARDIĆA I NJEGOVU FOTELJU: Biljani Borzan ponuđena funkcija šefice stranke?

Davor Bernardić ovaj će tjedan dobiti priliku za častan odlazak s funkcije, a ako je ne prihvati smjena će biti zatražena

Zlatko Komadina ponudio je Biljani Borzan da preuzme vođenje SDP-a, piše to tjednik Nacional navodeći kako će tim potezom završiti “tragikomična Bernardićeva era na čelu SDP-a”.

JESU LI BERNARDIĆU SADA ZAISTA ODBROJANI DANI? Čini se da ga je otpisao i onaj koji ga je doveo na čelo SDP-a

Tjednik navodi kako Bernardiću smjenu u zajedničkoj velikoj operaciji pripremaju njegovi posljednji politički sponzori u surdnji s protivnicima, a da se konspirativni susret koji najavljuje veliki preokret u stranci odvio 5. rujna u Zagrebu.

Hoće li Borzan prihvatiti?

Mediji su ranije pisali kako će Zlatko Komadina i Ranko Ostojić održati sastanak sa svojim trenutnim šefom u utorak ili srijedu. Na tom bi ga sastanku trebali nagovoriti na ostavku, no nije poznato kako će to uspjeti, odnosno što će Bernardić dobiti zauzvrat. No, to mu je, navodi se, prilika da ode prije početka zasjedanja Sabora kada bi se mogao susresti sa zahtjevom za odlazak.

Istovremeno, još uvijek nije poznato hoće li Borzan prihvatiti funkciju.