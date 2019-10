NOVA NADA! 80 JEDRILICA KREĆE U NOVU POTRAGU ZA HRVATSKIM KAPETANOM I OSTALIM POMORCIMA: ‘Imamo razloga vjerovati da su živi’

Nešto više od mjesec dana nakon havarije francuskog tegljača Bourbon Rhodea sudbina hrvatskog kapetana Dine Mikšića i ostalih nestalih pomoraca i dalje je nepoznata

Aktivna potraga za Dinom Miškićem i ostalim nestalim pomorcima s Bourbon Rhodea prekinuta je prije više od dva tjedna, ali danas stiže nova nada. Riječ je o regati ‘Mini Transat’ u sklopu koje će, između Kanara i Martinika, ploviti 80 jedrilica.

“80 jedrilica provest će nekoliko dana na području gdje se pretpostavlja da se nalazi splav s posadom Bourbon Rhodea. To su jedrilice sudionici regate Mini Transat. Nadamo se da će, uz malo sreće i budno oko, pronaći preživjele. Sretno obiteljima”, stoji u objavi na Facebook grupi Bourbon Rhode Rescue.

Misle da znaju gdje se nalazi splav

Članovi grupe objavili su i imena brodova koji će sudjelovati u regati:

“Dragi članovi, danas smo dobili veliku podršku sudionika regate Mini Transat. Neka im je bonaca i oštar vid. Molimo vas da obratite i pozornost na brodove koji se nalaze u području označenom koordinatama, a na kojem smo sigurni da se nalazi splav. Ako imate kontakt s nekim tko se nalazi na ovim brodovima, javite nam: Patriot, BBC Newcastle, MRC Semiramis, Maersk Visby, Waalborg Stream, Prionas Baltic Pearl, My Star Way, Andrea Palladio, Skiathos I, Monte da Luz, Allegoria, AS Petronia, Calypso GR, Frio Agean, Kaszuby, Hispania Spirit, Navig8 Tourmaline Clamp, Commande,r Seasong, Grande Cameroon, Iolcos Commander, Spiridon II, CS Celeste, Kimolos Warrior, Seastar Trader, Nord Kanmon, KBS Star Kenoz.

Na splavi ima hrane za oko tri mjeseca

“Bili su na brodu Bourbon Rhode koji je potonuo 26. rujna tijekom uragana Lorenzo u Atlantskom oceanu. U trenutku havarije na brodu je bilo 14 članova posade koji su bili spremni na evakuaciju. Aktivirali su splavove za spašavanje. Potraga za njima trajala je svega tjedan dana i spašena su trojica članova posade dok su još trojicu našli mrtve. Ostatak posade više nitko ne traži, a mi imamo razloga vjerovati kako jednu od tri splavi još uvijek nisu našli. Na njoj ima hrane i vode za oko tri mjeseca. Ljubazno vas molimo da nam pomognete pronaći nestale”, stoji u apelu na engleskom jeziku koji potpisuju obitelj i prijatelji nestalih.

Na kraju se dodaje kako je na popisu nestalih osmero ljudi jer je jedno tijelo, pronađeno u ranijim pretragama, i dalje neidentificirano.