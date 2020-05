NOVA MOSTOVA ‘KAPITALKA’ OTKRILA: ‘Imam jednog političkog uzora, njemu je istina bila draža od vlastitog života’

‘U trenutku ugroze demokracije u kojem se nalazimo, nužno je sve slobodno misleće pojedince upitati zašto se oni ne uključe u politiku’

Novo nezavisno ime na Mostovoj listi je Marija Selak Raspudić, domaća filozofkinja. U intervjuu za Večernji list Selak Raspudić je objasnila zašto se odlučila baciti u politiku.

“A zašto ne politika? Već i sama činjenica da je to ono što me svi prvo pitaju, uz komentar: ‘Što mi je to trebalo?’, pokazuje dubinu apatije u koju smo zapali, a koja se ponajprije odnosi na gubitak vjere da je moguće išta učiniti drugačijim što, posljedično, čini svaki javni angažman besmislenim. Tu percepciju želim promijeniti. Stvar je stoga potrebno obrnuti. U trenutku ugroze demokracije u kojem se nalazimo, nužno je sve slobodno misleće pojedince upitati zašto se oni ne uključe u politiku”, kazala je filozofkinja za Večernji list.

Zašto baš Most?

Zašto je baš kandidatkinja Mosta te zašto je baš tu platformu odabrala za prvi politički angažman, Selak Raspudić objašnjava da je Mostovu incijalnu ideju simpatizira.

“Most okuplja nezavisne pojedince za koje smatra da svojim radom mogu doprinijeti poboljšanju društva u cjelini. Činjenica da mi je ponuđeno mjesto bez uvjetovanja ulaska u stranku pokazuje da se oni i dalje nalaze na tom tragu. Jednako tako, ovakvo raspisivanje izbora koje je onemogućilo stvaranje i registriranje vlastitih neovisnih lista doživjela sam kao poticaj da se angažiram i to na način koji je trenutno jedini moguć – ulaženjem na listu neke od postojećih političkih opcija. Tu je izbor pao na Most”, veli Selak Raspudić.

Uzor joj je Sokrat

Selak Raspudić će biti kandidatkinja u jednoj od zagrebačkih izbornih jedinica. Kaže da se razlog krije u tome što je Zagreb grad u kojem je rođena i odrasla te grad u kojem živi.

No, filozofkinja naglašava da joj pristajanje na Mostovoj izbornoj listi ne osigurava mandat, nego da se na njega treba izboriti pa to smatra korektnim ulaskom u političku bitku. Kada je riječ o političkim uzorima, Selak Raspudić ga pronalazi u jednom od najznačajnijih filozofa zapadne tradicije.

“U idejnom smislu svakako antički filozofi poput Sokrata kojima je istina bila draža i od vlastitog života”, kazala je za Večernji list.