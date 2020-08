NOVA MINISTRICA OPTERETILA POLA SVOJE PLAĆE: Podignula je čak tri kredita, a posjeduje samo auto i stan

Nataša Tramišak, jedno od novih lica u Vladi Andreja Plenkovića, u svojoj je imovinskoj kartici navela da posjeduje stan u Osijeku, automobila Audi A3 kojeg je uzela na leasing te da otplaćuje čak tri kredita

Nova ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Nataša Tramišak, među posljednjima je u Vladi Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa predala svoju imovinsku karticu. Iako je to učinila krajem srpnja, kada je već postala ministrica, Tramišak će već morati korigirati svoje podatke. Naime, navela je kako je saborska zastupnica, iako je to tehnički gledano, bila od 22. do 23. srpnja kad je imenovana ministricom. Tako će morati dodati i ministarsku plaću, umjesto zastupničke koja iznosi 16.446,37 kuna.

Kreditno sposobna

No, s drugim podacima, barem zasad, ne bi trebala imati problema. Naime, kako otkriva RTL, u svojoj je imovinskoj kartici ministrica Tramišak navela kako joj je prebivalište u Osijeku, gdje posjeduje stan površine 61,6 četvornih metara vrijedan 525.000 kuna, kojeg je kupila na kredit. To je ujedno i najveći kredit od tri koja je podignula u Privrednoj banci Zagreb. Ondje je 2016. uzela 404.404,80 kuna na 10 godina uz kamatu od 4,44 posto i mjesečni anuitet od 4141,16 kuna.

Na tri je godine 2018. podigla drugi kredit vrijednosti 30.000 kuna uz kamatu od 7,75 posto i mjesečni anuitet od 936,30 kuna. Prošle godine je podigla i treći kredit od 35.000 kuna s rokom otplate od dvije godine i kamatom od 7,48 posto, odnosno mjesečnim anuitetom od 1574,67 kuna.

Nema štednju ni dionice

Od ove godine ministrica Tramišak koristi i financijski leasing od 15.230,93 eura, s kamatom od 5,40 posto, rokom otplate 60 mjeseci i mjesečnim anuitetom od 198,48 eura za automobil Audi A3.

Osim toga, u imovinskoj kartici ministrica nije prijavila ništa. Naime, u rubrikama “štednja” te poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri”, navela je kako to “ne postoji”. Napisala je i da nije članica i ne vrši funkcije u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama. Iz njene imovinske kartice može se doznati i kako nije udana i nema djece.

