Testiranja na novoj lokaciji provodit će se svaki dan od 8 do 11 sati, a narudžbe građana primat će se isključivo online

Nova lokacija za testiranje na koronavirus u Zagrebu otvara se danas na istočnom parkiralištu Zagrebačkog velesajma, dogovoreno je na sastanku u Ministarstvu zdravstva.

DANAS STIŽU NOVE MJERE ZA POJEDINE ŽUPANIJE, EUROPA NA RUBU SNAGE: U Zagrebu 798 novih slučajeva

Testiranja na novoj lokaciji mogla početi do kraja tjedna, a tada bi se trebala smanjiti i sadašnja gužva na punktu u Mirogojskoj ulici.

Štampar uvodi novi model naručivanja

Testiranja na novoj lokaciji provodit će se svaki dan od 8 do 11 sati.

S druge strane Nastavni zavod Andrija Štampar od ponedjeljka uvodi novi model uzimanja briseva na testiranje te će se moći doći isključivo uz prethodnu narudžbu putem online platforme kojoj kojoj se može pristupiti na mrežnoj stranici Zavoda www.stampar.hr ili izravno na https://prijavnicentar.hr/testiranje/stampar.

Građani će moći odabrati željeni termin testiranja, a samom testiranju moći će pristupiti od ponedjeljka do subote od 10 do 14 sati. Nedjeljom i blagdanima testiranje će se odvijati u vremenu od 8 do 10 sati.

Zavod će svakodnevno dodjeljivati 500 termina testiranja, a građane mole da koriste online model plaćanja i da unaprijed ispune obrazac s podacima kako bi ih mogli povratno izvijestiti o rezultatima testiranja.