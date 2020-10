Testiranja na novoj lokaciji provodit će se svaki dan od 8 do 11 sati, a narudžbe građana primat će se isključivo online

Nova lokacija za testiranje na koronavirus u Zagrebu otvara se danas na istočnom parkiralištu Zagrebačkog velesajma, dogovoreno je na sastanku u Ministarstvu zdravstva.

Testiranja na novoj lokaciji mogla početi do kraja tjedna, a tada bi se trebala smanjiti i sadašnja gužva na punktu u Mirogojskoj ulici.

Evo kako se naručiti

Testiranja na novoj lokaciji provodit će se svaki dan od 8 do 11 sati, a narudžbe građana primat će se isključivo online i to putem platforme kojoj se može pristupiti na mrežnoj stranici Zavoda www.stampar.hr ili izravno na https://prijavnicentar.hr/testiranje/stampar.

Građani će moći odabrati željeni termin testiranja, a samom testiranju moći će pristupiti od ponedjeljka do subote od 10 do 14 sati. Nedjeljom i blagdanima testiranje će se odvijati u vremenu od 8 do 10 sati.

Zavod će svakodnevno dodjeljivati 500 termina testiranja, a građane mole da koriste online model plaćanja i da unaprijed ispune obrazac s podacima kako bi ih mogli povratno izvijestiti o rezultatima testiranja.