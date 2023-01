Nakon njenog gostovanja kod Aleksandra Stankovića u HRT-ovom 'Nedjeljom u 2', hrvatska javnost bavi se ušteđevinom i imovinom nezavisne saborske zastupnice Marijane Petir. U međuvremenu je objavljena njezina ažurirana imovinska kartica, a ušteđevina navedena u njoj ipak nije 700.000 eura koliko je u emisiji spomenuo Stanković, a Petir ni potvrdila ni zanijekala.

Naime, navela je ušteđevinu od 285 tisuća eura, a razlog bi mogao biti u stanu koji je prvi puta unijela u popis imovine, piše Večernji list.

Za stan i garažu 'iskeširala' 390.000 eura

Navela je da je do stana došla "kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada", odnosno od svoje plaće. Stan se nalazi u Zagrebu i površine je 81,28 četvornih metara. Točnije, stan je površine 77,56 kvadrata, a lođa ima 3,72 četvorna metra. I garažu od 23,20 kvadrata je kupila od plaće. Procijenjena vrijednost stana je 337.204,07 eura, a garaže 53.317,95 eura.

To znači da je kvadrat stana platila oko 4350 eura, a četvorni metar garaže gotovo 3000 eura. Zbroje li se iznosi trenutačne štednje Marijane Petir te keša za stan i garažu, piše Večernji, dolazi se do onih okvirnih 700 tisuća eura koje je spominjala u nedjeljnoj emisiji. I automobil je upisala u imovinsku karticu, radi se o Opelu Astri 2016. godište, također je kupljen on od plaće, a trenutačna procijenjena vrijednost mu je 13.272 eura i 28 centi. Neto plaća Marijane Petir kao saborske zastupnice u ovom je trenutku 2450 eura i 26 centi.