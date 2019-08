NOVA HRVATSKA TURISTIČKA MEKA? ‘Upravo prijateljima iz Australije šaljem da ne želim kući, ovo je divno’

Razloga je mnogo, turistička ponuda je bogata, no čini se da su najveći adut ljudi

„Dubrovnik i Split su mjesta za koja sam čuo. Nikada do sada nisam čuo za Osijek, divno je, upravo sam slao poruke svojim prijateljima iz Australije da želim duže ostati ovdje i ne želim ići kući. Divno mjesto.“ rekao je John McAllister iz Tasmanije.

On je samo jedan od brojnih stranaca koji su otkrili Osijek i Slavoniju. Navala, naravno nije tolika kao na Jadranu, ali je turista sve više; dovoljno da mnogi mogu odustati od svog redovnog posla i živjeti od OPG-ova.

„Živjeli smo u Osijeku, pošto je obitelj generacijama prisutna u Osijeku. I znači od jednog totalno gradskog dječarca i bivšeg fotografa ja sam odlučio preseliti se ovamo, prvo posao preseliti ovdje, onda i obitelj. I nisam ni u jednom trenutku požalio”, rekao je vlasnik turističkog OPG-a, Richard Apelt, za RTL.

Kad je i Šveđanin oduševljen lososom

A što točno privlači turiste u Slavoniju? Kako koga. Neki su oduševljeni netaknutom prirodom Kopačkog rita, druge je privukla kolijevka indoeuropske kulture kod Vučedola, a neki jednostavno uživaju o gastroponudi koju svijet tek otkriva.

„Ova je riba drugačija od norveškog lososa. Okusom mi je sličnija bakalaru. Vrlo je ukusna, jako mi se sviđa.“ rekao je Olaf iz Norveške.

I sve to po cijenama koje ne skaču u nebo. No ipak, najveći adut Slavonije je smještaj po mjeri ljudi, bez naguranih apartmana i samo Slavonci.

„Uistinu sam uživala ovdje. Bilo je vruće, ali prekrasno mjesto. Ono što mi se najviše svidjelo je hrana. Hrana i ljudi. Smještaj ovdje je prekrasan. Jako prostran. Jako osoban. Volim biti ovdje. Kad idemo negdje domaćin je uvijek gostoljubiv i pristojan. Daje nam savjete gdje i što da obiđemo“, objasnila je Carrie Leung.

‘Pa, nema tu neke velike tajne’

No Slavonci u tome ne vide ništa neobično-

„Pa ja ne bih rekla da tu ima neke velike tajne. Mi smo po prirodi ovdje gostoljubivi ljudi. I samo trebate primiti svakog gosta koji vam dođe kao najboljeg prijatelja kojeg niste vidjeli jako dugo vremena i tko zna kad ćete ga opet vidjeti. Ja to radim, naši kolege to rade i gosti nam se onda i vraćaju jer oni to osjete.“ zaključila je vlasnica obiteljskog pansiona Jasmina Krkić Poznić.